Израиль не будет воевать с Ливаном до следующих выборов в США

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Translation: Ollie Richardson and Angelina Siard

Нет никаких сомнений в том, что со времен Бен-Гуриона сионистская идеология придерживается принципа преследования и использования возможностей застать врага врасплох, эксплуатируя слабостью противника и оценивая его позицию перед нанесением удара. Но есть много признаков того, что Израиль не может вести войну с Ливаном, по крайней мере этим летом, а если и сможет, то не ранее того момента, когда белый дым раскроет личность резидента Белого дома в течение следующих четырех лет.

Буря в стакане воды разразилась в Ливане, когда Израиль объявил о своем третьем раунде офшорных торгов на разведку нефти и природного газа в “Блоке 72”, ранее известном как “Алон Д”, расположенном вдоль границы с Ливаном в спорных водах “Блока 9”. Президент Мишель Аун заявил, что решение Израиля является “очень опасным делом” и что Ливан “не допустит нарушения международно признанных территориальных вод”. Ливанский депутат Кассем Хашем заявил, что это решение напоминает “объявление войны”.

Однако заявление Израиля не является нарушением региональных водных границ, на которые претендует Ливан. Ливанское осуждение является напоминанием Израилю о том, что Ливан находится в состоянии боевой готовности и не допустит никакого посягательства на свои морские границы. В течение последнего десятилетия США направили в Бейрут несколько официальных посланников, чтобы подтолкнуть Ливан к непрямому диалогу с Израилем для установления взаимно признанных границ, но безрезультатно.

Геополитическая вражда между Ливаном и Израилем заморозила разведку “Блока 72” на 6 лет. Две оффшорные компании, “Noble Energy” США и израильская “Delek Energy”, выигравшие концессии на разведку нефти и газа, подписанные в 2009 году, обнаружили, что их лицензия закончилась в 2016 году, так и не дав им возможности провести какую-либо разведку. Новость о возобновлении тендера министром энергетики Израиля Ювалем Штайницем вызвала необоснованную сенсацию в СМИ по нескольким причинам:

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Наконец, Израиль не может рассчитывать на то, что американская армия, дислоцированная в Сирии, Ираке и соседних странах, вступит в любую битву против “Оси Сопротивления”. Нельзя сбрасывать со счетов возможность более масштабной войны, расширяющей театр противостояния до Ливана, Сирии, Ирака и американских баз в странах Персидского залива. Израиль и США не могут контролировать такую экспансию. И последнее, с чем президент Дональд Трамп хотел бы столкнуться сегодня, – это возвращение американских солдат в гробах, потому что он участвовал в войне не в интересах национальной безопасности США, а только для защиты Израиля и советника Трампа, премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Израильская армия должна быть готова к будущей всеобъемлющей конфронтации. Кроме того, “Хезболла” также несет ответственность за поддержание своих специальных сил в состоянии постоянной готовности к войне, исходя из того, что война может никогда не произойти или может произойти завтра. Обе стороны понимают друг друга, и обе держат подготовку в центре своей повестки дня.

Следовательно, война имела бы место только в том случае, если бы “ось сопротивления” расслабилась и не обновила свои передовые военные возможности, не обновила свой банк целей и не следила бы постоянно за передвижением противника. Все указывает на то, что ухудшающаяся экономическая ситуация в Ливане отнюдь не вдохновляет Израиль на войну. “Хезболла” – хотя она и является неотделимой частью ливанского общества – в военном смысле от кризиса не пострадала. Ничто не может отвлечь её внимания от удержания большого пальца на спусковом крючке, чтобы предотвратить войну.

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