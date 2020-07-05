حزب الله بين نارين: مجتمعه الخاص وحلفائه المحليين

بقلم إيليا ج. مغناير: @ejmalrai

يتمتع الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بشعبية لا مثيل له بين الشيعة في لبنان وعلى نطاق أوسع بين “محور المقاومة” الذي يقوده وبين الأعداء، خاصة إسرائيل. ومع ذلك ، بما أن الوضع المالي في لبنان قد تدهور بشكل حاد ، فهو لم يعد في وضع يحسد عليه وسيحتاج إلى مهارات استثنائية لإبقاء لبنان موحداً في وقت يظهر فيه حلفاؤه السياسيون المفترضون سلوكاً غير ودي. لم يعد أتباع حزب الله وحلفاؤه السياسيون في وئام. إذ بلغ التوتر مستويات غير مسبوقة ، ليس فقط في وسائل التواصل الاجتماعي ، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالخيارات السياسية. الأسباب كثيرة.

السيد نصرالله له تأثير لا جدال فيه على مؤيديه حيث تتحول خطاباته الى خارطة طريق للمتابعين والمحللين والصحفيين والسياسيين ، وتتكرر تفاصيل آرائه وأفكاره السياسية في معظم المنصات الإعلامية. لكن هذا لا يمنع أفراد المجتمع – الذي يشكل حزب الله جزءًا منه – من الاختلاف مع تصريحات “السيد” فيما يتعلق بحلفائه السياسين ، ولا سيما أكبر حزب مسيحي “التيار الوطني الحر. فد قرر أنصار حزب الله تجاوز توصيات “السيد” و اتخاذ “الليل جملا” على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تدور حرب أخرى يعبر فيهاأتباع حزب الله بشدة عن إحباطاتهم.

وشدد “السيد” في أحد خطاباته الأخيرة على خلافات التواصل الاجتماعي بين الحلفاء من انها لا تعكس القرار السياسي، مؤكداً أن العلاقة مع حلفائه قوية وفي حالة جيدة وان معالجة المشاكل بين الحلفاء تحل بعيداً عن المنصات العامة.

Advertisements Advertisements Advertisements

لكن لنلقي نظرة على ما يحدث في لبنان. فلا توجد أجندة خفية وراء هذا المقال ولا توجد نية لإذكاء الاختلافات المحلية القائمة وليست كلمة (او كلمات) حق يراد بها باطل. الغرض منه هو الكشف عن واقع يعبر عنه اللبنانيون في هذه الفترة من الضائقة المالية التي يمر بها البلد منذ شهور.

فلبنان في حالة من الخلاف الحاد منذ أن خرج الناس إلى الشوارع العام الماضي للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والتعبير عن احتقارهم للسياسيين المسؤولين عن عقود من الفساد وسوء الإدارة. لقد أرعب ذلك جميع السياسيين في ذلك الوقت لأنهم أدركوا أن الشعب اللبناني كان يثور على الجميع ، لمسؤولية هؤلاء عن ثلاثة عقود من الظلم والفساد و السرقة.

كما هو الحال مع المظاهرات المماثلة في العراق ،إذ حاولت السفارة الأمريكية ركب موجة الاحتجاج الشعبية المحقة لتحويل المتظاهرين ضد العدو الأكثر خوفًا لإسرائيل ، حزب الله (والحشد الشعبي في العراق).

ودفع “تيار المستقبل” – الذي أسسه رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري وورثه نجله رئيس الوزرلء السابق سعد ، وكلاهما من أهداف المتظاهرين – الوضع إلى حافة الهاوية حيث أغلق أنصاره الطريق الوحيد الذي يربط بيروت بجنوب لبنان. ك استاءً الحريري من فشله في اختيار حكومة جديدة وتعيين الدكتور حسن دياب مكانه. وأعرب الحريري عن أسفه للموافقة على اختيار دياب وسعى منذ ذلك الحين لتقويض أي فرص لنجاح الحكومة الجديدة.

اما بالنسبة لإغلاق طريق جنوب لبنان – بيروت فهذا يعني ايضا منع حركة حزب الله إلى الجنوب ، وهويعتبره حيويا للحفاظ على الاستعداد العسكري في حالة أي حرب محتملة مع إسرائيل. بعد اغلاق متكرر لهذا الطريق الحيوي ، دعا حزب الله القوات القانطة على طول هذا الطريق لفتحها بالقوة. فتتدخل الجيش اللبناني لتجنب المواجهة ، ونزع فتيل التوتر والتزام بإبقاء الطريق مفتوحاً في جميع الأوقات. كان الهدف هو الحفاظ على حقوق المتظاهرين السلميين مع منع مثيري الشغب بتنفيذ أجندة سياسية من تعريض التعايش اللبناني بين الأديان المختلفة للخطر والابتعاد عن الهدف الأساسي وهو محاربة الفساد.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

وحذر السيد نصرالله من اختلافات وسائل التواصل الاجتماعي التي تشوه طبيعة العلاقة بين حزب الله والتار الوطني الحر. ومع ذلك ، فقد خسر السيد جبران باسيل دعم المسيحيين سليمان فرنجية وسمير جعجع والزعيم الدرزي وليد جنبلاط والسني سعد الحريري والشيعي نبيه بري وبقي له فقط “حزب الله”. وقد انخفض مستوى التعاطف بين قاعدة حزب الله والتيار الوطني الحر إلى الدرجة بعد الأزمة الحالية. على الرغم من أن سمير جعجع ، أشد معارضي باسل ، ليس لديه غالبية المسيحيين إلى جانبه ، فقد قلص الفرق بينه وبين جبران باسل.

ان زعيم التيار الوطني الحر يقف مع حليفه الوحيد، “حزب الله”. على عكس جعجع، فهو لا يتمتع بدعم الولايات المتحدة الامريكية. و عندما يحين وقت للانتخابات الرئاسية ، لن يتذكر الأمريكيون اعتذار جميع مسؤولي التيار الوطني الحر للسفيرة الأمريكي لأن الولايات المتحدة ببساطة ليس لديها حلفاء ولكن مصالح فقط. على أي حال ، لم تعد الولايات المتحدة في وضع يمكنها من تحديد من سيكون الرئيس اللبناني المقبل.

لقد قررت حكومة حسن دياب اللبنانية الحالية عدم التخلي عن الغرب بل تنويع خياراتها وتعجيل تعاونها الصناعي مع الصين. كما أنها توقع اتفاقيات مع العراق لاستيراد الوقود والبنزين مقابل الزراعة اللبنانية والمنتجات المحلية مع تسهيلات سخية للدفع. ويتلق اللبنانيون الأدوية والغذاء من إيران.إذا فان المجاعة ليست وشيكة. وكذلك يدعم حزب الله السكان لزراعة الأرض ، ويقدم الأسمدة وغيرها من الاحتياجات الزراعية.

إذا فان احتمال نشوب الحرب الأهلية بعيد. لا يمكن لأحد أن يقف ضد الجيش اللبناني وحزب الله. يمثل كلا الكيانين جدارًا ضد أي احتمال لحرب أهلية يقتصر خطرها بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي.

و يظهر حزب الله تسامحًا كبيرًا تجاه اللبنانيين الذين تظاهروا أمام السفارة الأمريكية في بيروت وقدموا تعازيهم لقوات المارينز الأمريكية الذين قتلوا في بيروت أثناء الهجوم الانتحاري عام 1983 ، والذي نتج عن القصف الأمريكي للعديد من المواقع اللبنانية لتصبح القوات المتعددة الجنسيات جزء من الحرب الأهلية. وعلى الرغم من أن هؤلاء المتظاهرين يمثلون عرضًا فولكلوريًا ووزنهم في السياسة اللبنانية ضئيل ، إلا أن حزب الله لا يتصرف باعتباره المسيطر النهائي على الأرض أو الحكومة حتى لو كان أقوى قوة عسكرية في البلد وهو جزء من أكبر تحالف سياسي .

لطالما برع حزب الله في التعامل بحذر مع حقول الألغام المحلية والإقليمية ، وقلب الطاولة على أعدائه في الوقت المناسب. لقد اهتزت التحالفات الحالية في لبنان بسبب أزمة اقتصادية المتوقع أستمرارها لعدة سنوات. ستختبر هذه الأزمة بالتأكيد دبلوماسية حزب الله وتماسك قوته وتحالفاته.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

Advertisements Advertisements Advertisements

Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...