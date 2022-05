￼Het nucleaire akkoord tussen de VS en Iran is klaar

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Een Iraanse bron zei dat “de nucleaire overeenkomst tussen Iran en de VS klaar is nadat over alle punten overeenstemming was bereikt, waaronder de schrapping van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) van de VS sanctielijst, met tegelijk behoud van de Al-Quds Brigade, die instaat voor de steun aan de onderdrukte volken in de hele wereld, na goedkeuring van de Wali al-Faqih, Sayyid Ali Khamenei”.

De Amerikaanse voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, generaal Mark Milley, vertelde deze maand aan een Senaatscommissie dat hij “er persoonlijk op tegen is de IRGC- Quds Force van de lijst van buitenlandse terroristische organisaties (FTO) te schrappen”. De VS hadden de Quds strijdmacht in 2017 op de lijst van terroristische organisaties gezet. Overigens maakte Israël sterk bezwaar tegen het verwijderen van de hele IRGC van de lijst van terroristen. Dit werd ter sprake gebracht in besprekingen tussen premier Naftali Bennett, president Joe Biden en minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken.

De Iraanse functionaris zei dat “na overleg met de Wali al-Faqih en het bekomen van zijn goedkeuring, het mogelijk zal zijn om naar de nucleaire overeenkomst toe te werken en de laatste redactie af te ronden. Wij begrijpen dat de VS het niet langer kunnen volhouden Iran uit de olie- en gasmarkt te houden om de onrust op de energiemarkten te verlichten en de schade te beperken die het gevolg is van de westerse sancties tegen Rusland over zijn oorlog in Oekraïne. De VS en vooral Europa hebben eigenhandig schade toegebracht aan de veiligstelling van de wereldwijde voedselvoorziening door Rusland illegaal sancties op te leggen. Bovendien was de weigering van Venezuela, Saoedi-Arabië, de VAE en Qatar om het Russische gas- en olievacuüm op te vullen een echte klap voor het westen en vooral voor de VS die de economische sanctiecampagne tegen Rusland leiden.”

“De andere belangrijke reden is het onvermogen van Israël en de VS om de Iraanse nucleaire vooruitgang tegen te houden en hun falen om de toegenomen verrijking, de ontwikkeling van geavanceerde centrifuges en de verhoging van de verrijking van 20 naar 60 procent te verhinderen,” bevestigt de officiële Iraanse bron.

Ook schijnt Iran gevraagd te hebben om in één keer vijftig miljoen vaten olie op de markt te kunnen verkopen, maar de VS wilden slechts met vijftien miljoen vaten akkoord gaan. De ontvangende landen zouden de olieprijs hoeven te betalen zonder dat de VS bezwaar zouden maken tegen de uitwisseling van geldoverdrachten in verband met de verkoop van olie.

