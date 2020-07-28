Встреча США и Израиля: когда ожидается ответ “Хезболлы”?

The mother of Ali Kamel Mohsen (Jawad), the Hezbollah militant killed in Syria by Israel, distributing sweets as part of a celebration of the martyrdom of her son. Credit Israeli newspaper Yadot Ahronot.

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Translation: Ollie Richardson and Angelina Siard

В последний раз председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли посетил Израиль незадолго до убийства генерал-майора Кассима Солеймани в багдадском аэропорту. Генерал Милли вновь посетил Израиль несколько дней назад и встретился с министром обороны Бенни Ганцем, начальником штаба Авивом Кочави и директором Моссада Йоси Коэном. Визит, который длился несколько часов в контексте “противостояния Ирану и его союзникам на Ближнем Востоке, особенно угрозе, исходящей от ливанской “Хезболлы”, может быть объявлением “более жаркого” лета. Речь шла не только об Иране, но и об опасной эскалации конфликта между “Хезболлой” и Израилем. Израиль отвёл свои войска, находящиеся вдоль ливанских границ и развернул там танковые и артиллерийские бригады. Является ли это актом запугивания или просто предосторожностью? Готовятся ли США и Израиль развязать войну и изменить правила ведения боевых действий? Это оборонительные или наступательные меры? И когда “Хезболла” ответит, выбрав в рядах ЦАХАЛа цель для истребления?

В понедельник Израиль открыл огонь по подозрительному движению на оккупированных фермах Шебаа, которое оказалось реакцией на предвкушение опасности и чрезмерным использованием мер безопасности израильскими войсками, развернутыми вдоль ливанских границ. Это неизбежно для нервной армии, ожидающей нападения, и знающей, что это правительство пойдет на потери и затем перевернет страницу, ради стрельбы против несуществующего врага”. “Хезболла” заявила, что “Израиль вел огонь по воображаемому врагу и будет привлечен к ответственности за повреждение ливанского дома во время израильской артиллерийской бомбардировки ливанской территории, вызванной страхом возмездия ‘Хезболлы’”. “Хезболла” завершила свое коммюнике словами, обращенными к Израилю: “ждите наказания”.

Как бы ни был неловок этот инцидент, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил “всех министров избегать разглашения какой-либо информации об этом событии”. Нетаньяху также заявил, что он будет считать “Ливан и Сирию ответственными за любое нападение”, и что он “готов ответить, если солдаты окажутся под ударом”. Министр разведки Илай Коэн заявил: “любые действия, нарушающие наш суверенитет, будут встречены решительным ответом. Мы советуем нашим врагам не испытывать нас.” Начальник израильского штаба Кочави посетил границу с Ливаном и сообщил командирам 91-й бригады, готовящейся к возможной карательной операции (усиленной бригадой Голани), что “напряженность сохранится в ближайшие дни; Хезболла ответит перед Курбан-байрамом”, отмечаемым мусульманами в этот четверг.

Слова Кочави – всего лишь домысел: на самом деле ответное решение находится в руках “Хезболлы”, а не Израиля. Начальник штаба пытается заверить израильских солдат, что состояние боевой готовности, когда они прячутся в своих казармах, продлится недолго.По словам хорошо информированного источника, ответ

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Направив сообщение через ВСООНЛ, Израиль не только признал превосходство “Хезболлы”, но и тот факт, что он определенно утратил баланс сдерживания, возможно, навсегда. Израиль признал, что он не в состоянии навязать свои собственные правила ведения боевых действий и подвергается террору, навязанного “Хезболлой”. Израильская активизация боевых вылетов беспилотников и военных самолетов – это психологическая попытка отговорить “Хезболлу” от нанесения ударов “с комфортом” и избежать накала на линии фронта. Однако, исходя из многолетнего опыта, источник считает, что “когда будет принято решение поразить израильскую цель, все эти израильские меры будут проигнорированы.”

На данный момент “Хезболла” приняла решение … хранить молчание.

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