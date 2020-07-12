Иран Асаду: не беспокойтесь об “Акте Цезаря”, когда на ваших границах имеется Израиль

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Translation: Ollie Richardson and Angelina Siard

Иранская военная делегация во главе с начальником штаба генерал-майором Мохаммадом Багери встретилась в Сирии с президентом Башаром Асадом и его министром обороны генерал-майором Али Айюбом, чтобы укрепить военное сотрудничество, оборону и безопасность между двумя странами, а также улучшить ракетные и оборонительные компетенции Сирии. Однако визит высокопоставленных иранских офицеров несет в себе несколько посланий во всех направлениях – друзьям, врагам, союзникам и международному сообществу, открывая новую эру, в которой Сирия будет играть более важную роль на Ближнем Востоке.

Ирану не в новинку поставлять в Сирию ракеты класса “земля-воздух” и высокоточные ракеты класса “земля-земля”. Иранские ракеты были распределены по различным местам в Сирии, а ракеты класса “земля-воздух” достигли авиабазы Тияс, известной как Т4, в Хомсе. Израилю удалось уничтожить многие из этих ракет еще до их развертывания, в ходе сотен атак на Сирию в течение девяти лет войны.

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Но то, что является новым в этом визите, так это многочисленные послания, отправленные всем заинтересованным сторонам:Во-первых, подписание военного соглашения является прямым сигналом Израилю о том, что Сирия теперь готова принять ответные меры против любого будущего нападения и нарушения суверенитета Сирии.

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Москва опирается на ”Ось сопротивления ” и рассчитывает на ее поддержку во многих областях, но не разделяет всех ее целей. Но когда Россия хочет вывести США из себя, она поставляет современное оружие в Сирию и Иран и использует свое право вето в ООН против любой предложенной США резолюции, которая наносит ущерб “Оси Сопротивления”. Отношение России особенно изменилось после того, как президент Дмитрий Медведев разрешил НАТО бомбить и уничтожать Ливию в 2012 году.

Иран сказал президенту Асаду, что “Закон Цезаря” “далек от того, чтобы быть реальной проблемой для Сирии, когда у нее есть драгоценный камень на ее границе, Израиль. Присутствие израильтян на ваших границах позволяет вам делать все, что вы хотите, и навязывать все, что вы хотите.” Иран имеет в виду, что Израиль зависит от ЕС-США. Поэтому никакие санкции не могли бы долго продержаться, если бы Сирия всерьез стала угрожать Израилю ударами высокоточных ракет при очередном нарушении сирийского суверенитета. Поэтому присутствие Израиля можно рассматривать уже не как проклятие, а как благословение; израильская угроза может быть трансформирована в возможность оказать давление на международное сообщество.

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Сирийско-иранская встреча была действительно стратегической, т.к. послала сигналы по многим важным направлениям. Американская стратегия “голода”, навязанная Ирану, Сирии и Ливану, основным составляющим “Оси Сопротивления”, как никогда помогает населению равняться на “Ось сопротивления”. Всего этого могло не произойти, не будь ошибок американской администрации, ее слепой поддержки Израиля и запугивания его партнеров. Это рассвет нового, более динамичного Ближнего Востока, где цели санкций становятся сильнее в рамках американской “мягкой войны”, но где жертвы обязывают исполнять их собственные условия.

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