США Ираку: мы уйдем, но только если при этом нас не станут унижать

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai



Перевод: Ollie Richardson и Angelina Siard

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи готовится встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, взяв с собой увесистые папки, которые обременяют Ирак. Страна действительно борется с удушающим экономическим кризисом, пандемией коронавируса, военным присутствием США, которое больше не может быть желательным, с “неуправляемым балансом” между Ираном и США, а также вездесущей турецкой военной активностью и присутствием Турции на иракской земле.

Команда Аль-Каземи включает в себя экономических экспертов и дипломатов с целью продолжения второго раунда стратегических переговоров, которые начались между двумя странами в июне прошлого года. Эта дискуссия была навязана обеим сторонам после решения иракского парламента, обязывающего приказать американским войскам уйти из Ирака после убийства генерал – майора Кассема Солеймани, лидера “Оси Сопротивления” и командующего иранской Революционной гвардией – наряду с иракским командиром Абу Махди Аль -Мухандисом и их товарищами в январе 2020 года.

Несколько групп неизвестной принадлежности атаковали американские базы ракетами “Катюша” и минометными снарядами, намеренно не нанося смертельных ранений. Кроме того, были перехвачены иракские автоколонны, перевозившие технику, принадлежащую американским силам, и ее содержимое было подожжено – с предупреждением иракским водителям воздерживаться от оказания каких-либо услуг американским силам, иначе им это тоже будет грозить последствиями.

Эти “пока неизвестные” группировки отвечали общей цели: предупредить американские войска о том, что толерантности к их присутствию в Ираке больше не будет, если они не уйдут, как того требует парламент. Поэтому следует ожидать, что эти группы станут более активными и усилят свои атаки, чтобы оказать большее давление как на правительство Аль-Каземи, так и на Вашингтон, чтобы те поняли, что жесткое противостояние уже не за горами.

Иран неоднократно заявлял о своей поддержке Ирака, а также о своей поддержке иракцев, которые хотят вывести США из Ирака. Когда Аль-Каземи посетил Тегеран в прошлом месяце и встретился с иранскими официальными лицами, Сайед Али Хаменеи, лидер Исламской революции, сказал ему: “США убили вашего гостя”. Сайед Хаменеи хотел пробудить в арабах племенные чувства, которые освятят и защитят гостя, сказать Иракским чиновникам, что вы еще ничего не сделали, чтобы отомстить за убийство вашего гостя, и что если иракцы восстают против убийц, то это действительно их право.

Таким образом, иракский премьер – министр, который пытается найти общий язык между США и Ираном, не выступает посредником для встречи официальных лиц двух стран, потому что Иран отказывается сотрудничать с убийцами генерал – майора Солеймани – нынешней американской администрацией. Аль-Каземи скорее предпочел бы избежать военного столкновения в Месопотамии. Однако шансы на то, что он преуспеет в своих усилиях между Тегераном и Вашингтоном, невелики, пока у власти находится нынешняя администрация Трампа.Большой проблемой, с которой сталкивается Аль-Каземи, является незаконное турецкое присутствие в Ираке. В течение многих лет турецкая армия находилась в Башике в иракском Курдистане, не подавая никаких признаков ухода. Турция смогла создать более 15 военных баз на иракской земле,

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