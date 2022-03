￼Amerika bereikt zijn belangrijkste doelen in de Oekraïne-oorlog en onderwerpt Europa

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

De Europese hoofdstad heeft in Brussel, België, een belangrijke top voorgezeten door de Amerikaanse president Joe Biden, die zijn Europese tegenhangers in de NAVO omvatte in een veiligheidsvergadering die het lot van het Europese continent en zijn verdedigingslinies zal bepalen.

De top bevestigt de overwinning van Amerika bij het bereiken van zijn belangrijkste doelstellingen. Deze bestaan uit het isoleren van Rusland door de westerse staten en het betrouwbaar bewapenen van Oekraïne met adequate wapens. De Amerikaanse functionarissen hebben gezegd dat Rusland een exorbitante prijs moet betalen voor de oorlog tegen Oekraïne. Dat kan, ongeacht de strenge sancties tegen Rusland, alleen worden bereikt door de oorlog te verlengen, met alle gevolgen van dien voor Moskou, en door Europa te onderwerpen en het te dwingen de lijn van de VS de komende tien jaar te volgen. De Amerikaanse president zei het duidelijk: “De NAVO is nog nooit… nog nooit zo verenigd geweest als nu”. Biden’s tweede doel was om alle NAVO-staten achter zich te krijgen, voornamelijk de aarzelende West-Europese leiders, een belangrijke positie voor de VS om zijn anti-Russische doelen te bereiken en zich voor te bereiden op de volgende stappen.

President Biden hoefde niet naar Europa te komen om te bereiken wat hij al had weten te bereiken sinds Rusland op 24 februari jl. de oorlog tegen Oekraïne was begonnen. Biden dwong alle Europese landen zich te onderwerpen aan het beleid van de Verenigde Staten, dat erop gericht was Rusland economische en veiligheidssancties op te leggen om het te isoleren, niet van de wereld, maar in de eerste plaats van het Europese continent. De bondgenoten van Washington hebben echter te lijden onder hun sancties tegen Rusland. Er is een ernstige verwarring ontstaan in de wandelgangen van de Europese Unie, waar ambtenaren niet meer weten of zij Rusland of zichzelf sancties hebben opgelegd! De EU zweet en voelt de aanzienlijke averechtse uitwerking van haar eigen sancties.

Europa is een belangrijke economische partner voor Rusland, dat enorme winsten boekte door olie en gas aan het oude continent te verkopen en met Rusland zaken te doen op belangrijke economische, voedsel- en industriegebieden.

In de afgelopen jaren waren de Russisch-Europese betrekkingen een bedreiging geworden voor de belangen van de VS, die een bron van kracht vonden in de Russische economie en in wat deze met zich meebracht als een politieke invloed die zich begon af te tekenen in de internationale arena. De VS waren ongetwijfeld geërgerd door de Russische interventie in Syrië op verzoek van de regering in Damascus. Bovendien was Rusland aanwezig in Irak, waar het in Bagdad een gezamenlijke veiligheidsruimte had met de Iraakse veiligheidsdiensten. Moskou bood Iran ook steun aan op vele gebieden. De Russisch-Iraanse banden en de handelsovereenkomst van honderden miljarden dollars verpestten de harde sancties van Amerika, die Iran met zijn betrekkingen met Rusland en andere landen onder controle hield. Iran omzeilde het effect van vele sancties, en zijn beloningen waren vooruitgang op civiel en militair gebied en op het gebied van technologie.

Bovendien is de stem van China in verschillende fora in opstand gekomen tegen Amerika vanwege zijn economische kracht en zijn voorname relatie met Rusland, het land dat de meeste kernbommen ter wereld heeft (5900 waarvan er 1500 niet bewapend zijn). De nauwe Russisch-Chinese samenwerking gaf Peking de nodige impulsen om de hegemonie van de VS terug te dringen en uit te dagen.De gedurfde aanwezigheid van Rusland in de internationale arena en zijn vermogen om zijn economie te versterken zodat zijn deviezensaldo 632 miljard dollar bereikte (300 miljoen is

