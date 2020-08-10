Стоит ли сейчас вопрос о разделе Ливана ?

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Translation: Ollie Richardson and Angelina Siard

После окончания Гражданской войны 1975 года в Ливане между воюющими сторонами было подписано соглашение Таэф (одно из худших соглашений в истории). Оно отдало страну в руки гражданских военных баронов, которые сегодня правят Ливаном вместе со своими детьми. С тех пор они неистово усердствуют в краже общественного богатства, неумело управляют страной и предлагают жителям очень мало инфраструктуры. Они прикрываются религиозными лидерами,которые стремятся обеспечить защиту этим господам… до тех пор, пока они охраняют правительственное положение, отведенное каждой из 18 ливанских религий, в соответствии с конфессиональной системой, далекой от демократии или даже национализма. И действительно, французский президент Эммануэль Макрон во время своего визита в Ливан на прошлой неделе на встрече с теми же самыми военачальниками осторожно сказал: Не дело французского президента писать вашу историю от вашего имени. Это вы должны сделать сами.”

Макрон отверг идею досрочных парламентских выборов и потребовал, чтобы эти военачальники объединились в “единое правительство”- что означает поддержку международным сообществом одних и тех же политиков, ответственных за ливанский кризис и масштабные хищения на протяжении десятилетий! Но на следующий день после отъезда Макрона население вышло на улицы, заявив, что конфронтация между сектами больше не может быть исключена. Возможен ли разде Ливана после очередной межконфессиональной войны? Какова будет реакция сильных игроков? Для этого ливанского правительства настало время уходить. Что будет дальше?

Настало время для ухода ливанского правительства во главе с доктором Хасаном Диабом. Диаб, суннит, не является политическим лидером и не принадлежит ни к одной партии. Он интеллектуал и университетский профессор, которому помешали осуществить реальные перемены и положить конец давно установившейся коррупционной схеме. Ливанские военные лорды объединились против него внутри страны и взяли на себя труд поехать за границу с тем, чтобы попросить мировых лидеров воздержаться от поддержки нынешнего правительства. Даже спикер Набих Берри пытался поколебать Диаб и его правительство, и хотя у Берри есть два министра в том же кабинете Диаба, он способствовал его провалу. Министры Берри в конце концов отвергли идею отстранения от должности управляющего Центральным банком и привлечения его к суду за неумелое управление государственными сбережениями и за поразительно неудачную финансовую инженерию.



Премьер-министр Диаб сказал, что он ” дает на это два месяца ” – вероятно, он не продержится так долго – чтобы позволить военным лордам встретиться и решить, что делать дальше, поскольку именно они мешают правительству двигаться вперед. Он также заявил, что готов добиваться досрочных парламентских выборов, предложение, которое, безусловно, будет отвергнуто влиятельными политиками и, возможно, приведет к отставке самого Диаба.

На самом деле, суннитские и христианские влиятельные парламентские группы больше всего пострадают от досрочных выборов. Как сунниты (Саад Харири), так и христиане (Гебран Басил) испытали серьезный ущерб своего народного базиса и определенно потеряли бы многие из мест,которые они занимают сегодня. Друзы (Валид Джумблат) и шииты (Набих Берри и Хезболла) имеют стабильные места и хорошо зарекомендовавшую себя народную поддержку.

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Макрон считает, что экономическое давление США на “Хезболлу” вредит ливанскому населению, в том числе друзьям Франции и США. Более того, чем больше США усиливают свое давление на Ливан, тем больше страна будет двигаться в сторону Ирана, Китая и России. И это без учета количества беженцев, которые будут стекаться в Европу. Американское “максимальное давление” на “Ось сопротивления”, главным образом Иран, Сирию и “Хезболлу”, не достигло желаемого результата. США потерпели неудачу в своей попытке подчинить Ливан и заставили своих союзников, главным образом европейских, найти больше способов дистанцироваться от американского господства.

“Проблема Ливана заключается в том, что вокруг слишком много стран”, желающих его доминировать . Вот что сказал французский президент. Он описал реальность, о которой ливанцы с большой опасностью для себя не подозревают, и где разделение страны остается опасным призраком.

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