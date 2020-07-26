Иран-Россия-Китай: Тогда как США теряют позиции и союзников, рождается стратегический союз

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Translation: Ollie Richardson and Angelina Siard

В 2005 году президент Ирана Махмуд Ахмадинежад начал “смотреть на восток”, чтобы укрепить отношения Ирана скорее с Россией и Китаем, а не с Европой и США. Он разделял убеждения Рахбара, Великого Аятоллы Сайеда Али Хаменеи, что Западу нельзя доверять. В 2013 году, когда шейх Хасан Роухани пришел к власти, лидер революции не отклонил его просьбу попытаться прорваться через “ядерные переговоры” с американцами. “Иди и попробуй, Но знай, что если ты дашь Западу палец, он потребует всю руку целиком. Они не заслуживают доверия”. И в самом деле, в 2018 году президент Дональд Трамп незаконно и в одностороннем порядке отменил подписанную в 2015 году “ядерную сделку”, известную как СВПД. Более того, Трамп ввел самые жесткие экономические и торговые санкции против Ирана, в попытке сломать хребет страны и заставить ее подчиниться. Два года спустя, в 2020 году, связи с Западом находятся на самом низком уровне за всю историю. Соответственно, Иран изменил свои тактические отношения с Россией и Китаем на глубоко укоренившиеся стратегические отношения, со сделками на сотни миллиардов долларов, теперь уже подписанных на 20 и 25 лет.

После провала американского “максимального давления” на “Исламскую Республику”, Иран твердо держится под руководством Сайеда Али Хаменеи, исключая при этом возможность вступления в контакт с президентом Дональдом Трампом, чтобы провести повторные переговоры по ядерной сделке, предложить какие-либо уступки или обсудить свои ракетные программы. Иран неуклонно развивает свою невоенную ядерную программу, несмотря на израильский саботаж ее ядерного объекта в Натанзе. Более того, Иран подписал сделку с Китаем на 400 миллиардов долларов, не исключив при этом возможности сесть за стол переговоров с президентом США, когда президент Трамп покинет свой пост через несколько месяцев или лет. Кроме того, Иран готовит новое и более прочное сближение и стратегическое сотрудничество с Россией, более широкое, чем когда-либо, чтобы создать единый фронт, включающий все страны, находящиеся под американскими санкциями и объединенные в одно целое против Вашингтона.

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“В течение последних двух лет Европа предлагала слова, но не предпринимала никаких действий, достаточных для выполнения СВПД. Европейские страны не осмелились выступить против незаконного решения США и не позволили своим банкам и компаниям соблюдать уже подписанные контракты с Ираном. Для европейских лидеров интересы Израиля превыше любых других после США, и поэтому они не являются надежными партнерами. Китай и Россия действуют независимо от односторонних санкций США в отношении Ирана, и другие страны также присоединяются к ним. Иранский выбор для нас очень прост, и Сайед Али Хаменеи сделал стратегический выбор, который поддерживают все ключевые лица, принимающие решения. Мы не можем ждать следующего президента США, того дня, когда Трамп покинет свой пост. У нас есть четкая цель, и у нас есть возможность рассмотреть вариант США-ЕС, как только он станет достаточно серьезным. Однако и США, и ЕС больше не будут первым выбором Ирана в бизнесе”,-заявил иранский лидер. Китай и Россия – не единственные страны, которые отвергли односторонние санкции США. Турция, Индия и Пакистан отказались прекратить свои торговые и энергетические отношения с Ираном.

Министр иностранных дел Ирана Зариф совершил один из своих самых важных визитов в Москву, став “проверенным партнером в Сирии и реальным сторонником в ООН в самый нужный момент, когда США потеряли равновесие”, сказал источник. После сделки с Китаем идет всеобъемлющая сделка с Россией, которая проложит Ирану путь к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве члена, а не просто наблюдателя. Это потребует установления очень долгосрочного партнерства на всех уровнях, включая военное сотрудничество по другому долгосрочному соглашению, которое будет подписано в ближайшем будущем.

Это исключительные сделки со странами-сверхдержавами. Для Ирана непривычно соглашаться на условия, которые налагаются во время сделки такими могущественными странами; Иран проходит между минами статьи 3 своей конституции. Возникают новые союзы, между странами, объединенными и укрепленными американскими санкциями, которые были введенны против всех них. Тем временем США теряют все больше позиций и все больше союзников.

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