Иран готовит ответные меры за израильские диверсии

Posted on by Elijah J Magnier

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Translation: Ollie Richardson and Angelina Siard

Иран отложил оглашение имён тех, кто, по его мнению, несет ответственность за саботаж на ядерно-центрифужной установке в Натанзе и, возможно, на других объектах. Однако высокопоставленные сотрудники в Тегеране говорят, что “расследование завершено, и последние взрывы вполне могут быть связаны между собой; есть признаки того, что в этом замешан Израиль, плюс еще одна ближневосточная страна. Иран изучает возможности своего подобающего и неизбежного возмездия”.

По словам источника, “было подтверждено, что  вне всякого сомнения это был акт саботажа. Взрыв в Натанзе был разрушительным, но силам безопасности удалось сорвать дальнейшие атаки до того, как запланированные действия смогли увенчаться успехом. Нам удалось провести несколько арестов”.

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Израиль пытается  подстрекнуть многие страны Персидского залива, которые боятся броситься в объятия Израиля и установить с ним открытые отношения. Эти страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией нуждаются в израильской поддержке для того, чтобы “сломать Ирану хребет”. В этом нет ничего нового; израильско-саудовские отношения восходят к 80-м годам, а Бахрейн, Катар и Эмираты уже установили отношения с Израилем. Однако Израиль и Саудовская Аравия не могут предсказать реакцию Ирана. Возмездие придет от Оси сопротивления. И это произойдет самым неожиданным образом.

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Published by Elijah J Magnier

Veteran War Zone Correspondent and Senior Political Risk Analyst with over 35 years' experience covering the Middle East and acquiring in-depth experience, robust contacts and political knowledge in Iran, Iraq, Lebanon, Libya, Sudan and Syria. Specialised in terrorism and counter-terrorism, intelligence, political assessments, strategic planning and thorough insight in political networks in the region. Covered on the ground the Israeli invasion to Lebanon (1st war 1982), the Iraq-Iran war, the Lebanese civil war, the Gulf war (1991), the war in the former Yugoslavia (1992-1996), the US invasion to Iraq (2003 to date), the second war in Lebanon (2006), the war in Libya and Syria (2011 to date). Lived for many years in Lebanon, Bosnia, Iraq, Iran, Libya and Syria.