Как Израиль относится к взрыву в Бейруте и причастности “Хезболлы”

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Ollie Richardson and Angelina Siard

“Хезболла контролирует гавань Бейрута и осведомлена обо всем, что там происходит. Она использует свое влияние для контрабанды своих грузов и предпочитает держать эти грузы в гавани, чтобы помешать Израилю их бомбить.”

“Хезболла контролирует Ливан и вынудила выбрать генерала Мишеля Ауна президентом, а Хасана Диаба – премьер-министром. Более того, благодаря своему влиянию в парламенте и Кабинете министров, она обеспечивает защиту своего арсенала и своего присутствия в качестве мощной вооруженной организации”.

“Израиль будет использовать свое влияние для того, чтобы никакая финансовая поддержка не достигала Ливана, за исключением случаев, когда она будет обусловлена разоружением и роспуском ‘Хезболлы’ и предотвращением ее участия в предстоящем ливанском правительстве”.

“Международное сообщество должно воспрепятствовать Ирану помогать Ливану в восстановлении его инфраструктуры или оказывать финансовую поддержку стране; оно должно держать под жестким контролем все денежные потоки, поступающие в правительство.”

“Международное сообщество должно помешать Ирану воспользоваться слабостью Ливана и остановить его помощь ливанцам.”

Вот в таких терминах израильские СМИ, военные аналитики и официальные командиры прокомментировали взрыв в бейрутской гавани 4 августа. Причиной взрыва стала халатность и неуважение к общественной безопасности. 2755 тонн аммиачной селитры (АС), классифицированной как опасный груз, были оставлены в гавани в 2013 году, в то время как местные чиновники и судьи перебрасывали мяч ответственности друг на друга, пока он не взорвался. AС (NH4NO3) широко используется в качестве удобрения, но также является компонентом многих типов горных взрывчатых веществ, если они смешиваются с мазутом или детонируются зарядом взрывчатого вещества. АС не горит сам по себе, но действует как источник кислорода для ускорения горения других материалов. Именно быстрое выделение газов вызывает взрыв, если поблизости вспыхивает сильный пожар. Так и случилось: в бейрутской гавани осталось несколько тонн воспламеняющихся горючих материалов, а пожарные пытались справиться с пожаром, начавшимся за час до того, как кто-либо понял, что произошло.

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашенази заявил: “Хезболла действует в городских и населенных территориях и использует ливанских граждан в качестве живого щита, как нам пришлось это видеть во время печального события на прошлой неделе. Ответственность за взрыв в гавани несет ‘Хезболла’.”



Премьер-министр Израиля заявил: “чтобы избежать катастроф, подобных той, что произошла в бейрутском порту, мы должны конфисковать взрывчатые вещества и ракеты, которые ‘Хезболла’ спрятала в гражданских населенных пунктах Ливана.”

Большинство израильских чиновников и аналитиков пришли к выводу, что “Хезболла” сегодня гораздо слабее и, следовательно, должна оставаться вне будущего правительства. Они увидели в отставке премьер-министра (ныне смотрителя) Хасана Диаба позитивный шаг для Израиля, поскольку он возглавлял “кабинет Хезболлы”.



Израильские официальные лица призвали “к быстрому формированию нового правительства, исключающего ‘Хезболлу’, чтобы Диаб не оставался долго смотрителем”. Похоже, что общее мнение экспертов в Израиле состоит в том, что политическая власть в Ливане окончательно изменится в пользу целей Израиля в Ливане и на Ближнем Востоке.Следует серьезно усомниться в оценке Израиля, которая носит поверхностный характер и свидетельствует о недостаточном знании внутренней динамики Ливана. Большая часть того, что говорят израильские СМИ и аналитики, было взято из арабских и персидских СМИ, враждебных Хезболле, выражающих желаемое за действительное и являющихся частью их общей пропаганды против Хезболлы.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...