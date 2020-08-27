Может ли Аль-Кадхеми пройти по тонкой линии между внутренними минами и ирано-американским конфликтом на своей земле?

Posted on by Elijah J Magnier

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Перевод: Ollie Richardson и Angelina Siard

Ирак вступает в новую и опасную фазу. Когда премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими посетил Вашингтон, президент Дональд Трамп заявил, что американские войска, дислоцированные в Ираке, не покинут его в течение трех лет. Премьер – министр оказался зажатым между многочисленными внутренними, региональными и международными конфликтами. Ни один государственный деятель, каким бы опытным он ни был, не мог справиться с такой опасной ситуацией. Более того, иракская экономика находится в катастрофическом положении: Ирак нуждается ежегодно в  десятках миллиардов долларов, которых у правительства нет,  для того, чтобы выплачивать зарплаты миллионам сотрудников, создавать рабочие места и строить инфраструктуру для успокоения гнева на улицах. Люди возлагают большие надежды на это молодое правительство после долгих лишений, вызванных политическими лидерами, которые правили страной менее двух десятилетий.

Те же самые лидеры политических партий, которые десятилетиями неправильно управляли Ираком, ожидают, что Аль-Кадхеми будет добиваться вывода американских войск и организации парламентских выборов, и никак не менее того. Но Аль-Кадхеми не может этого сделать, потому что ему нужна финансовая поддержка со стороны международного сообщества. Это международное сообщество ожидает от Багдада, что тот защитит силы этого сообщества, действующие в Ираке, и выступит против иракского сопротивления. Это равновесие невозможно не потому, что аль-Кадхеми новичок на политической арене, а потому, что невозможно просить международной финансовой поддержки и одновременно выталкивать США из страны. Итак, куда движется Ирак?

Ирак движется к постепенной военной эскалации между иракским сопротивлением, поддерживаемым основными политическими партиями, противостоящими силам США и иракскими силами безопасности под командованием Аль-Кадхеми. Это грозит создать опасную и нестабильную ситуацию в стране.

Во время своей встречи с Аль-Кадхеми президент Трамп заявил, что он не выведет свои войска в течение трех лет. Это заявление, несомненно, было ответом на то, что сказал лидер иранской революции Сайед Али Хаменеи во время своей встречи с Аль-Кадхеми несколькими неделями ранее. Сайед Хаменеи потребовал, чтобы США покинули Ирак в качестве платы за кровь генерал-майора Кассема Солеймани, командующего Силами Кодс, который был убит беспилотником Трампа в багдадском аэропорту. Солеймани находился в официальной командировке, как было объявлено (бывшим) премьер-министром Ирака Аделем Абдул-Махди. Командир иракских сил безопасности Абу Махди аль-Мухандис также был убит американским беспилотником, находясь в компании Солеймани. Трамп хвастался своим двойным убийством, говоря: “два  одним ударом.”

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Published by Elijah J Magnier

Veteran War Zone Correspondent and Senior Political Risk Analyst with over 35 years' experience covering the Middle East and acquiring in-depth experience, robust contacts and political knowledge in Iran, Iraq, Lebanon, Libya, Sudan and Syria. Specialised in terrorism and counter-terrorism, intelligence, political assessments, strategic planning and thorough insight in political networks in the region. Covered on the ground the Israeli invasion to Lebanon (1st war 1982), the Iraq-Iran war, the Lebanese civil war, the Gulf war (1991), the war in the former Yugoslavia (1992-1996), the US invasion to Iraq (2003 to date), the second war in Lebanon (2006), the war in Libya and Syria (2011 to date). Lived for many years in Lebanon, Bosnia, Iraq, Iran, Libya and Syria.