Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Translation: Ollie Richardson and Angelina Siard

Генеральный секретарь ливанской Хезболлы Сайед Хасан Насралла пользуется беспрецедентной поддержкой среди шиитов в Ливане и в более широком смысле среди” оси сопротивления”, которую он возглавляет. Он является самым известным лидером в Ливане и пользуется большим уважением и вниманием как своих последователей, так и врагов, особенно Израиля. Однако, поскольку финансовое положение Ливана резко ухудшилось, он больше не находится в завидном положении и нуждается в исключительных навыках, чтобы сохранить единство Ливана в то время, когда его предполагаемые политические союзники проявляют недружественное поведение. Последователи Хезболлы и ее политические союзники больше не находятся в гармонии. Сейчас напряженность достигла беспрецедентного уровня не только в социальных сетях, но и в отношении политического выбора. Причин тому много.

Сайид Насралла имеет неоспоримое влияние на своих сторонников в той мере, в какой большинство из них повторяют слово “Сайид”- так его называют последователи, которые также используют аббревиатуру “Самахто”, арабские термины, означающие Его Высокопреосвященство, религиозный титул. Его выступления становятся дорожной картой для последователей, аналитиков, журналистов и политиков, а детали его политических взглядов и идей повторяются на большинстве медиа-платформ.

Но это не мешает членам общества, порождающего “Хезболлу“, неотъемлемой частью которого “Хезболла” является, не соглашаться с заявлениями Саида относительно его политических связей со своими союзниками, в частности с крупнейшей христианской партией “Тайяр Аль Ватани Аль – Хурр”, свободным патриотическим движением (СПД). На самом деле сторонники “Хезболлы” решили обойти рекомендации Сайида и “ездите верхом на ночи, как верхом на верблюде” (выражение, использованное имамом Хусейном Бен Али для своих последователей за день до последней битвы при Карбале, когда он предложил своим последователям уйти с наступлением темноты, чтобы избежать встречи с врагом и избежать смерти на следующий день). В социальных сетях происходит еще одна война, где последователи “Хезболлы” резко выражают свое разочарование, посягая на зону комфорта “Хезболлы” и бросая вызов ее политическим предпочтениям.

В одной из своих последних речей Сайид подчеркнул важность модерирования обмена в социальных сетях между союзниками каждой из сторон, подтвердив, что связь с его союзниками прочна и находится в хорошем состоянии. Сайид Насралла хотел снизить нынешний уровень напряженности, возникший в результате ряда событий, произошедших в Ливане. Без сомнения, лидер “Хезболлы” надеялся решить реальную проблему между союзниками под другим углом, вдали от публичных платформ.

Но давайте посмотрим, что на самом деле происходит в Ливане. За этой статьей нет никакой скрытой повестки дня и никакого намерения подпитывать существующие внутренние разногласия. Её цель состоит в том, чтобы показать реальность, которую ливанцы открывают для себя в этот период финансового кризиса, который страна переживает уже несколько месяцев. Уровень раздора поднялся до такой степени, что он стал неизбежным. Настало время разобраться с этим разногласием.

Ливан находится в состоянии острого раздора с тех пор, как в прошлом году люди вышли на улицы, требуя улучшения условий жизни и выражая свое презрение к политикам, ответственным за десятилетия коррупции и бесхозяйственности. Это привело в ужас всех политиков того времени, поскольку они понимали, что ливанский народ восстает против них всех, и что их обвинили в том, что они несут ответственность за три десятилетия воровства, отсутствия рабочих мест, несправедливости и коррупции.

Как и в случае с аналогичными демонстрациями в Ираке, посольство США попыталось сорвать народную волну протеста, чтобы перенаправить протестующих против самого страшного врага Израиля-Хезболлы. Как и в случае с аналогичными демонстрациями в Ираке, посольство США попыталось сорвать народную волну протеста, чтобы перенаправить протестующих против самого страшного врага Израиля-Хезболлы.

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Другие сторонники СПД в социальных сетях критиковали бойцов “Хезболлы” за то, что им платят в долларах США, стоимость которых резко возросла по отношению к местной валюте, в то время как ливанцы голодают. В прошлом ливанцы издевались над боевиками “Хезболлы” за их скромную зарплату от 300 до 500 долларов США за их желание идти воевать и умирать в Сирии.

Другие критические замечания касались “иранской медицины, которая убивает и несовместима со стандартами здравоохранения”. Иран экспортирует лекарства в Ливан по ценам значительно ниже рыночных. Обвинения в том, что иранская еда была “начинена ядом”, и подобные комментарии на социальных платформах указывали на растущее отчуждение сторонников СПД от “Хезболлы”.

Сайид Насралла предупредил о различиях в социальных сетях, искажающих характер отношений между “Хезболлой” и СПД. Однако, это факт, что Базиль потерял поддержку христиан Сулеймана Франджия и Самира Гиагея, лидера друзов Валида Джумблата, суннита Саада Харири и шиита Набиха Берри. База “Хезболлы” больше не симпатизирует СПД в той степени, в какой она симпатизировала ей до нынешнего кризиса. Хотя Самир Гиагея, самый яростный противник Базиля, не имеет большинства христиан на своей стороне, он сократил дистанцию от Базиля.

У лидера СПД теперь в качестве союзника осталась только “Хезболла”; в отличие от Гиагея, он не пользуется поддержкой США. Когда придет время президентских выборов, американцы не вспомнят об извинениях всех чиновников ФПМ послу США, потому что у США просто нет союзников, а есть только интересы. В любом случае, США больше не в состоянии решать, кто будет следующим президентом Ливана.

Нынешнее ливанское правительство Хасана Диаба решило не отвернуться от Запада, а диверсифицировать свой выбор и ускорить сотрудничество с Китаем. Оно также подписывает соглашения с Ираком об импорте топлива и бензина в обмен на ливанское сельское хозяйство и местную продукцию с щедрыми условиями оплаты. Ливанцы уже получают лекарства и продовольствие из Ирана. Голод не является неизбежным, поскольку “Хезболла” поддерживает шиитское население в обработке земли, предлагая удобрения и другие сельскохозяйственные потребности.

Вероятность гражданской войны очень мала. Никто не может противостоять ливанским вооруженным силам и “Хезболле”. Обе организации представляют собой стену против любой возможности гражданской войны, существование которой в основном ограничено социальными сетями.

“Хезболла” проявляет высокую терпимость даже к тем ливанцам, которые выступили перед посольством США в Бейруте и выразили свои соболезнования американским морским пехотинцам, погибшим в Бейруте во время теракта смертника в 1983 году, вызванного американскими бомбардировками нескольких ливанских объектов и участием в гражданской войне. Хотя эти протестующие представляют собой фольклорное шоу и их вес в ливанской политике незначителен, Хезболла не ведет себя как абсолютная доминанта местности или правительства, даже если она является самой сильной военной силой в стране и входит в крупнейшую политическую коалицию.

“Хезболла” всегда преуспевала в том, чтобы осторожно обходить внутренние и региональные минные поля и вовремя развернуть ситуацию с врагом в свою пользу . Нынешние союзы в Ливане были потрясены экономическим кризисом, который, как ожидается, продлится еще много лет. Этот кризис, безусловно, станет испытанием дипломатии “Хезболлы” и сплоченности ее членов.

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