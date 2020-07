Como o Hezbollah irá atingir Israel: A guerra generalizada é uma opção?

Subscribe to get access

Os generais israelenses compartilharam suas análises no início deste ano confirmando que Israel não está mais em condições de declarar guerra ao Hezbollah e vencer. Tal guerra empurraria Israel para trás dezenas de anos devido ao inevitável nível de destruição, juntamente com resultados inesperados e imprevistos. Israel perdeu a vantagem do golpe preventivo que seus líderes adotaram desde 1948, e não conseguiu impor suas próprias regras e dissuasão.

O Hezbollah sempre considera a possibilidade de guerra e prepara suas forças como se a guerra estivesse ocorrendo amanhã. No entanto, nem o Hezbollah nem Israel quer ver a resposta olho por olho que move tudo em direção a uma guerra maior. Israel precisa aceitar o golpe e entender que sobrevoar a Síria não é mais um voo de férias – e que matar militantes do Hezbollah não ficará impune. Antigamente, Israel estava estabelecendo as regras de combate e as direções do jogo: estes dias acabaram.