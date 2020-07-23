Как “Хезболла” ударит по Израилю: возможна ли всеобщая война?

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Translation: Ollie Richardson and Angelina Siard



“Я предупреждаю ‘Хезболлу’: не нарушайте спокойствие на границах с Ливаном”, – заявил глава израильской разведки Йоси Коэн в разгар напряженного момента между Израилем и “Хезболлой”. Это заявление спровоцировано нарушением Израилем суверенитета Сирии и его бомбардировкой аэропорта Дамаска, где “Хезболла” объявила об убийстве одного из своих боевиков. Израильские СМИ в основном озабочены не тем, нанесет ли “Хезболла” ответный удар, а тем, когда и как – и приведет ли этот удар к всеобщей войне.

Израильское военное командование передало тринадцатую пехотную бригаду Голани под командование дивизии “Галилея” (в Северном командовании фронта с Ливаном) в рамках мер по противодействию возможному ответному удару “Хезболлы” вдоль ливанской границы. Однако в 2006 году (когда Израиль ожидал подобных действий) эти же меры помогли очень мало: “Хезболла” атаковала и смогла похитить ряд израильских солдат.

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Израильские генералы поделились своим анализом ранее в этом году, подтвердив, что Израиль больше не в состоянии объявить войну “Хезболле” и победить. Такая война отбросила бы Израиль на десятки лет назад из-за неизбежного уровня разрушений, а также результатов, как неожиданных, так и непредвиденных. Израиль утратил преимущество превентивного удара, которое его лидеры использовали с 1948 года, и он не смог навязать свои собственные правила и сдерживание.



“Хезболла” всегда рассматривает возможность войны и готовит свои силы так, как будто война начнется завтра. Однако ни “Хезболла”, ни Израиль не хотят видеть ответную реакцию “око за око”, которая ведет все к более масштабной войне. Израиль должен принять удар и понять, что полет над Сирией больше не является праздничным полетом – и что убийство боевиков “Хезболлы” не останется безнаказанным. В прежние времена Израиль устанавливал правила ведения боевых действий и направления игры: эти дни закончились.

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