Новые правила противоборства Сирии и Израиля, продиктованные изменением позиции России

Теперь, когда Россия заняла более жесткую и четкую позицию в отношении конфликта между Израилем и «Осью сопротивления», Сирия будет применять новые правила противоборства с Израилем. Отныне Дамаск будет отвечать ударом на любой израильский удар. Если Израиль нанесет ущерб конкретной военной цели, Сирия ответит ударом по аналогичной цели в Израиле. Лица, принимающие решения в Дамаске, заявили: «Сирия, не колеблясь, ударит по израильскому аэропорту, если аэропорт Дамаска станет мишенью для Израиля. Это будет сделано с согласия российских военных, базирующихся в Леванте».

Это политическое решение сирийского правительства основано на четкой позиции, занятой Россией в Сирии после гибели самолета 18 сентября этого года. В 2015 году, когда российские военные ступили на землю Сирии, они сообщили заинтересованным сторонам (т. е. Сирии, Ирану и Израилю), что не намерены вмешиваться в конфликт между ними и «Хизбаллой» и что они не будут мешать авиации Тель-Авива атаковать военные конвои Хизбаллы по пути в Ливан или иранские склады с оружием, не предназначенным для войны в Сирии. Это было обязательство оставаться в сторонним наблюдателем, если Израиль будет наносить удары по иранским военным объектам или конвоям Хезболлы доставляющим оружие из Сирии в Ливан по территории Сирии. Россия также сообщила Израилю, что не потерпит никаких нападений на своих союзников (Сирию, Иран, Хезболлу и их соратников), которые ведут борьбу с ИГИЛ, Аль-Каидой и близкими им группировками.

Израиль уважал волю Москвы до начала 2018 года, когда он начал атаковать иранские базы и сирийские военные склады, при этом он никогда не атаковал боевые позиции Хезболлы. Израиль оправдывал свое нападение на иранскую базу, военный объект под названием T4, утверждая, что оттуда Иран посылал беспилотники на Израиль . Тель-Авив считал нарушение суверенитета своих соседей исключительно своей прерогативой. Дамаск и Иран ответили как минимум одним подтвержденным сбитием израильского F-16. Израиль начал атаковать сирийские склады, в основном те, где хранились иранские ракеты. Каждый разрушенный израильтянами склад Иран заменял другим, наполнив его более совершенными высокоточными ракетами , способными поразить любые цели в Израиле.

Однако нейтралитет России по отношению к Израилю в Леванте оказался довольно дорогим удовольствием. Она потеряла людей больше, чем Иран, особенно после падения её Ил-20, и гибели 15 офицеров, специалистов по использованию самых современных систем связи и разведки.

Затем Россия привезла в Сирию свои долгожданные усовершенствованные зенитные ракеты С-300 и передала их сирийской армии, сохранив при этом за собой координацию действий и радиолокационное управление. С-300 представляет опасность для израильских самолетов, только если они нарушают воздушное пространство Сирии. С сентября Тель-Авив держит свои самолеты вне Сирии, но по нескольким целям он нанес удары с помощью ракет большой дальности.

В течение многих месяцев президент России Владимир Путин отказывался общаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Только после реального преследования со стороны последнего Путин, наконец, согласился на короткую встречу с Нетаньяху за ланчем или за обеденным столом во время большого саммита на высшем уровне, не принимая при этом никаких компромиссов или примирения. Россия сейчас заняла четкую позицию и не намерена раскрывать свои объятия или прощать Израиль. Россия почувствовала, что ее доброта (то что она закрывала глаза на действия Израиля в Сирии) не была ни признана, ни в достаточной мере оценена Тель-Авивом.

На этой неделе, после того, как Израиль настоял на том, чтобы разбить лед в отношениях между двумя странами, Москва согласилась принять израильскую военную делегацию во главе с генерал-майором Аароном Халивой. Однако не ожидается, что позиция России по Сирии изменится и израильские бомбардировки сирийских или иранских целей будут допущены.

Согласно источникам — «Россия проинформировала Израиль о том, что на всех сирийских и иранских военных базах присутствуют российские офицеры и что любой удар по сирийским или иранским объектам это будет удар и по российским силам. Путин не допустит, чтобы его солдаты и офицеры погибли в результате прямой или опосредованной израильской бомбардировки».

Более того, Россия дала Сирии зеленый свет, — сказал источник, — на нанесение удара по Израилю в любое время, если и когда самолеты Тель-Авива начнут налет на сирийские военные объекты или выпустят ракеты с большой дальности, не входя в сирийское воздушное пространство (из боязни С-300 и чтобы не видеть свои самолеты сбитыми над Сирией или Ливаном).

Источник подтвердил, что у Сирии, вопреки утверждениям Израиля, сейчас имеются самые точные ракеты, которые могут поразить любую цель внутри Израиля. Сирийские вооруженные силы получили нераскрытые ракеты большой и средней дальности из Ирана. Они работают по системе ГЛОНАСС — сокращение от Глобальная Навигационная Спутниковая Система, русская версия GPS. Таким образом, доставка из Ирана и производство ракет внутри Сирии (и Ливана) в настоящее время завершены. Израиль, однако, утверждает, что уничтожил ракетный потенциал Сирии, в том числе ракеты, поставленные Ираном. Согласно источнику, Дамаск обладает очень большим количеством высокоточных ракет, даже без учета уничтоженных Израилем. «Самые дешевые и доступные вещи в Иране — это редиска (Sabzi) и ракеты», — сказал источник.

Новые сирийские правила ведения боевых действий, согласно источнику, теперь следующие: если Израиль ударит по аэропорту, то и по его аэропорту будет нанесен удар; любая атака [Израиля] на казармы или центр управления и контроля приведет к атаке на аналогичную цель в Израиле. Похоже, что решение было принято на самом высоком уровне, и теперь создан обширный «банк целей».

Правила противоборства меняются, и ситуация на театре военных действий Леванта становится все более опасной; региональные и международные конфронтации все еще возможны. На Ближнем Востоке не будет спокойствия, пока не закончится сирийская война — война, в которой важные роли играют две сверхдержавы, Европа, Израиль, Иордания, Саудовская Аравия и Катар. Последние главы еще не написаны.

