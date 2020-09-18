Россия нарушает американский “закон Цезаря”, а Сирия отвергает Ливанизацию и Иракизацию страны

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai
Перевод: Ollie Richardson и Angelina Siard
Россия демонстрирует свою готовность укреплять свою роль сверхдержавы, и готова бросить вызов Соединенным Штатам Америки на том уровне, которого этот вызов требует. Москва уже больше не вернется к глубокой летаргии, которая наступила после перестройки и продолжалась два долгих десятилетия (с 1991 по 2011 год). Ее решение проснуться и вернуться на мировую арену началось в Сирии. Это было в 2015 году, когда она направила свои вооруженные силы для защиты своих интересов и союзников и борьбы с терроризмом в Леванте. Сегодня она направляет в Дамаск своих “дипломатических тяжеловесов” в лице полпреда президента Владимира Путина, вице-премьера Юрия Борисова и министра иностранных дел Сергея Лаврова во главе военно-экономической делегации для подготовки к подписанию сорока соглашений во всех важных областях, нарушающих санкции США и ЕС в отношении Сирии. Этот шаг имеет особое значение, поскольку он происходит после решения администрации США ввести самые жесткие санкции против Дамаска – “акт Цезаря”, и посылает четкий сигнал США о том, что зона влияния России и ее союзников на Ближнем Востоке не будет покинута. Это не что иное, как прямая конфронтация России с Вашингтоном.
В Леванте на небольшой территории присутствуют как американские, так и российские силы, но цели, интересы и причины их присутствия разные. Россия стремится к единству Сирии, потому что она является ее регионом влияния и поэтому должна установить долгосрочную стабильность в качестве примера для других стран. Эту цель достичь не просто, когда там есть США, действующие в Сирии и вмешивающиеся в поток продовольствия, нефти и газа в районе, который считается ресурсным резервуаром всей страны. Президент США Дональд Трамп не раз пытался уйти из Сирии, но израильские интересы и настойчивое требование, чтобы он остался, препятствовали выводу американских войск с целью защитить национальную безопасность Израиля. Недостижимое желание Израиля состоит в том, чтобы противостоять Ирану, Хезболле и президенту Башару Асаду и увидеть, как все эти враги Израиля покидают Сирию, или же находятся под контролем.
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Проблема Северного города Идлиб, где присутствуют джихадисты “стражей религии” (Аль-Каиды) и ИГИЛ, остается. Джихадисты живут в условиях сосуществования, но их вытеснение или ликвидация остаются одной из важнейших целей России. Как только в конституцию будут внесены поправки, у Турции больше не будет причин защищать этих джихадистов и оставаться в Сирии, а сирийское сопротивление сможет сконцентрироваться на американских оккупационных силах на северо-востоке Сирии.
России необходимо обеспечить стабильность в Сирии, где она намерена оставаться десятилетиями, инвестировать в проекты и инфраструктуру, обеспечить безопасность и стабильность, а также жестко ударить по применению и эффекту американских санкций, независимо от того, насколько эти санкции возрастут.
Россия добилась военной интеграции и слаженности действий с сирийской армией и ее союзниками в Сирии. Сегодня Москва стремится начать экономическую интеграцию, даже если между Россией и ее союзниками, включая Сирию, сохраняются разногласия. Но это организованные и признанные различия, и все стороны, действующие на арене Леванта, сосуществуют с ними.
Нет никаких сомнений в том, что у России нет никакой враждебности по отношению к Израилю. Однако удар по “акту Цезаря” ощущается, без сомнения, как тяжелый удар по Израилю, который надеялся на свержение дамасского правительства и фактический раздел Сирии. Израиль также надеялся увидеть Сирию, даже если она выиграет войну, на коленях из-за экономических санкций США, последней попытки нанести удар по Сирии. Следовательно, сильная делегация России, направленная в Сирию, представляет собой мощный экономический сигнал, который окончательно разрушит мечты Израиля в Леванте. В конце концов, израильско-российские отношения – это всего лишь деталь: гораздо важнее российская военная и экономическая база в Сирии и в Средиземном море.