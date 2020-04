Der Irak steht einer großen Gefahr durch die USA gegenüber: China, al-Haschd asch-Schaʿbī und Iran müssen raus, sonst … (1/2)

Von Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: M.P.

Der Irak war noch nie zuvor Zeuge einer Fragmentierung dieses Ausmaßes, verkörpert durch eine beispiellose Spaltung zwischen den verschiedenen politischen Blöcken in einem parlamentarischen System, das vom Konsens der herrschenden Parlamentsblöcke abhängt. Die US-Regierung, die sich des Mangels an irakischer Einheit bewusst ist, spielt eine wichtige Rolle dabei, Öl ins Feuer zu gießen.

Die irakische Wirtschaft hängt zu 67 Prozent ihres Haushalts vom Öl ab. Sein Wert ist inzwischen so gering, dass es die irakische Wirtschaft bedroht, und es ist zu einem mitverantwortlichen Faktor für die Gefährdung der Integrität des Territoriums geworden. Die Verschlechterung des Lebensstandards, eine instabile Infrastruktur, das aufkommende Virus COVID-19 mit seinen globalen wirtschaftlichen Auswirkungen – sowie die Spaltung der Parteien, die ihren Anteil an der irakischen Regierung haben wollen: all dies sind wirksame Faktoren, die zur gegenwärtigen Instabilität des Irak beitragen.

Interessanterweise haben die USA eine finanzielle Belohnung für diejenigen vorgesehen, die “Informationen über die Tätigkeit der für die Irak-Akte verantwortlichen Hizbollah-Beamten, Scheich Muhammad Kawtharani und seine Verbündeten, sowie Informationen über seine Vorgehensweise liefern”. Dies ist offensichtlich auf seinen Einfluss bei der Vereinigung der irakischen schiitischen, sunnitischen und kurdischen politischen Gruppen und bei der Erleichterung der Regierungsbildung zurückzuführen. Es ist klar, dass die Einheit der verschiedenen irakischen Kräfte in diesem besonderen Augenblick dem Interesse der USA zuwiderläuft.

Die US-Regierung hat mehrere “Projekte”, darunter die Weiterstationierung ihrer Streitkräfte im Irak. Washington ist nicht bereit, sich an die offiziell bindende Entscheidung des irakischen Parlaments zu halten, die US-Streitkräfte aus dem Irak abzuziehen. Die USA waren offensichtlich froh, dass es den Irakern an Konsens mangelt und sie Schwierigkeiten haben, einen künftigen Premierminister und ein neues Kabinett auszuwählen.

Dies wurde bei mehreren früheren Gelegenheiten deutlich, unter anderem während der Regierungszeit des Ex-Premierministers Nuri al-Maliki, als Amerika sich weigerte, die Waffen auszuhändigen, für die der Irak 2014 bezahlt hatte (als ISIS ein Drittel des Landes angriff und kontrollierte). Darüber hinaus griff Washington bei der Machtübernahme von Adil Abd al-Mahdi im Jahr 2018 die Volksmobilisierungseinheiten (PMU), die Bundespolizei und die irakische Armee bei al-Qaim an den syrisch-irakischen Grenzen an und überwachte gleichzeitig die Bewegung des “Islamischen Staates” (ISIS) zwischen den Grenzen. Darüber hinaus erlaubten die USA, die den Luftraum über dem Irak kontrollieren, Israel, Waffenlager der irakischen Sicherheitskräfte anzugreifen. In der Tat bestätigte der US-Botschafter im Irak Herrn Abd al-Mahdi die direkte Verantwortung Israels für diese Angriffe, die in klarer Missachtung der irakischen Souveränität und der Bedingungen der Partnerschaft mit den im Irak stationierten US-Streitkräften erfolgten.

Die USA gingen sogar noch weiter und drängten die Region an den Rand eines Krieges, indem sie den stellvertretenden Leiter der PMU, Abu Mahdi al-Muhandis, und seinen irakischen Gast, den iranischen Generalmajor Qasem Soleimani, auf dem Flughafen von Bagdad ermordeten.

Nach dem Scheitern der Wahl von Adnan al-Zurfi (ein enger Verbündeter Washingtons und dem Iran feindlich gesonnen) zum Premierminister haben die USA reagiert. Politisch sind die USA nie weit davon entfernt, Druck auf ihre politischen Verbündeten unter den Kurden und Sunniten auszuüben – wie sie es in den vergangenen Jahren bei der Auswahl der Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten getan haben -, um den neuen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten herauszufordern. Die Wahl von Mustafa al-Kazemi, dem ehemaligen Direktor des irakischen Geheimdienstes, der seinerzeit vom früheren pro-amerikanischen Premierminister Haider al-Abadi ernannt wurde, scheint nicht ganz die Zustimmung Washingtons zu finden.

Al-Kazemi gelang es, die Unterstützung der meisten schiitischen Parteien zu erlangen, ohne dass sie Einwände gegen die Namen der von ihm gewählten Minister hatten. Sayyed Muqtada al-Sadr beharrte jedoch auf seinem Recht, gegen die Namen der schiitischen Minister Einspruch zu erheben. Was Washingtons Verbündete, Sunniten und Kurden, betrifft, so lehnten sie Al-Kazemis Bitte ab, sein eigenes Kabinett zu wählen, und bestanden auf ihren Quoten und der Auswahl ihrer Minister selbst. Al-Kazemi erklärte seinen engsten Vertrauten, dass er diesen Schritt als eine Botschaft der USA betrachte, die seine Bemühungen um die Regierungsbildung behinderen. Die USA wollten eindeutig Garantien, bevor sie das Schwert der Instabilität aus dem Nacken des Irak ziehen würden.

Washington diktierte den irakischen Offiziellen unverhohlen seine Forderungen: alle unterzeichneten Abkommen mit China aufzuheben, die PMF durch Zersplitterung ihrer Brigaden aufzulösen und diese in den bestehenden Sicherheitsapparat (Verteidigungs- und Innenministerium) zu integrieren. Die USA wollten, dass ihre harten Sanktionen gegen den Iran verhängt werden und dass Mesopotamien seine Tore gegenüber der “Islamischen Republik” schliessen sollte, um Teheran zu zwingen, in die Arme der USA zu fallen und dadurch seine Dominanz anzuerkennen. Schließlich wollte Washington, dass das irakische Parlament seine frühere Entscheidung über den Abzug der US-Streitkräfte aus dem Land aufhebt, wie wir bereits sagten, eine Entscheidung, die vor allem wegen der Ermordung von Abu Mahdi al-Muhandis und Generalmajor Qassim Soleimani auf dem Flughafen von Bagdad getroffen wurde.

Amerika verlässt sich auf die sunnitisch-sunnitischen und schiitisch-schiitischen Differenzen, weil die Kluft zwischen den irakischen politischen Parteien tief geworden ist. Einem Entscheidungsträger im Büro des Premierministers zufolge versuchten die USA letzte Woche nach der Wahl von Herrn Kazemi Adil Abd al-Mahdi – der sich kategorisch weigerte – zu diktieren, dass er an der Macht bleiben könne, wenn er die Forderungen Washingtons erfülle (die Präsenz ihrer Streitkräfte im Irak, die Kündigung aller Verträge mit China, die Auflösung der PMF und die Beteiligung an den Sanktionen zur Bestrafung des Iran).

Einige schiitische Parteien sagen, dass sie auf den Rat der religiösen Autorität in Nadschaf, Sayyed Ali Sistani, hören, die Adil Abd al-Mahdi zu Fall brachte. Sayyed Sistanis Forderung nach dem Rücktritt von Abdil Mahdi folgte den Forderungen der Beschützer nach Reformen und der Beendigung der Korruption. Die Mardschaiya hat nach dem Sturz Abdil Mahdis keine Folgemaßnahmen ergriffen, obwohl sie sich voll bewusst war, dass der Premierminister das korrupte System aus den letzten 15 Jahren der Dominanz und Gier der politischen Parteien geerbt hat.

Die sunnitischen und kurdischen Parteien hingegen sagen, dass sie eine Beteiligung an dem neuen Kabinett wollen und dass die Mardschaiya in Nadschaf keine Autorität über sie haben. Die Sunniten sind gespalten zwischen dem Parlamentspräsidenten Muhammad al-Halbousi, der selbst die 6 sunnitischen Minister (11 für die Schiiten, 4 für die Kurden und 2 für die Minderheiten) ernennen will und damit seinem Verbündeten Khamis Khanjar al-Issawi, dem Chef der Partei “Arabische Achse”, keinen Raum lässt. Auch der Kurdenführer Masoud Barzani beantragte, Fouad Hussein als Finanzminister beizubehalten, obwohl vereinbart worden war, dass kein Minister der vorherigen Regierung in die jetzige Regierung berufen wird. Die Schwierigkeiten des neuen Kandidaten Mustafa al-Kazemi sind also nicht zu unterschätzen.

Dieser Artikel wird von Freiwilligen kostenlos in viele Sprachen übersetzt, damit die Leser den Inhalt genießen können. Er wird nicht durch Paywall maskiert. Ich möchte meinen Anhängern und Lesern für das Vertrauen und die Unterstützung danken. Bitte schämen Sie sich nicht, einen Beitrag zu leisten, und helfen Sie, ihn bereits für nur 1 Euro zu finanzieren. Ihr Beitrag, wie klein er auch sein mag, wird dazu beitragen, Kontinuität zu sichern. Ich danke Ihnen.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

