Как “Хезболла” ударит по Израилю: возможна ли всеобщая война?

Posted on by Elijah J Magnier

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Translation: Ollie Richardson and Angelina Siard


“Я предупреждаю ‘Хезболлу’: не нарушайте спокойствие на границах с Ливаном”, – заявил глава израильской разведки Йоси Коэн в разгар напряженного момента между Израилем и “Хезболлой”. Это заявление спровоцировано нарушением Израилем суверенитета Сирии и его бомбардировкой аэропорта Дамаска, где “Хезболла” объявила об убийстве одного из своих боевиков. Израильские СМИ в основном озабочены не тем, нанесет ли “Хезболла” ответный удар, а тем, когда и как – и приведет ли этот удар к всеобщей войне.

Израильское военное командование передало тринадцатую пехотную бригаду Голани под командование дивизии “Галилея” (в Северном командовании фронта с Ливаном) в рамках мер по противодействию возможному ответному удару “Хезболлы” вдоль ливанской границы. Однако в 2006 году (когда Израиль ожидал подобных действий) эти же меры помогли очень мало: “Хезболла” атаковала и смогла похитить ряд израильских солдат.

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Израильские генералы поделились своим анализом ранее в этом году, подтвердив, что Израиль больше не в состоянии объявить войну “Хезболле” и победить. Такая война отбросила бы Израиль на десятки лет назад из-за неизбежного уровня разрушений, а также результатов, как неожиданных, так и непредвиденных. Израиль утратил преимущество превентивного удара, которое его лидеры использовали с 1948 года, и он не смог навязать свои собственные правила и сдерживание.


“Хезболла” всегда рассматривает возможность войны и готовит свои силы так, как будто война начнется завтра. Однако ни “Хезболла”, ни Израиль не хотят видеть ответную реакцию “око за око”, которая ведет все к более масштабной войне. Израиль должен принять удар и понять, что полет над Сирией больше не является праздничным полетом – и что убийство боевиков “Хезболлы” не останется безнаказанным. В прежние времена Израиль устанавливал правила ведения боевых действий и направления игры: эти дни закончились.

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Published by Elijah J Magnier

Veteran War Zone Correspondent and Senior Political Risk Analyst with over 35 years' experience covering the Middle East and acquiring in-depth experience, robust contacts and political knowledge in Iran, Iraq, Lebanon, Libya, Sudan and Syria. Specialised in terrorism and counter-terrorism, intelligence, political assessments, strategic planning and thorough insight in political networks in the region. Covered on the ground the Israeli invasion to Lebanon (1st war 1982), the Iraq-Iran war, the Lebanese civil war, the Gulf war (1991), the war in the former Yugoslavia (1992-1996), the US invasion to Iraq (2003 to date), the second war in Lebanon (2006), the war in Libya and Syria (2011 to date). Lived for many years in Lebanon, Bosnia, Iraq, Iran, Libya and Syria.