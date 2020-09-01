Иран и Китай строят новые империи на осколках провальной политики Трампа

Posted on by Elijah J Magnier

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Перевод: Ollie Richardson и Angelina Siard

После победы “Исламской революции” в Иране в 1979 году лозунг “Ни Восток, ни Запад, но Исламская Республика” стал обычным явлением. Этот лозунг представлял собой стремление покойного имама Хомейни, который стремился освободить Иран от иностранного контроля и от сверхдержав, правивших Ираном на протяжении десятилетий. Следовательно, иранская Конституция запрещает создание и влияние любой иностранной военной базы на иранской земле (статья 3/5). Однако, разорвав ядерное соглашение (СВПД), подписанное бывшим президентом Бараком Обамой, нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом толкнула Иран в объятия России и Китая. В настоящее время Тегеран подписал соглашения о стратегическом и торговом военном сотрудничестве сроком на 25 лет с двумя сверхдержавами – Россией и Китаем. Реконструкция Китайской и Персидской империй расширяется за счет американской империи и в результате ее слабости.

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Европа потеряла свое окно в Иран, а Америка потеряла своё пари на ликвидацию Ирана. Трамп все еще ждет у телефона звонка из Тегерана, но телефон не зазвонит, пока ядерная сделка находится в мусорном баке. Трамп, по-видимому, имеет большие шансы быть переизбранным еще на четыре года. Однако Иран не подпишет с ним никакого соглашения через месяц после его переизбрания, как тот может надеяться. Иран закроет дверь для США до тех пор, пока Трамп остается у власти, если, конечно, он не восстановит сделку и не предложит гарантий. Решение Ирана идти в сторону Китая необратимо, хотя эта дверь не была закрыта для США навсегда.

Утрата США своего влияния на мировой арене стала реальностью, а появление других сил – России, Китая и Ирана – невозможно игнорировать. Влияние этих стран уже не может быть ограничено, благодаря провалу и бесхозяйственности внешней политики США!

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Published by Elijah J Magnier

Veteran War Zone Correspondent and Senior Political Risk Analyst with over 35 years' experience covering the Middle East and acquiring in-depth experience, robust contacts and political knowledge in Iran, Iraq, Lebanon, Libya, Sudan and Syria. Specialised in terrorism and counter-terrorism, intelligence, political assessments, strategic planning and thorough insight in political networks in the region. Covered on the ground the Israeli invasion to Lebanon (1st war 1982), the Iraq-Iran war, the Lebanese civil war, the Gulf war (1991), the war in the former Yugoslavia (1992-1996), the US invasion to Iraq (2003 to date), the second war in Lebanon (2006), the war in Libya and Syria (2011 to date). Lived for many years in Lebanon, Bosnia, Iraq, Iran, Libya and Syria.