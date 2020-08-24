Никаких изменений в мандате ВСООНЛ нет и поэтому попытка уничтожить ливанское государство провалилась

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai
Перевод: Ollie Richardson и Angelina Siard
США пригрозили отозвать свою ежегодную финансовую поддержку в размере 135 млн. долл.США (27% от ежегодных расходов в размере 500 млн. долл. США) для 10 000 военнослужащих ВСООНЛ, развернутых в Ливане, если их мандат не будет усилен. США по просьбе Израиля попросили ВСООНЛ разоружить “Хезболлу” и эвакуировать склады оружия на юге Ливана. Но прежде всего США хотели, чтобы войска ВСООНЛ дали оценку и проинформировали Израиль о развертывании и точном расположении хорошо подготовленных и опытных Сил Специальных Операций “Хезболлы”, называемых “Ридван”, которые разбросаны вдоль границ для противостояния израильской армии. Однако это американо-израильское принятие желаемого за действительное не было удовлетворено. Ряд неутешительных событий сорвал израильско-американские цели: вердикт специального трибунала по убийству бывшего премьер-министра Рафика Харири был признан неудовлетворительным рядом проамериканских ливанцев в то время, когда готовился (неудавшийся) государственный переворот против правительства, парламента и президента Мишеля Ауна. Так какова же будет судьба ВСООНЛ в Ливане?
За убийством бывшего премьер-министра Рафика Харири в 2005 году последовало ливанское внутреннее восстание против “Оси Сопротивления”, подготовившее почву для второй израильской войны в июле 2006 года, которая не смогла достичь своих целей. Фактически, в 2006 году Израиль был поддержан несколькими странами Персидского залива во главе с Саудовской Аравией, а также ливанскими политическими лидерами, выступающими в качестве доверенных лиц США, с целью выполнения желания Израиля разоружить “Хезболлу”. Однако убийство Харири привело к выводу сирийских войск из Ливана.
За неудачей с разоружением “Хезболлы” последовала еще одна попытка ослабить организацию, когда Израиль убил Хаджа Имада Мугния в феврале 2008 года. Мугния был военным командиром “Хезболлы” и заместителем руководителя Военного Совета джихада во главе с Сайедом Хасаном Насраллой – генеральным секретарем”Хезболлы”. Однако эта тактика убийств не привела к желаемому результату, что служит напоминанием о том, что нападения на лидеров джихадистских организаций никогда не могут быть эффективным способом победить идеологически мотивированные группы, особенно такие, как “Хезболла”.
Несколько месяцев спустя, в том же 2008 году, американские лоялисты в Ливане – во главе с министром связи Марваном Хамаде, премьер – министром Фуадом Синорой и лидером друзов Валидом Джумблатом – решили помочь США и Израилю, попытавшись устранить частную и замкнутую волоконно-оптическую систему связи, используемую “Хезболлой”, которая представляла собой основу ее “командования и контроля”. Цель, как показал Wikileaks, который опубликовал секретные телеграммы между посольством США и ливанскими официальными лицами, состояла в том, чтобы вывести из строя секретную систему связи Хезболлы, раскрыть секретные места её расположения и закрыть ее в случае новой войны. Фактически, во время Второй войны в 2006 году “Хезболла” продемонстрировала свою способность общаться во время войны, несмотря на тотальный израильский контроль над ливанской сотовой связью и их прослушивающий доступ к наземным линиям связи. Этот контроль, если бы он был успешным, позволил бы установить происхождение и местонахождение средств связи и впоследствии мог бы выявить и сделать своей мишенью все офисы, склады, лидеров и отдельных лиц “Хезболлы”.
Хезболла ответила месяцем позже, оккупировав Бейрут посредством восстания – несколько часов, во время которых она обозначила свои собственные красные линии, предупредив после этого о вреде их нарушения, т.к. это будет расцениваться как “объявление войны” – информация, обнаруженная документально подтвержденной перепиской между посольством США в Ливане и Вашингтоном. Проамериканская сторона, мотивированная финансовым вознаграждением, была поймана в блиц-атаке “Хезболлы”, в десятках квартир, вооруженная до зубов, но без желания дать отпор. Эти ливанские люди были доставлены в столицу за несколько недель до нападения “Хезболлы” из разных частей Ливана в ожидании того дня, когда они смогут создать внутренние столкновения и размять свои мускулы перед “Хезболлой”.
Эти международные и внутренние попытки разоружить и ослабить “Хезболлу” особенно усилились, когда появилась информация о современном оружии, которым она располагает, и об опасности, которую эти группировки представляют для Израиля. Следующим шагом стала сирийская война, начавшаяся в 2011 году, в ходе которой противники президента Башара Асада с первых же дней пообещали, что их следующим пунктом назначения будет Ливан; отрезать дорогу военному финансированию и вооруженному снабжению “Хезболлы”, проходящей через сирийский аэропорт и порты.
Резолюция 1701 Совета Безопасности Организации объединенных наций 2006 года наделила ВСООНЛ полномочиями при поддержке ливанской армии и ее правительства проверять любое подозрительное содержимое грузов, прибывающих в Ливан, с тем чтобы убедиться, что они не перевозят оружие или боеприпасы для “Хезболлы”. Таким образом, “Хезболла” получала свою военную технику через Сирию – единственную оставшуюся линию снабжения.
Общий провал кампании по превращению Сирии в “несостоявшееся государство” подтолкнул США направить свои усилия на экономические санкции против Ирана – основного источника поддержки “Хезболлы”. США также сосредоточились на ослаблении Ливана и обвинении “Хезболлы” в кризисе в стране. Десятилетия коррупции и американских санкций показали ливанской общественности, что Ливану нужны десятки миллиардов для восстановления, миллиарды, которыми он больше не обладает из-за коррупции всех проамериканских политических лидеров, которые правили страной. Но подталкивание Ливана к банкротству – с его дефицитом в 110 миллиардов долларов и неспособностью выплатить свои международные долги – к сожалению, приведет к “успешной” классификации его как несостоятельного государства в ближайшие месяцы – или, возможно, в следующем году – если только, конечно, международное сообщество не захочет предотвратить этот (почти верный) путь.
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