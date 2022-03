￼Wird Putin nach der Ukraine den Westen in allen ehemaligen Sowjetrepubliken herausfordern?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Im Rumjanzew-Paschewitsch-Palast in der weißrussischen Stadt Gomel, unweit des Dreiländerecks Weißrussland-Russland-Ukraine und in der Nähe des Pripjat-Flusses, wartete die russische Präsidentendelegation auf ihren ukrainischen Amtskollegen, um eine Lösung für die Kriegsfrage zu finden. Die russische Delegation wird vom ehemaligen Kulturminister Wladimir Medinskij und anderen Vertretern des Verteidigungs- und Außenministeriums geleitet, doch die Ukrainer sind nicht erschienen. Unabhängig vom Ergebnis (Erfolg oder Misserfolg) würde ein mögliches Treffen den Beginn von Gesprächen zwischen den beiden Kriegsparteien markieren, weg von der US-NATO-Intervention, die den Konflikt nur angeheizt und Kiew erlaubt hat, Moskau herauszufordern. Der Einmarsch in die Ukraine wird möglicherweise nicht sofort gestoppt, es sei denn, die Ukraine erklärt sich bereit, ein Neutralitätsabkommen zu unterzeichnen und sich den russischen Angreifern, die sich in der Nähe der Hauptstadt aufhalten, zu unterwerfen – was nach dem ersten Treffen wahrscheinlich unwahrscheinlich ist. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy – der aus der Hauptstadt in einen sichereren Ort im Westen und in der Nähe der polnischen Grenzen geflohen ist – glaubt jedoch immer noch, dass der Westen seine beste Wahl ist. Solange er nicht vom Gegenteil überzeugt ist, wird der russische Präsident Wladimir Putin seinen militärischen Einmarsch fortsetzen, bis er seine gewünschten Ziele erreicht hat.

Dass Präsident Zelenskyy die Hauptstadt verlässt, ohne dies anzukündigen, zielt darauf ab, die Moral seiner Truppen hoch zu halten, ohne das Gefühl zu vermitteln, dass sie aufgegeben werden, was zu einer schnelleren Kapitulation der Ukraine führen könnte als erwartet. Außerdem deutet es darauf hin, dass der Westen, vor allem die NATO, den Kampf gegen Russland zweifellos in einer gemeinsamen Militäroperation führt, die hinter dieser Idee steht. Die Tatsache, dass Zelenskyy weit weg und an einem sicheren Ort ist, ermöglicht es dem Westen, die Anerkennung jeder pro-russischen Regierung abzulehnen und dem Beispiel von Abed Rabbo Mansour Hadi, dem ehemaligen jemenitischen Präsidenten, der in Saudi-Arabien lebt, oder dem pro-westlichen Juan Guaidó, dem Oppositionsführer in Venezuela, zu folgen. Das würde Russland dazu zwingen, den Staat Ukraine und sein Wohlergehen in seine Arme zu nehmen, oder einen Plan B, den Präsident Putin vielleicht vorgesehen hat. Zweifellos wird sich Präsident Putin von keinem westlichen Plan einschüchtern lassen und ist bereit, die europäischen und amerikanischen Führer herauszufordern und seine Ziele zu erreichen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der russische Präsident Wladimir Putin mit einer Gruppe westlicher Länder unter Führung der Vereinigten Staaten auseinandersetzt. Vielmehr ist die Ukraine das zweite Schlachtfeld, auf dem Moskau seine Sicherheit über die Wirtschaft stellt, so wie Syrien die erste Erfahrung war, aus der es Lehren für den Krieg zog. Der Krieg in Syrien hat die wirtschaftliche und militärische Bereitschaft Russlands tatsächlich erhöht. Russland nahm an Gefechtsübungen in der Levante teil, um sich auf die große Schlacht vorzubereiten, die Putin in der Ukraine vorzubereiten scheint.

Dieser Konflikt führt noch nicht zu einem totalen Militärkrieg mit Europa. Vielmehr handelt es sich jetzt um einen europäisch-amerikanischen Wirtschaftskrieg, den Russland angezettelt hat und dessen Ausgang von den Ergebnissen und der Geschwindigkeit, mit der die Schlacht geführt wird, abhängen wird. Es sei darauf hingewiesen, dass die Ukraine weder Teil der Europäischen Gemeinschaft noch ein Mitglied der NATO ist.

Außerdem gibt es keine Parität zwischen den ukrainischen und den (übermächtigen) russischen Streitkräften, die die Schlacht schnell beenden könnten, wenn sie sich entschließen würden, übermäßige Gewalt anzuwenden und zivile Opfer zu übersehen, wie es in den drei Wochen des Krieges der USA und ihrer Verbündeten zur Besetzung des Irak im April 2003 geschah. Russland kesselte die Hauptstadt Kiew in weniger als drei Tagen ein, während die USA und die stärkste Koalition mächtiger Armeen sechs Tage brauchten, um Bagdad zu erreichen. Der Großteil der Bevölkerung war gegen Präsident Saddam Hussein, und das irakische Militär war arm, unzureichend ausgerüstet und aufgelöst.

Die russischen Streitkräfte, die in den ersten drei Tagen der Schlacht eingesetzt wurden, machten nur ein Drittel (etwa 50.000) der Truppen aus, die vor Beginn der Offensive wochenlang entlang der Grenze zusammengezogen worden waren. Das Pentagon schätzte die Präsenz von etwa 130.000 bis 150.000 Soldaten. Am vierten Tag, Sonntag, dem 27., ordnete der Kreml an, zusätzliche Truppen in Höhe der Hälfte der vorbereiteten Truppen zu verlegen und die verbleibende Hälfte bis zur dritten Angriffswelle in Bereitschaft zu halten, falls erforderlich.

Diese russischen Kräfte, die in den ersten Tagen der Schlacht aufgestellt wurden, gelten als Speerspitzen, die mit organischen Waffen (Panzern und mechanischen Mechanismen) die Straße öffnen, die ukrainischen Linien durchbrechen und die Verteidigungsanlagen testen sollten. Ziel war es, einen Brückenkopf zu errichten, der es den zusätzlichen Feuerunterstützungstruppen ermöglichte, auf die wichtigsten ukrainischen Städte und die Hauptstadt Kiew vorzurücken. Von der Art des Verlaufs der Schlacht hängt es ab, ob neue Kräfte nachrücken können, wenn die Erfüllung der Aufgaben der Offensivkräfte, die Kiew in den kommenden Tagen unterwerfen wollen, nicht ins Stocken gerät.

Russland zerstörte über tausend Ziele, darunter die wichtigsten militärischen Zentren, Kommando- und Kontrollstützpunkte, Flughäfen und Luftabwehrsysteme. Die russischen Militärbefehlshaber begannen damit, die Stärken und Schwächen der ukrainischen Armee zu bewerten und die Ziele je nach Erfolg oder Misserfolg der einzelnen Offensivphasen täglich neu festzulegen. Der Vormarsch der Streitkräfte wurde von Westen her mit Sekundärkräften aus dem Kernkraftwerk Tschernobyl verstärkt, die im Norden und Nordosten aus Weißrussland und im Süden von der Krim aus mehrere Vorstoßfronten bildeten. Die mechanische Hauptpanzertruppe rückte von Osten her vor, verstärkt durch Luftlandetruppen und Spezialeinheiten, die hinter den ukrainischen Linien landeten, um wichtige militärische Zentren und verschiedene Flughäfen zu kontrollieren. Russland feuerte Hunderte von strategischen Präzisionsraketen und Marschflugkörpern ab und setzte Drohnen, Hubschrauber und Flächenflugzeuge ein, um mehrere ausgewählte Ziele zu bombardieren. Die Ukraine gab bekannt, dass sie einige Brücken gesprengt hat, die die Hauptstadt Kiew mit den nördlichen und östlichen Regionen verbinden, um das Vorrücken russischer Panzerkolonnen auf die Hauptstadt zu verhindern. Dies deutet auf ein Gleichgewicht der Kräfte hin, zumal nur Russland in zwei Tagen der Schlacht die Hauptstadt erreicht hat, anders als Medien und Militärexperten behaupteten. Ungeachtet des Versuchs, Brücken zu sprengen, ist Russland für seine enorme Fähigkeit bekannt, schwimmende Brücken zu benutzen, die mehr als 60 Tonnen tragen können, was für die Überquerung von

