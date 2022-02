Den russisk-amerikanske tvekampen: vil Israel bli syndebukken?

Skrevet av – Elijah J. Magnier,

Oversatt av Abu Huda:

USA står overfor en strategisk trussel mot landets interesser og verdensdominans, fra Kina, Russland og Iran. Imidlertid fortsetter USA med jevne skritt mot å få atomavtalen med Iran tilbake på rett spor uten å ta hensyn til Israels interesser og frykt for å se Teheran gjenopprette en økonomi som er sterkere enn noen gang når avtalen er inngått, og sanksjonene oppheves. Når de nødvendige garantiene er tilbudt, forventes avtalen mellom USA og Iran å bli forseglet – ikke før – og den vil åpne døren for at Teheran kan være raus med sine allierte og dele noen av fordelene. Iran forventes sjenerøst å gi «motstandsaksen» penger, presisjonsmissiler, væpnede droner og oppdatere disse våpnene når det trengs. Dessuten registrerte de felles russisk-syriske patruljene tokt på grensene i det okkuperte Golan, og sendte den russiske militærpolitistyrken til havnen i Latakia. Dette, kombinert med de felles pansermanøvrene og de russiske Su-35-flyene som fulgte israelske jetfly over Syria er bekymringsfulle signaler for Tel Aviv. Er dette konsekvenser av den sinte syriske opinionen og den syriske hærens misnøye med de russiske bidragene mot Israel på grunn av sitt siste angrep på Latakia havn i desember? Eller er det en del av president Vladimir Putins svar overfor USAs bortskjemte barn, Israel, som en del av den russiske avskrekkingen i Ukraina?

Qatars Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani reiste til Washington for å diskutere gassforsyningen til Europa, som kan erstatte den russiske Nord Stream-2-rørledningen (som fortsatt skal innvies) og de russiske gassforsyningene til det europeiske kontinentet. Dette besøket kommer etter krisen mellom Russland og USA på grunn av deres insinuasjon om å inkludere Ukraina og Georgia i NATO og utplassere strategiske missiler som kun vil være minutter fra å nå Moskva. Qatar har imidlertid ikke evnen til å kompensere for det europeiske gassbehovet, hovedsakelig siden Europa mottar 40 % av gassforbruket sitt fra Russland, og Qatar har sin maksimale produksjonskapasitet. Qatar må respektere kontraktene som er inngått med allerede etablerte kunder, spesielt i Asia.

Russland ba om og innhentet et skriftlig amerikansk garantibrev for å sikre russisk nasjonal sikkerhet og avviste inkluderingen av nye vesteuropeiske stater som grenser til Russland i NATO. USA er glade for å se Russland bekymret for sine grenser og griper muligheten til å bekrefte sin kontroll over Europa. Russland uttrykte liten optimisme om innholdet i det amerikanske brevet.

Dette betyr at president Putin må søke etter andre måter å overbevise USA om at deres skritt i Ukraina vil føre til bekymring for USA i andre deler av verden av betydning for USAs sikkerhet. Å gå til krig er et alternativ Russland, Ukraina og Europa helst vil unngå. Dette er grunnen til at Russland kan være på utkikk etter et forhandlingskort for å overbevise USA om at å sette Moskvas sikkerhet i fare og krysse Russlands grenser kan ha konsekvenser.

Siden begynnelsen av den ukrainske “krisen” har USA drevet en kraftig kampanje i media, og gjennom sine høytstående embetsmenn, om at krigen “vil starte denne måneden” og kanskje “om noen dager eller uker”, som om de presser Russland til dette. Dessuten ble over 500 tonn amerikanske våpen levert til Ukraina i løpet av de siste ukene. Donetsk-leder Denis Pushilin sa også at en væpnet drone, sannsynligvis et tyrkisk merke som brukes av den ukrainske hæren, slapp eksplosiver på Donetsk-folkerepublikkens territorium og drepte én person. Våpenhvilen som er etablert mellom Donbas-lederne og Kiev forbyr utplassering og bruk av våpen langs kontaktlinjen. Lignende hendelser kan føre til en uforholdsmessig eskalering mellom Russland og Ukraina når en unnskyldning for krig er nødvendig.

