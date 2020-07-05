Хезболла меж двух огней: собственное общество и внутренние союзники

Posted on by Elijah J Magnier

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Translation: Ollie Richardson and Angelina Siard

Генеральный секретарь ливанской Хезболлы Сайед Хасан Насралла пользуется беспрецедентной поддержкой среди шиитов в Ливане и в более широком смысле среди” оси сопротивления”, которую он возглавляет. Он является самым известным лидером в Ливане и пользуется большим уважением и вниманием как своих последователей, так и врагов, особенно Израиля. Однако, поскольку финансовое положение Ливана резко ухудшилось, он больше не находится в завидном положении и нуждается в исключительных навыках, чтобы сохранить единство Ливана в то время, когда его предполагаемые политические союзники проявляют недружественное поведение. Последователи Хезболлы и ее политические союзники больше не находятся в гармонии. Сейчас напряженность достигла беспрецедентного уровня не только в социальных сетях, но и в отношении политического выбора. Причин тому много.

Сайид Насралла имеет неоспоримое влияние на своих сторонников в той мере, в какой большинство из них повторяют слово “Сайид”- так его называют последователи, которые также используют аббревиатуру “Самахто”, арабские термины, означающие Его Высокопреосвященство, религиозный титул. Его выступления становятся дорожной картой для последователей, аналитиков, журналистов и политиков, а детали его политических взглядов и идей повторяются на большинстве медиа-платформ.

Но это не мешает членам общества, порождающего “Хезболлу“, неотъемлемой частью которого “Хезболла” является, не соглашаться с заявлениями Саида относительно его политических связей со своими союзниками, в частности с крупнейшей христианской партией “Тайяр Аль Ватани Аль – Хурр”, свободным патриотическим движением (СПД). На самом деле сторонники “Хезболлы” решили обойти рекомендации Сайида и “ездите верхом на ночи, как верхом на верблюде” (выражение, использованное имамом Хусейном Бен Али для своих последователей за день до последней битвы при Карбале, когда он предложил своим последователям уйти с наступлением темноты, чтобы избежать встречи с врагом и избежать смерти на следующий день). В социальных сетях происходит еще одна война, где последователи “Хезболлы” резко выражают свое разочарование, посягая на зону комфорта “Хезболлы” и бросая вызов ее политическим предпочтениям.

В одной из своих последних речей Сайид подчеркнул важность модерирования обмена в социальных сетях между союзниками каждой из сторон, подтвердив, что связь с его союзниками прочна и находится в хорошем состоянии. Сайид Насралла хотел снизить нынешний уровень напряженности, возникший в результате ряда событий, произошедших в Ливане. Без сомнения, лидер “Хезболлы” надеялся решить реальную проблему между союзниками под другим углом, вдали от публичных платформ.

Но давайте посмотрим, что на самом деле происходит в Ливане. За этой статьей нет никакой скрытой повестки дня и никакого намерения подпитывать существующие внутренние разногласия. Её цель состоит в том, чтобы показать реальность, которую ливанцы открывают для себя в этот период финансового кризиса, который страна переживает уже несколько месяцев. Уровень раздора поднялся до такой степени, что он стал неизбежным. Настало время разобраться с этим разногласием.

Ливан находится в состоянии острого раздора с тех пор, как в прошлом году люди вышли на улицы, требуя улучшения условий жизни и выражая свое презрение к политикам, ответственным за десятилетия коррупции и бесхозяйственности. Это привело в ужас всех политиков того времени, поскольку они понимали, что ливанский народ восстает против них всех, и что их обвинили в том, что они несут ответственность за три десятилетия воровства, отсутствия рабочих мест, несправедливости и коррупции.

Как и в случае с аналогичными демонстрациями в Ираке, посольство США попыталось сорвать народную волну протеста, чтобы перенаправить протестующих против самого страшного врага Израиля-Хезболлы. Как и в случае с аналогичными демонстрациями в Ираке, посольство США попыталось сорвать народную волну протеста, чтобы перенаправить протестующих против самого страшного врага Израиля-Хезболлы. 

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Другие сторонники СПД в социальных сетях критиковали бойцов “Хезболлы” за то, что им платят в долларах США, стоимость которых резко возросла по отношению к местной валюте, в то время как ливанцы голодают. В прошлом ливанцы издевались над боевиками “Хезболлы” за их скромную зарплату от 300 до 500 долларов США за их желание идти воевать и умирать в Сирии.

Другие критические замечания касались “иранской медицины, которая убивает и несовместима со стандартами здравоохранения”. Иран экспортирует лекарства в Ливан по ценам значительно ниже рыночных. Обвинения в том, что иранская еда была “начинена ядом”, и подобные комментарии на социальных платформах указывали на растущее отчуждение сторонников СПД от “Хезболлы”.

Сайид Насралла предупредил о различиях в социальных сетях, искажающих характер отношений между “Хезболлой” и СПД. Однако, это факт, что  Базиль потерял поддержку христиан Сулеймана Франджия и Самира Гиагея, лидера друзов Валида Джумблата, суннита Саада Харири и шиита Набиха Берри. База “Хезболлы” больше не симпатизирует СПД в той степени, в какой она симпатизировала ей до нынешнего кризиса. Хотя Самир Гиагея, самый яростный противник Базиля, не имеет большинства христиан на своей стороне, он сократил дистанцию от Базиля.

У лидера СПД теперь в качестве союзника осталась только “Хезболла”; в отличие от Гиагея, он не пользуется поддержкой США. Когда придет время президентских выборов, американцы не вспомнят об извинениях всех чиновников ФПМ послу США, потому что у США просто нет союзников, а есть только интересы. В любом случае, США больше не в состоянии решать, кто будет следующим президентом Ливана.

Нынешнее ливанское правительство Хасана Диаба решило не отвернуться от Запада, а диверсифицировать свой выбор и ускорить сотрудничество с Китаем. Оно также подписывает соглашения с Ираком об импорте топлива и бензина в обмен на ливанское сельское хозяйство и местную продукцию с щедрыми условиями оплаты. Ливанцы уже получают лекарства и продовольствие из Ирана. Голод не является неизбежным, поскольку “Хезболла” поддерживает шиитское население в обработке земли, предлагая удобрения и другие сельскохозяйственные потребности.

Вероятность гражданской войны очень мала. Никто не может противостоять ливанским вооруженным силам и “Хезболле”. Обе организации представляют собой стену против любой возможности гражданской войны, существование которой в основном ограничено социальными сетями.

“Хезболла” проявляет высокую терпимость даже к тем ливанцам, которые выступили перед посольством США в Бейруте и выразили свои соболезнования американским морским пехотинцам, погибшим в Бейруте во время теракта смертника в 1983 году, вызванного американскими бомбардировками нескольких ливанских объектов и участием в гражданской войне. Хотя эти протестующие представляют собой фольклорное шоу и их вес в ливанской политике незначителен, Хезболла не ведет себя как абсолютная доминанта местности или правительства, даже если она является самой сильной военной силой в стране и входит в крупнейшую политическую коалицию.

“Хезболла” всегда преуспевала в том, чтобы осторожно обходить внутренние и региональные минные поля и вовремя развернуть ситуацию с врагом в свою пользу . Нынешние союзы в Ливане были потрясены экономическим кризисом, который, как ожидается, продлится еще много лет. Этот кризис, безусловно, станет испытанием дипломатии “Хезболлы” и сплоченности ее членов.

Copyright © https://ejmagnier.com   2020

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Published by Elijah J Magnier

Veteran War Zone Correspondent and Senior Political Risk Analyst with over 35 years' experience covering the Middle East and acquiring in-depth experience, robust contacts and political knowledge in Iran, Iraq, Lebanon, Libya, Sudan and Syria. Specialised in terrorism and counter-terrorism, intelligence, political assessments, strategic planning and thorough insight in political networks in the region. Covered on the ground the Israeli invasion to Lebanon (1st war 1982), the Iraq-Iran war, the Lebanese civil war, the Gulf war (1991), the war in the former Yugoslavia (1992-1996), the US invasion to Iraq (2003 to date), the second war in Lebanon (2006), the war in Libya and Syria (2011 to date). Lived for many years in Lebanon, Bosnia, Iraq, Iran, Libya and Syria.