Американо-иранская конфронтация в Ливане: контрмеры и эскалация

Элайджа Дж. Магнье: @ejmalrai

For translation attribution: Ollie Richardson and Angelina Siard

Это похоже на долгое жаркое лето, когда усиливается напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, приближаются выборы в США и усиливается «максимальное давление» со стороны США. После Сирии настала очередь Ливана. Финансовый провал страны достиг точки невозврата. США пытаются приписать последствия тяжелой экономической ситуации Хезболле, сильнейшему из союзников Ирана, даже если официальные лица США утверждают обратное. Однако Иран и его союзник решили, что ливанское общество, к которому принадлежит Хезболла, не будет подвергаться издевательствам и голоду. Никого не должно удивлять то, что иранские корабли швартуются в гавани Латакии для снабжения Ливана столь необходимыми продуктами питания, энергией и медикаментами.

Ливан похож на провинцию Исфахан по своим потребностям и количеству жителей. Ирану не составит труда организовать ежемесячный запас ресурсов, чтобы не допустить голодной смерти главных союзников Ирана в Ливане. Если Иран может снабжать Венесуэлу через океан, то снабжение Ливана будет намного проще. Это нанесет поражение последней попытке США и Израиля обуздать “Хезболлу”.

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В Ливане союзники Ирана организовываются и изучают шаги, необходимые для преодоления возможности голода, грозящего стране. Совещания породили комитеты по планированию заказов, приему и распределению товаров для удовлетворения насущных потребностей населения. Поставки топлива, медикаментов и продовольствия являются приоритетом для Ливана, чтобы избежать ситуации, подобной венесуэльской, которая стала реальной возможностью.

Израиль и США рассчитывают на восстание ливанского населения. Они ожидают, что ливанское население обвинит “Хезболлу” в том, что она несет ответственность за кризис. Это послужило бы отвлечению и сдерживанию самого сильного союзника Ирана. Однако у “Хезболлы” есть широкий выбор вариантов, включая военный вариант, если это будет необходимо. Будут серьезные последствия для Израиля и США, если они будут слишком сильно давить на ту часть ливанского общества, которая защищает и является частью организации. Хотя “Хезболла” не была непосредственно вовлечена в какую-либо коррупцию и бесхозяйственность какого-либо правительства с тех пор, как она начала участвовать во власти в 2005 году, руководство этой группы чувствует себя непосредственно ответственным за благополучие своего народа. Когда в 2006 году Израиль разрушил тысячи домов, “Хезболла” при прямой финансовой поддержке Ирана восстановила многие из них.

Сегодня у “Хезболлы” есть десятки автозаправочных станций под названием “Аль-Амана”, аптеки под названием “Аль-Муртада” и другие компании, уполномоченные и способные принимать товары и грузы из Ирана и продавать их по значительно сниженной цене даже той части населения, которая не поддерживает “Хезболлу”. Если Израиль и США поверят, что могут остановить этот процесс, “Хезболла” без колебаний применит военную силу, установив новое правило ведения боевых действий. Бомбардировки объектов в Израиле могут быть необходимы для обеспечения прибытия в Ливан топлива, продовольствия и медикаментов.

Чего США и Израиль не предусмотрели, так это того факта, что поставщик, который кормит и удовлетворяет основные потребности населения, получает признание и народную поддержку. Это может привести к изменению избирательной карты Ливана, включая возможность внесения изменений в Конституцию. За падением курса местной валюты может последовать целый ряд мер, развития которых ни Израиль, ни США не предвидели, когда выбрали Ливан в качестве своего следующего поля битвы с Ираном.

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