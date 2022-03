Iran deelt Israël klappen uit in Irak en zendt overduidelijke boodschappen uit naar verschillende richtingen

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De bomaanslag op een strategisch centrum van de Israëlische inlichtingendienst (Mossad) in Erbil, in Iraaks Koerdistan, was geen gewone gebeurtenis vanwege de timing van de aanval en de aankondiging van zo’n aanval, die Israël en de wereld schokte. Iran legt nieuwe ontmoedigingsvergelijkingen op, en zijn strategische boodschappen die “de Israëlische octopus op de kop zullen slaan ” waaien in meerdere richtingen.

De “Iraanse Revolutionaire Garde” (IRGC) eiste de verantwoordelijkheid op voor het bombarderen van een Mossad-centrum in Noord-Irak als reactie op een onaangekondigde veiligheidsoperatie – die niet eerder bekend was gemaakt – tegen de IRGC in Kermanshah op 12 februari. Iraanse bronnen zeiden dat bij de aanval vier Mossad-officieren waren gedood en zeven gewond, op basis van informatie die zij van ziekenhuizen in Erbil hadden ontvangen.

De aankondiging van de IRGC van de lancering van twaalf precisie-geleide “Fateh-110” raketten, elk geladen met 300 kg explosieven, tegen een groot privé woning in een veiligheidszone nabij het VS Consulaat in Erbil heeft vele doelen.

Iran heeft afgelopen februari geen vergeldingsmaatregelen genomen tegen de Israëlische aanval die nooit eerder was aangekondigd tegen de IRGC. In plaats daarvan heeft het een maand gewacht alvorens te reageren, op een moment dat het nucleaire akkoord tussen Iran en de VS zich in de eindfase bevond. Iran gaf hiermee de boodschap af dat over zijn nationale veiligheid niet te onderhandelen valt en dat het zich geen zorgen maakt over mogelijke repercussies op de onderhandelingen in Wenen.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...