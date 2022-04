￼Wird Europa den Nahen Osten als Schauplatz künftiger US-Konflikte ablösen?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

übersetzt von: CHH Die harten westlichen Sanktionen gegen Russland und seine Wirtschafts- und Finanzinstitutionen werden seit dem ersten Tag des Ukraine-Krieges fortgesetzt (24th Februar 2022). Die 30 Mitgliedsländer der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) schicken weiterhin tödliche, maßgeschneiderte Waffen in die Ukraine, um die russische Armee zu bekämpfen. Das Ziel der NATO besteht darin, möglichst viele russische Verluste zu verursachen und den Krieg in die Länge zu ziehen, um Russland weiter zu dämonisieren und es vom Westen zu isolieren, obwohl Europa auf russische Energie angewiesen ist. Die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) hat in der Tat bekräftigt, dass der russische Energieexport in den kommenden Jahren unersetzlich ist. Mit der Änderung des russischen Militärplans und der Taktik hat sich die Armee jedoch bescheidenere Ziele gesetzt, möglicherweise in der Annahme, dass der Krieg in der Ukraine nicht lange dauern würde. Dennoch scheint die Regierung von Joe Biden entschlossen zu sein, den Kampf so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und die Provokationen Russlands auf dem europäischen Kontinent zu verstärken. Offensichtlich war der Krieg nicht nur ein militärischer, sondern auch ein Medien- und Propagandakrieg, in dem sich der Westen auszeichnete und den er meisterhaft gegen Russland einsetzte. Der westlichen Presse gelang es, den größten Teil der westlichen Welt gegen Moskau aufzuhetzen, das für die meisten Europäer zum "großen Satan" geworden war, die ihr begrenztes Wissen über die Hintergründe des Krieges in der Ukraine mit einem begrenzten Wortschatz zum Ausdruck brachten. "Putin ist verrückt geworden", "die Ukraine hat das Recht, ihr Bündnis zu wählen" oder "ein mächtiges Land kann nicht ein anderes mit schwächeren Fähigkeiten angreifen" sind die Worte, die häufig verwendet werden, um Russlands "Fehlverhalten" in der Ukraine zu beschuldigen. Es wird kaum erwähnt, wie die US-Regierung, die sich der russischen Reaktion auf jegliche Pläne, Russland zu provozieren und seine Sicherheit zu gefährden, bewusst war, Moskau in einen Krieg in der Ukraine trieb, einen Konflikt, den Präsident Wladimir Putin kannte und beschloss, ihn militärisch zu beenden. Folglich ist es irrelevant geworden, was Russland oder China über die Rolle der USA als Anstifter sagen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums warf den Vereinigten Staaten sogar vor, "ihren Unilateralismus zu verteidigen". Die Erweiterung der NATO hat Russland in den Krater des Vulkans und an die Wand gedrückt. China wird weder mit noch gegen ein Land Stellung beziehen". Es war nicht überraschend, dass der russische Präsident Wladimir Putin ankündigte, dass sein Kampf in der Ukraine darin besteht, "den amerikanischen Unilateralismus zu beenden, der bereit ist, Russland bis zum letzten ukrainischen Soldaten zu bekämpfen". Putin versichert, dass er "entschlossen ist, seine Ziele in der Ukraine zu erreichen und den Krieg, koste es, was es wolle, ruhig und flexibel zu beenden." US-Außenminister Anthony Blinken bestätigte die Behauptungen Russlands und Chinas und sagte, dass "der russische Krieg ein Angriff auf das internationale System" sei, eine Anspielung auf die unilaterale Weltordnung der USA, die seit 30 Jahren versucht, die Welt zu dominieren. Präsident Putin hat auf dem Schlachtfeld militärische Flexibilität gezeigt, nachdem er die in den ersten Wochen des Krieges von seiner Militärführung gesetzten militärischen Ziele und die schweren Verluste der ersten Wochen der Schlacht heruntergeschraubt hatte. Der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow erklärte, dass "in den Reihen der russischen Armee erhebliche Verluste zu verzeichnen sind". Dem Westen, angeführt von den Vereinigten Staaten, gelang es, in der ersten Phase des Krieges gegen Russland zu gewinnen, indem er das grundlegende Schema durchkreuzte, das sich die Kremlführung fälschlicherweise ausgedacht hatte. Die militärische Führung mag irrtümlich geglaubt haben, dass die Ankunft der russischen Streitkräfte von den Ukrainern begrüßt würde, die die Russen als Friedensmacht betrachten würden. Im Gegensatz zu dieser Erwartung zeigte die ukrainische Armee den Willen, zu kämpfen und die Städte erbittert zu verteidigen, und stützte sich auf die Ausbildung, das Fachwissen und die geeigneten Waffen der NATO, die von den USA und vielen NATO-Staaten zur Verfügung gestellt wurden, um der russischen Armee die größtmöglichen Verluste zuzufügen. Aus diesen Gründen änderte die russische Militärführung den militärischen Plan, indem sie die Armee und ihre Speerspitze aus dem größten Teil der Nordfront zurückzog, die Belagerung um mehrere Städte aufhob und den Durchbruch zur Hauptstadt Kiew vermied. Die im Norden verteilten russischen Truppen riefen die meisten Teile der Armee zurück, um sich über Weißrussland zurückzuziehen, ersetzten die erschöpften Männer durch frische Kräfte und verstärkten die Front im Donbas und im Süden (Mariupol). Diese eher bescheidenen und erreichbaren Ziele begrenzten Russlands Verluste und könnten die vollständige Kontrolle des Donbass ermöglichen, der in Zukunft leicht zu verteidigen ist. Die russische Militärführung hat die militärische "sanfte Herangehensweise" geändert und ...

