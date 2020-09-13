Чего хочет Франция от Ливана и “Хезболлы” и удастся ли ей достичь своих целей? (2/3)

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai



Перевод: Ollie Richardson и Angelina Siard



Было бы неверно утверждать, что США дали зеленый свет французскому президенту Эммануэлю Макрону принести свою собственную инициативу в Ливан и что это соответствует политике США, которая, несомненно, не совпадает с французскими целями во всех деталях. Фактически, позади каждого из двух французских визитов следовал американский посланник, предназначенный для того, чтобы заверить своих союзников, что США не оставили ливанский театр военных действий только Франции. Французский стиль отличается от американского, особенно после того, как Макрон посетил всех глав парламентских блоков, тогда как помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер посетил чиновников низшего эшелона и встретился по видеосвязи с “представителями гражданского общества”, высветив лица тех, кто претендует на революционность, но получает поддержку и руководимы Вашингтоном для продвижения американской политики. Если это и говорит о чем-то, так только о том, что это указывает на отсутствие у администрации США опыта работы со сложным ливанским досье (и другими, без всякого сомнения). Что касается французского президента, то он, казалось, был полон решимости продвигать Ливан вперед к прогрессу, мягко подходя к сложному вопросу об оружии Хезболлы, но все же принимая во внимание неизбежные элементы американо-израильских целей.

Германия, которая пользовалась надежной репутацией у “Хезболлы” и Израиля после обмена пленными и телами убитых, проиграла, когда под давлением Израиля объявила, что “Хезболла” во всех ее военных и политических ветвях является террористической организацией. Франция, по-своему сближаясь с “Хезболлой”, пытается занять место Германии, но без всякой гарантии успеха. До сих пор “Хезболла” не проявила явного теплого импульса по отношению к “матери Ливана”, но и не проявляет (пока) никакой агрессии по отношению к президенту Макрону.

Симпатии французов всегда были направлены на христианскую общину после провозглашения “великого государства Ливан” и продолжались вплоть до последнего десятилетия. В 2011 году маронитский патриарх Мар Бехара Бутрос Аль-Рахи посетил Париж, где встретился с президентом Франции Николя Саркози, который “предложил христианам покинуть Ливан – поскольку число христиан сократилось до 1,3 миллиона (в 2011 году) – переехав в Европу, потому что для них больше нет места на Ближнем Востоке и что Европа может впитать их в себя, как она уже это сделала с двумя миллионами иракских христиан”!

Однако шииты Ливана в наши дни имеют очень мощный социальный статус. “Хезболла” уже получила несколько предложений захватить власть в Ливане в обмен на отказ от оружия: предложения Японии, США и европейских стран были отклонены, поскольку они не учитывали идеологический состав “Хезболлы”. Эта идеология, которая не поддается никакому искушению, категорически отвергает любой мир с Израилем. Следовательно, “Хезболла” не может отказаться от своего оружия, даже если поступит предложение войти в состав ливанской армии, слиться с ней, взять на себя высшие командные полномочия и возглавить парламент. Это также было частью иностранных предложений, которые “Хезболла” отвергла.



Информированные источники говорят: “Израиль может уничтожить ливанскую армию в течение нескольких часов, если битва будет вестись между двумя классическими армиями. Даже если Франция предоставит зенитные и оборонительные ракеты, для защиты качественных возможностей армии необходимо идеологическое подразделение, которое не передает врагам государственные секреты. Конфессионализм, который наблюдается в Вооруженных силах, куда должны быть включены различные секты и объединения, открывает двери для людей, чья лояльность принадлежит различным региональным и международным странам. Таким образом, внутри ливанской армии не может быть никаких секретов.”

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. €9,80 subscription Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...