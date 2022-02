De Russisch-Amerikaanse bras-de-Fer: zal Israël de zondebok worden?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De VS worden geconfronteerd met een strategische bedreiging van hun belangen en hun wereldheerschappij door China, Rusland en Iran. De VS zetten echter gestaag stappen om de nucleaire overeenkomst met Iran weer op het spoor te krijgen zonder rekening te houden met de belangen van Israël en de vrees dat Teheran een economie zal zien heropleven die krachtiger is dan ooit wanneer de overeenkomst wordt gesloten en de sancties worden opgeheven. Zodra de nodige garanties zijn geboden, zal de overeenkomst tussen de VS en Iran naar verwachting worden bezegeld – niet eerder – en dat zal voor Teheran de deur openen om genereus te zijn met zijn bondgenoten en een deel van de voordelen te delen. Van Iran wordt verwacht dat het de “As van het Verzet” ruimhartig voorziet van geld, precisieraketten, bewapende drones en deze wapens indien nodig moderniseert. Bovendien zijn de gezamenlijk Russisch-Syrische patrouilles aan de grens van de bezette Golan, het sturen van de Russische militaire politiemacht naar de haven van Latakia, de gezamenlijke pantsermanoeuvres, en de Russische Su-35 jets die Israëlische jets boven Syrië hinderen, zorgwekkendesignalen voor Tel Aviv. Zijn deze stappen een reactie op de boze Syrische publieke opinie en het ongenoegen van het Syrische leger over het Russische optreden tegenover Israël als gevolg van de aanval op de haven van Latakia afgelopen december? Of maakt het deel uit van het antwoord van president Vladimir Poetin op het verwende kind van Amerika, Israël, als onderdeel van de Russische afschrikking in Oekraïne?

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, is naar Washington gereisd om met president Joe Biden te spreken over de gaslevering aan Europa ter vervanging van de Russische Nord Stream-2 pijpleiding (die nog moet worden ingehuldigd) en de Russische gasleveranties aan het Europese continent. Dit bezoek komt na de crisis tussen Rusland en de VS over zijn insinuatie om Oekraïne en Georgië in de NAVO op te nemen en strategische raketten in te zetten die slechts enkele minuten nodig hebben om Moskou te bereiken. Qatar heeft echter niet de capaciteit om het tekort aan Europees gas te compenseren, vooral omdat Europa 40% van zijn gasbehoefte uit Rusland betrekt en Qatar aan zijn maximale productiecapaciteit zit. Qatar moet zich houden aan de contracten die het met reeds gevestigde Aziatische en zijn andere klanten heeft gesloten.

Rusland heeft de VS om een schriftelijke garantie gevraagd en gekregen om de Russische nationale veiligheid veilig te stellen en heeft de opname van nieuwe Europese staten die aan Rusland grenzen in de NAVO verworpen. De VS zijn opgetogen dat Rusland zich zorgen maakt over zijn grenzen en grijpen de gelegenheid aan om zijn controle over Europa opnieuw te versterken. Rusland toonde zich weinig optimistisch over de inhoud van de brief van de VS.

