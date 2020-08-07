Взрыв в Бейруте: На ком лежит ответственность?

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Translation: Ollie Richardson and Angelina Siard

Во вторник, 4 августа, взрыв в Ливанской гавани в самом центре столицы Бейрута привел к разрушительным человеческим жертвам и материальным разрушениям. Более 140 человек погибли мгновенно, 80 до сих пор числятся пропавшими без вести под завалами, более 5000 получили ранения. Более 300 000 домов были разрушены, и еще больше домов было повреждено. 2750 тонн аммиачной селитры (АС) (эквивалент 1000 тонн тротила) каким-то образом воспламенились, тем самым зарегистрировав самый большой взрыв со времен Второй мировой войны. Множество теорий, обвиняющих Израиль, Хезболлу или ЦРУ, циркулируют в ливанской столице, как огонь по древу. Но в чем же правда?

Cui bono?

“Розус”, судно под молдавским флагом, плывшее из Грузии в Мозамбик, перевозило среди прочего груза 2750 тонн аммиачной селитры, предназначенной для производства взрывчатых веществ, – груз, оплаченный Международным банком Мозамбика. Он остановился в Бейруте 20/11/2013, чтобы разгрузить сельскохозяйственные машины, и, как предвиделось, загрузить товары из Ливана для Иордании на обратном пути в Мозамбик. Инспекция пришла к выводу, что судно не пригодно для плавания, и местные ливанские власти запретили “Розусу” выходить в море. Ливанские портовые власти выгрузили груз на портовый склад № 12, а затем конфисковали его из-за неоплаченных судовладельцем счетов.



АС обладает многими свойствами, в частности как компонент взрывчатой смеси (Mellor, 1922; Elvers1989, Suslick 1992). АС в чистом виде очень стабильна и должна соответствовать определенным требованиям качества, с тем, чтобы быть использованной в производстве промышленных взрывчатых веществ. По данным Европейской ассоциации производителей удобрений, АС особенно трудно взорвать. АС нуждается в существенном стимуле, чтобы сдетонировать. Она должна храниться в сухом, хорошо проветриваемом и герметичном помещении для хранения. Кроме того, любая электрическая установка в складском помещении должна быть устойчива к парам аммиака.

Более шести лет 2750 тонн АС оставались на ливанском складе без каких-либо планов по их перемещению или перепродаже. Кроме того, складские помещения подвергаются изменению погодных условий ливанского климата, в том числе удушливой жаре летом. Складское помещение было сделано из металла и без надлежащей вентиляции.



В прошлом году капитан Наддаф, работающий в порту при Службе национальной безопасности, позвонил своему начальнику, чтобы сообщить ему о наличии “опасного груза на складе № 12”. Его начальник генерал А. поручил молодому офицеру представить письменный рапорт и сфотографировать склад и его содержимое. На складе имелась брешь, достаточно большая для того, чтобы в неё мог пройти человек, и облегчающая проникновение или кражу.

Ливанская гавань контролируется своего рода местной мафией, состоящей из высокопоставленных офицеров, таможенных директоров, администраторов и сотрудников служб безопасности. Каждое ответственное лицо было назначено политическим лидером, предлагающим своим людям иммунитет и защиту. Гавань приносила огромное количество денег, а взятки – это хлеб насущный всех тех, кто заправляет этим шоу. Перед лицом такой коррупции научная экспертиза того, что происходит с хранящимся там АС, и условий, в которых хранятся 2750 тонн, мало что значит. На самом деле многие офицеры не имеют никакой компетенции для своей работы и назначаются благодаря фаворитизму и политическими связям. Это касается также начальника таможни и армейской разведки генерала С., отвечающего за передвижение и содержание портов, и многих других лиц. Но когда возникает проблема или катастрофа, как это случилось во вторник, будет очень трудно найти тех, кто действительно

ответственен за это. Как возникли условия для взрыва?

В 15: 00 по местному времени кузнеца попросили закрыть дыры на складе, чтобы предотвратить потенциальную контрабанду содержимого. Кузнец не был проинформирован об опасном содержимом склада, и ему также не было сказано принять необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение металлических частиц, которые производят осколки и могут вызвать пожар. Он работал на расстоянии не более нескольких сантиметров от мешков АС, которые лежали на полу с прозрачным веществом, высыпающимся из него. Как только работа была закончена, между 16:30 и 17:00, был замечен дым, идущий от склада.

Пожарные были вызваны, чтобы справиться с потенциальным пожаром. В 18: 08 раздался первый взрыв, за которым через минуту последовал второй. После первого взрыва внутри склада вспыхнул пожар. От огня стало исходить больше жара, достаточного для того, чтобы весь запас АС взорвался и создал вакуум (отрицательное давление). Давление взрыва привело к многочисленным жертвам и разрушительным разрушениям в городе.

Кто вызвал кузнеца и выделил на это бюджет? Был ли он проинформирован об опасности сварки рядом с АС? Почему 2750 тонн АС были оставлены более чем на шесть лет в непрофессиональных условиях хранения без уважительной причины?



Кому был выгоден взрыв? Пострадавший район принадлежит в основном людям, которые в целом не дружелюбны к “Хезболле”. Поэтому это не было бы ни в интересах Израиля, ни в интересах США бомбить и наносить такой большой ущерб имуществу и бизнесу дружественных сторон. Разрушать эту часть Бейрута для того, чтобы навязать “новый Ближний Восток” или “новый Ливан”, не имеет смысла, потому что население, настроенное против “Хезболлы”, слабее, чем когда-либо, и не в состоянии противостоять “Хезболле”. Франция и США находятся не в лучшем положении, чтобы влиять на население так, как им хотелось бы.

В настоящее время “Хезболла” ожидает, когда специальный трибунал по делу об убийстве экс-премьер-министра Рафика Харири объявит свой вердикт. Вот каким образом США, чтобы угодить Израилю, пытаются обуздать влияние “Хезболлы” в Ливане – безрезультатно. Действительно, США и Израиль испробовали все, что было в их силах, в Сирии, Ираке и Ливане, но потерпели неудачу. США вводят жесткие санкции в отношении Сирии и Ливана (препятствуя странам Персидского залива и европейским странам помочь тяжелому ливанскому финансовому кризису), но результат все тот же: “Хезболла” не подчинится.



Предположения о складе оружия “Хезболлы” на складе № 12 смехотворны, потому что это место находилось под наблюдением камер, контролируемых силами безопасности. “Хезболла” не будет хранить оружие в недружественном районе, не находящемся под ее собственным контролем.



Многие теории заговора не согласуются с фактами этого несчастного случая. Невежество, некомпетентность, фаворитизм и бюрократия – вот причины гибели стольких людей и разрушения столицы, где люди не научились держаться вместе. Это национальная трагедия. Ливанцы владеют своей собственностью в зарубежных странах, на Западе и Востоке. У них нет чувства принадлежности к стране, где избранные политики забрали себе все богатства страны, накопили власть и передали ее своим сыновьям.

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