Иран готовит ответные меры за израильские диверсии

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Translation: Ollie Richardson and Angelina Siard

Иран отложил оглашение имён тех, кто, по его мнению, несет ответственность за саботаж на ядерно-центрифужной установке в Натанзе и, возможно, на других объектах. Однако высокопоставленные сотрудники в Тегеране говорят, что “расследование завершено, и последние взрывы вполне могут быть связаны между собой; есть признаки того, что в этом замешан Израиль, плюс еще одна ближневосточная страна. Иран изучает возможности своего подобающего и неизбежного возмездия”.

По словам источника, “было подтверждено, что вне всякого сомнения это был акт саботажа. Взрыв в Натанзе был разрушительным, но силам безопасности удалось сорвать дальнейшие атаки до того, как запланированные действия смогли увенчаться успехом. Нам удалось провести несколько арестов”.

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Израиль пытается подстрекнуть многие страны Персидского залива, которые боятся броситься в объятия Израиля и установить с ним открытые отношения. Эти страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией нуждаются в израильской поддержке для того, чтобы “сломать Ирану хребет”. В этом нет ничего нового; израильско-саудовские отношения восходят к 80-м годам, а Бахрейн, Катар и Эмираты уже установили отношения с Израилем. Однако Израиль и Саудовская Аравия не могут предсказать реакцию Ирана. Возмездие придет от Оси сопротивления. И это произойдет самым неожиданным образом.

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