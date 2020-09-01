Иран и Китай строят новые империи на осколках провальной политики Трампа

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai



Перевод: Ollie Richardson и Angelina Siard

После победы “Исламской революции” в Иране в 1979 году лозунг “Ни Восток, ни Запад, но Исламская Республика” стал обычным явлением. Этот лозунг представлял собой стремление покойного имама Хомейни, который стремился освободить Иран от иностранного контроля и от сверхдержав, правивших Ираном на протяжении десятилетий. Следовательно, иранская Конституция запрещает создание и влияние любой иностранной военной базы на иранской земле (статья 3/5). Однако, разорвав ядерное соглашение (СВПД), подписанное бывшим президентом Бараком Обамой, нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом толкнула Иран в объятия России и Китая. В настоящее время Тегеран подписал соглашения о стратегическом и торговом военном сотрудничестве сроком на 25 лет с двумя сверхдержавами – Россией и Китаем. Реконструкция Китайской и Персидской империй расширяется за счет американской империи и в результате ее слабости.

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Европа потеряла свое окно в Иран, а Америка потеряла своё пари на ликвидацию Ирана. Трамп все еще ждет у телефона звонка из Тегерана, но телефон не зазвонит, пока ядерная сделка находится в мусорном баке. Трамп, по-видимому, имеет большие шансы быть переизбранным еще на четыре года. Однако Иран не подпишет с ним никакого соглашения через месяц после его переизбрания, как тот может надеяться. Иран закроет дверь для США до тех пор, пока Трамп остается у власти, если, конечно, он не восстановит сделку и не предложит гарантий. Решение Ирана идти в сторону Китая необратимо, хотя эта дверь не была закрыта для США навсегда.

Утрата США своего влияния на мировой арене стала реальностью, а появление других сил – России, Китая и Ирана – невозможно игнорировать. Влияние этих стран уже не может быть ограничено, благодаря провалу и бесхозяйственности внешней политики США!

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