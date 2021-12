￼Hat der Iran den Willen und den Mut, im Nahen Osten Brücken des Vertrauens zu bauen?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Nach 42 Jahren des Kalten Krieges zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten von Amerika gab es unregelmäßige Beziehungen zu Ländern im Nahen Osten. Iranisch-saudische Treffen fanden in Bagdad und Amman statt, jedoch ohne die gewünschte positive Atmosphäre zu schaffen. Trotz der offensichtlichen iranisch-saudischen Deeskalation und in Erwartung von Garantien aus Teheran, um ihr Misstrauen zu zerstreuen, haben die Länder des Nahen Ostens beschlossen, eine harte Haltung gegenüber den Verbündeten des Iran einzunehmen. Saudi-Arabien hat sich von Syrien distanziert und der libanesischen Hisbollah und den Houthis im Jemen den Krieg erklärt. Es besteht kein Zweifel daran, dass es für den Iran, der seit vier Jahrzehnten belagert wird, nicht leicht sein wird, in absehbarer Zeit Vertrauen zu den Golfstaaten aufzubauen – und umgekehrt. Teheran sieht sich von den USA und ihren Verbündeten im Nahen Osten bedroht und glaubt, dass die nationale Sicherheit Irans ernsthaft gefährdet ist. Gleichzeitig beklagen die Länder des Nahen Ostens die iranische Aufrüstung ihrer Partner, die ihnen einen größeren Einfluss in vielen Ländern der Region verschafft hat, und zweifeln an den iranischen Raketen und Atomprogrammen. Das Ergebnis liegt auf der Hand: Die Annäherung kommt nur langsam voran, und es ist nicht zu erwarten, dass sie ein Niveau von Vertrauen und Zuversicht erreicht.

Als Ibrahim Raisi zum iranischen Präsidenten gewählt wurde, legte er den Schwerpunkt auf die Wiederherstellung der Beziehungen des Landes zu den arabischen Nachbarländern, obwohl es seit mehr als sechs Jahren keine diplomatischen Beziehungen zwischen Teheran und Riad mehr gibt. Raisis Priorität erfordert jedoch neue Elemente in den iranisch-arabischen Beziehungen, die auch heute noch schüchtern sind. Was sich zwischen dem Iran und seinen arabischen Nachbarn abspielt, ist weit entfernt von einem sunnitisch-schiitischen Wettbewerb oder ideologischen Differenzen. Es ist eine Frage der gewachsenen tiefgreifenden Unterschiede und der unterschiedlichen geopolitischen Ziele und Beziehungen zu den USA.

In der Tat gibt es einen grundlegenden Unterschied in der Definition des Feindes in diesem Teil der Welt. Die Regierung Donald Trump hat den arabischen Kompass verändert: Israel ist nicht mehr der Feind der Araber, sondern der Iran wird verteufelt und als Feind betrachtet. Bahrein, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Oman, Sudan und Marokko (Ägypten und Jordanien sind die ersten) machen keinen Hehl aus ihren Beziehungen zu Israel. Sogar Saudi-Arabien bietet israelische Flugsicherungseinrichtungen an, und führende Politiker (Mohamad Bin Salman und Benjamin Netanjahu) treffen sich inoffiziell. Diese offenkundigen arabisch-israelischen Beziehungen rufen eine starke Reaktion des Iran hervor, der sich bedroht fühlt, wenn alle umliegenden arabischen Staaten ihre Länder als Plattform für Israel anbieten.

Dies ist sicherlich einer der Hauptgründe, die Iran daran hindern, den Aufbau von Vertrauensbrücken zu den arabischen Nachbarn zu beschleunigen. Außerdem scheinen die Golfstaaten von der Annäherung der US-Regierung an den Iran beeinflusst zu sein. Die arabisch-iranische Herzlichkeit richtet sich eher nach der US-Politik gegenüber dem Iran als nach den arabischen Bedürfnissen nach globaler Sicherheit und Zusammenarbeit mit ihrem iranischen Nachbarn.

Daher ist die feindselige iranische Politik gegenüber den USA – einem Verbündeten der meisten Länder des Nahen Ostens – nicht überraschend, zumal die US-Regierung harte Sanktionen gegen den Iran verhängt und Lobbyarbeit betreibt, um viele islamische Staaten in die Arme Israels zu treiben. Daher müssen die Parteien des Nahen Ostens nach einer gemeinsamen Basis suchen, von der aus sie ihre tiefgreifenden Differenzen ausräumen können. Daher ist es eine Überdosis Optimismus, wenn man davon ausgeht, dass die iranisch-saudischen Beziehungen zu ihrem normalen Verlauf zurückkehren. Kleine Schritte wurden vereinbart: Eine iranische Delegation wird demnächst in Jeddah erwartet, um ein geschlossenes Zentrum wieder zu eröffnen. Auch ein saudischer Ausschuss wird demnächst in Teheran erwartet, um den Zustand der Botschaft zu untersuchen, auf die 2016 ein Anschlag verübt worden war.

Die saudi-iranischen Treffen in Bagdad und Amman können jedoch nicht als Beginn einer ernsthaften Annäherung und einer Lösung der Krise zwischen den beiden Ländern bezeichnet werden. Vielmehr treffen sich die beiden Länder, um Visionen auszutauschen, ihre guten Absichten zum Ausdruck zu bringen, die noch in den Kinderschuhen stecken, und in kleinen Ausschüssen langsame zukünftige Schritte zu planen.

