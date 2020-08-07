Взрыв в Бейруте: На ком лежит ответственность?

Posted on by Elijah J Magnier

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Translation: Ollie Richardson and Angelina Siard

Во вторник, 4 августа, взрыв в Ливанской гавани в самом центре столицы Бейрута привел к разрушительным человеческим жертвам и материальным разрушениям. Более 140 человек погибли мгновенно, 80 до сих пор числятся пропавшими без вести под завалами, более 5000 получили ранения. Более 300 000 домов были разрушены, и еще больше домов было повреждено. 2750 тонн аммиачной селитры (АС) (эквивалент 1000 тонн тротила) каким-то образом воспламенились, тем самым  зарегистрировав самый большой взрыв со времен Второй мировой войны. Множество теорий, обвиняющих Израиль, Хезболлу или ЦРУ, циркулируют в ливанской столице, как огонь по древу. Но в чем же правда? 

Cui bono?

“Розус”, судно под молдавским флагом, плывшее из Грузии в Мозамбик, перевозило среди прочего груза  2750 тонн аммиачной селитры, предназначенной для производства взрывчатых веществ, – груз, оплаченный Международным банком Мозамбика. Он остановился в Бейруте 20/11/2013, чтобы разгрузить сельскохозяйственные машины, и, как предвиделось, загрузить товары из Ливана для Иордании на обратном пути в Мозамбик. Инспекция пришла к выводу, что судно не пригодно для плавания, и местные ливанские власти запретили “Розусу” выходить в море. Ливанские портовые власти выгрузили груз на портовый склад № 12, а затем конфисковали его из-за неоплаченных судовладельцем счетов.

АС обладает многими свойствами, в частности как компонент взрывчатой смеси (Mellor, 1922; Elvers1989, Suslick 1992).  АС в чистом виде очень стабильна и должна соответствовать определенным требованиям качества, с тем, чтобы быть использованной в производстве промышленных взрывчатых веществ. По данным Европейской ассоциации производителей удобрений, АС особенно трудно взорвать. АС нуждается в существенном стимуле, чтобы сдетонировать. Она должна храниться в сухом, хорошо проветриваемом и герметичном помещении для хранения. Кроме того, любая электрическая установка в складском помещении должна быть устойчива к парам аммиака.

Более шести лет 2750 тонн АС оставались на ливанском складе без каких-либо планов по их перемещению или перепродаже. Кроме того, складские помещения подвергаются изменению погодных условий ливанского климата, в том числе удушливой жаре летом. Складское помещение было сделано из металла и без надлежащей вентиляции.

В прошлом году капитан Наддаф, работающий в порту при Службе национальной безопасности, позвонил своему начальнику, чтобы сообщить ему о наличии “опасного груза на складе № 12”. Его начальник генерал А. поручил молодому офицеру представить письменный рапорт и сфотографировать склад и его содержимое. На складе имелась брешь, достаточно большая для того, чтобы в неё мог пройти человек,  и облегчающая проникновение или кражу.

Ливанская гавань контролируется своего рода местной мафией, состоящей из высокопоставленных офицеров, таможенных директоров, администраторов и сотрудников служб безопасности. Каждое ответственное лицо было назначено политическим лидером, предлагающим своим людям иммунитет и защиту. Гавань приносила огромное количество денег, а взятки – это хлеб насущный всех тех, кто заправляет этим шоу. Перед лицом такой коррупции научная экспертиза того, что происходит с хранящимся там АС, и условий, в которых хранятся 2750 тонн, мало что значит. На самом деле многие офицеры не имеют никакой компетенции для своей работы и назначаются благодаря фаворитизму и политическими связям. Это касается также начальника таможни и армейской разведки генерала С., отвечающего за передвижение и содержание портов, и многих других лиц. Но когда возникает проблема или катастрофа, как это случилось во вторник, будет очень трудно найти тех, кто действительно 

ответственен за это.  Как возникли условия для взрыва?

В 15: 00 по местному времени кузнеца попросили закрыть дыры на складе, чтобы предотвратить потенциальную контрабанду содержимого. Кузнец не был проинформирован об опасном содержимом склада, и ему также не было сказано принять необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение металлических частиц, которые производят осколки и могут вызвать пожар. Он работал на расстоянии не более нескольких сантиметров от мешков АС, которые лежали на полу с прозрачным веществом, высыпающимся из него. Как только работа была закончена, между 16:30 и 17:00, был замечен дым, идущий от склада.

Пожарные были вызваны, чтобы справиться с потенциальным пожаром. В 18: 08 раздался первый взрыв, за которым через минуту последовал второй. После первого взрыва внутри склада вспыхнул пожар. От огня стало исходить больше жара, достаточного для того, чтобы весь запас АС взорвался и создал вакуум (отрицательное давление). Давление взрыва привело к многочисленным жертвам и разрушительным разрушениям в городе.

Кто вызвал кузнеца и выделил на это бюджет? Был ли он проинформирован об опасности сварки рядом с АС? Почему 2750 тонн АС были оставлены более чем на шесть лет в непрофессиональных условиях хранения без уважительной причины?

Кому был выгоден взрыв? Пострадавший район принадлежит в основном людям, которые в целом не дружелюбны к “Хезболле”. Поэтому это не было бы ни в интересах Израиля, ни в интересах США  бомбить и наносить такой большой ущерб имуществу и бизнесу дружественных сторон. Разрушать эту часть Бейрута для того, чтобы навязать “новый Ближний Восток” или “новый Ливан”, не имеет смысла, потому что население, настроенное против “Хезболлы”, слабее, чем когда-либо, и не в состоянии противостоять “Хезболле”. Франция и США находятся не в лучшем положении, чтобы влиять на население так, как им хотелось бы.

В настоящее время “Хезболла” ожидает, когда специальный трибунал по делу об убийстве экс-премьер-министра Рафика Харири объявит свой вердикт. Вот каким образом США, чтобы угодить Израилю, пытаются обуздать влияние “Хезболлы” в Ливане – безрезультатно. Действительно, США и Израиль испробовали все, что было в их силах, в Сирии, Ираке и Ливане, но потерпели неудачу. США вводят жесткие санкции в отношении Сирии и Ливана (препятствуя странам Персидского залива и европейским странам помочь тяжелому ливанскому финансовому кризису), но результат все тот же: “Хезболла” не подчинится.

Предположения о складе оружия “Хезболлы” на складе № 12 смехотворны, потому что это место находилось под наблюдением камер, контролируемых силами безопасности. “Хезболла” не будет хранить оружие в недружественном районе, не находящемся под ее собственным контролем.

Многие теории заговора не согласуются с фактами этого несчастного случая. Невежество, некомпетентность, фаворитизм и бюрократия – вот причины гибели стольких людей и разрушения столицы, где люди не научились держаться вместе. Это национальная трагедия. Ливанцы владеют своей собственностью в зарубежных странах, на Западе и Востоке. У них нет чувства принадлежности к стране, где избранные политики забрали себе все богатства страны, накопили власть и передали ее своим сыновьям.

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Published by Elijah J Magnier

Veteran War Zone Correspondent and Senior Political Risk Analyst with over 35 years' experience covering the Middle East and acquiring in-depth experience, robust contacts and political knowledge in Iran, Iraq, Lebanon, Libya, Sudan and Syria. Specialised in terrorism and counter-terrorism, intelligence, political assessments, strategic planning and thorough insight in political networks in the region. Covered on the ground the Israeli invasion to Lebanon (1st war 1982), the Iraq-Iran war, the Lebanese civil war, the Gulf war (1991), the war in the former Yugoslavia (1992-1996), the US invasion to Iraq (2003 to date), the second war in Lebanon (2006), the war in Libya and Syria (2011 to date). Lived for many years in Lebanon, Bosnia, Iraq, Iran, Libya and Syria.