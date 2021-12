De Israëlisch-Iraanse oorlog die niet zal worden gevoerd￼

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.



Iran en Israël hebben hun psychologische oorlogscampagnes opgevoerd, vijandigheid geveinsd, en de indruk gewekt bij degenen die niet op de hoogte zijn van de capaciteiten van elke partij, dat oorlog voor de deur staat. Israël wil de wereld doen geloven dat het op het punt staat elk moment een grootscheepse militaire campagne te beginnen tegen de Iraanse nucleaire installaties. Iran reageert op zijn beurt op dezelfde manier en geeft te kennen dat het van plan is tientallen doelen in Israël te vernietigen. Deze mediacampagne is niet nieuw en ligt al maanden “op tafel”. In feite schreeuwt Israël het uit telkens wanneer er sprake is van toenadering tussen Iran en de VS of optimisme wordt geuit over de nakende sluiting van het akkoord of zelfs enig succes in Wenen. Het geeft de beperkte opties aan die Tel Aviv nog heeft om de nucleaire deal of het nucleaire programma van Iran te stoppen.



Israël weet echter dat het alleen zal staan als het Iran aanvalt, dat zeker niet de linker wang zal aanbieden. Iran aarzelde immers niet om de Verenigde Staten van Amerika aan te vallen door hun drone neer te schieten en hun militaire basis in Irak aan te vallen. De wereld was geschokt toen zij vernam dat Iran de toenmalige Iraakse premier, Adel Abdul-Mahdi, enkele uren voordat het besloot de belangrijkste Amerikaanse basis op een bepaald tijdstip te bombarderen, op de hoogte had gebracht. En de Iraanse aanval werd beschouwd als de eerste in termen van een kwalitatieve militaire uitdaging tegen het machtigste land ter wereld sinds de Tweede Wereldoorlog, toen Japan Amerikaanse schepen in Pearl Harbor trof, waarbij 2.403 slachtoffers vielen en 19 Amerikaanse schepen en 300 vliegtuigen werden vernietigd.



Als Washington zou reageren op de aanval van Ain al-Assad, wachtte Iran met de hand op de trekker om een totale oorlog te beginnen tegen de Amerikaanse bases en inzet in het Midden-Oosten. President Donald Trump aanvaardde echter de tol van de 110 gewonde Amerikaanse soldaten zonder de oorlog van Israël te voeren.



Israël heeft herhaaldelijk Iraanse marinedoelwitten aangevallen, Iraanse nucleaire wetenschappers vermoord, sabotage-operaties uitgevoerd bij nucleaire installaties, en bij verschillende gelegenheden verklaard dat het een belangrijke luchtaanval tegen Iran aan het voorbereiden en repeteren was. Teheran reageerde door verschillende Israëlische schepen aan te vallen en verschillende cyberaanvallen en aanvallen van operationele inlichtingendiensten uit te voeren tegen Israël en Israëlische doelwitten.



Militaire deskundigen beweren echter dat Israël Iraanse doelen niet alleen kan aanvallen. Zelfs als Amerika het helpt, stelt het zijn militaire bases bloot die onvermijdelijk het doelwit zullen worden van Iraanse langeafstandsprecisieraketten en bewapende drones.



Iran doet mee aan het Israëlische psychologische spel met een artikel in de krant “Tehran Times”, getiteld “Just one wrong move,” Het zegt tegen Israël dat het klaar is om verschillende doelen aan te vallen waarvan de locaties nauwkeurig zijn weergegeven op de kaart van Palestina.

