Когда “Хезболла” отмечает варианты Китая и Ирана, США дрожат

BEIRUT, May 27, 2020 — Chinese Ambassador to Lebanon Wang Kejian R presents a gift to Lebanese Culture Minister Abbas Mortada during a ceremony at the Lebanese Culture Ministry in Beirut, Lebanon, May 27, 2020. China and Lebanon signed on Wednesday an agreement aimed at creating cultural centres in both countries, said a statement by the Chinese embassy in Lebanon.(Photo by Bilal Jawich/Xinhua via Getty) (Xinhua/ via Getty Images)

Элайджа Ж. Манье: @ejmalrai

Translation: Ollie Richardson and Angelina Siard



Спешно и под бдительным оком израильских и американских беспилотников “Хезболла” хранит сотни тонн продовольственных запасов, поставляемых Ираном, на десятках импровизированных складов на сирийско-ливанской границе. Этот новый и необычный шаг “Хезболлы” отражает недавнее обещание Генерального секретаря Сайеда Хасана Насраллы предотвратить угрозу голода, нависшую над ливанским населением.

Американо-израильская война против “Оси Сопротивления” продолжается, но уже с помощью других инструментов. Она прогрессирует, начиная с ведения войн с армиями на местах, как это было сделано США в Афганистане в 2001 году и в Ираке в 2003 году, и как это сделал Израиль в Ливане в 2006 году, и заканчивая убийством ключевых фигур в Ираке. А теперь это санкционная война против Ирана, Сирии и Ливана и запугивание Ирака. В январе прошлого года после незаконного целенаправленного убийства Америкой бригадного генерала Кассема Солеймани – докладчик ООН Агнес Калламард назвала это “актом войны” – президент Дональд Трамп пригрозил ввести санкции в отношении Ирака “которых он никогда раньше не видел”, если Багдад попросит вывести американские войска из Месопотамии. Иран пережил 40 лет непрерывных и увеличивающихся санкций США, а Сирия только что столкнулась с односторонней и жесткой санкцией “акта Цезаря”: страна уже находится под санкциями ЕС-США в течение последних девяти лет.

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Тяжелая экономическая ситуация и резкая девальвация местной валюты, приведшая к резкому росту цен на продовольствие, вынуждают ливанское правительство и квазигосударственный субъект- “Хезболлу” – искать решения, отличные от диктата и целей США. С этой целью Сайед Насралла предложил правительству смотреть на Восток, на Китай и Россию, при этом не обязательно поворачиваясь спиной к Западу, но только лишь в том случае, если США не продолжат свое суровое наказание, которое бьет по всему ливанскому населению.

Предложение Сайеда Насраллы о том, что правительству следует “идти на восток”, вызвало бурю в Вашингтоне, который осознаёт растущую угрозу колоссальной китайской экономики и ее партнеров по всему миру, угрожающих американской гегемонии. Посол США в Ливане Дороти Ши раскритиковала начало переговоров Ливана с Китаем, указав на замешательство американской администрации. Удар Сайеда Насраллы “ниже пояса ” вывел администрацию США из равновесия. Сайед Насралла предложил повернуть компас страны в сторону двух стран (Китая и Ирана), объявленных администрацией Трампа самыми презренными. Эти страны обладают потенциалом для противодействия действиям США против Ливана.

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Это экономическое удушение известно под именем “мягкая война”, потому что для США и Израиля оно не стоит никаких человеческих потерь. Тем не менее, чего американское планирование не предвидело, так это реакции противоположного лагеря. “Ось сопротивления” была вынуждена стать более творческой, научиться находить пути выживания в условиях солидарности и преодолевать сложные вызовы, поставленные США и Израилем.

Иран пообещал поддержать своих союзников на Ближнем Востоке (и в Карибском бассейне), экспортируя нефть в Венесуэлу под бдительным, но бессильным оком США. В то время как США относятся к тем, кто считает себя союзниками, как к одноразовым пешкам, заинтересованным только в благополучии Израиля. Действительно, посол США на частной встрече с премьер-министром Диабом поднял вопрос о просьбе Израиля установить морские и сухопутные границы между Ливаном и Израилем, просьбу, которую правительство в Бейруте всегда отвергало. США пытаются предложить временные решения Ливану, чтобы держать его в подвешенном состоянии и зависимости от настроения и благословения Вашингтона, до тех пор, пока ливанское правительство не сделает этот реальный шаг навстречу Китаю в области альтернативной энергетики и инфраструктуры.

Военный потенциал “Хезболлы” подтвердил прочное место организации на многих театрах военных действий по всему Ближнему Востоку. Последняя речь Сайеда Насраллы не была направлена на повышение её популярности, а представляла собой дорожную карту и план действий, подготавливающий его группу к удовлетворению некоторых потребностей населения. США действительно могут подумать о еще более жестких санкциях и других способах противодействия “Хезболле”. Так называемая “мягкая война” только начинается, но “Ось сопротивления”, по всей видимости, несомненно готова на контрмеры.

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