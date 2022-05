￼Ungeachtet der militärischen und propagandistischen Unterstützung ist der Sieg der USA über Russland nicht garantiert

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Die USA haben mehrere Länder in Europa, Afrika und sogar im Nahen Osten (Irak und Ägypten) gezwungen, die in ihren Lagern befindlichen sowjetischen Waffen an die Ukraine zu liefern, und ihnen im Gegenzug versprochen, sie durch westliche Waffen zu ersetzen. Nachdem die Bestände an sowjetischen Waffen in Dutzenden von osteuropäischen Ländern nahezu erschöpft waren, begannen die USA und Europa, der Ukraine westliche Waffen und Ausbildungsteams zur Verfügung zu stellen. Dies erfordert mehr als nur einen Crash-Kurs, der nur schwer an eine ausreichende Anzahl ukrainischer Offiziere mit den erforderlichen Ersatzteilen und Munition vermittelt werden kann. Diese werden allmählich auf dem Schlachtfeld eingesetzt. Gleichzeitig hat Russland damit begonnen, Transportlinien (Eisenbahn) und westliche Waffendepots und deren Versorgungswege ins Visier zu nehmen, was der Kreml als “legitimes Ziel” betrachtet.

Diese hartnäckigen Versuche des Westens auf dem ukrainischen Schlachtfeld und die härtesten gegen Russland verhängten Sanktionen zielen darauf ab, Russland zu schwächen und Russland und China eine eindringliche Lektion zu erteilen, nicht daran zu denken, den Unilateralismus der USA herauszufordern. Dies wird nur funktionieren, wenn Russland seine Ziele nicht erreicht, was unwahrscheinlich erscheint.

Das jüngste offenkundige Ziel der US-Führung besteht darin, die Einrichtung eines gemeinsamen militärischen Operationsraums im Herzen Deutschlands bekannt zu geben, der 40 Länder umfasst und den Krieg gegen Russland planen und unterstützen soll. Das erste Ziel scheint darin zu bestehen, die zögerliche Haltung Berlins zu erzwingen, das versucht, sich nicht gänzlich in die kriegerischen Bestrebungen der USA hineinziehen zu lassen und die Handels- und Gasbeziehungen zu Moskau aufrechtzuerhalten. Das zweite Ziel besteht darin, der Welt mitzuteilen, dass es sich bei der laufenden Schlacht in der Ukraine nicht nur um einen Kampf zwischen den USA und Russland oder einen Stellvertreterkrieg handelt, sondern dass viele westliche Länder daran beteiligt sind. Und nicht zuletzt geht es darum, alle fähigen Militärs in einem Raum zu versammeln, die Effektivität ihrer jeweiligen Armeen zu vereinen und die militärischen Anstrengungen zu koordinieren, um Russland den größtmöglichen Schaden zuzufügen. Letztendlich stehen diese Länder zweifellos unter dem Einfluss der USA und können sich Washington nicht widersetzen oder Russland daran hindern, seine Ziele zu erreichen. Es ist jedoch logisch, dass es den Offizieren dieser gemeinsamen fähigen Armeen gelungen ist, die russischen Truppen aufzuhalten, was eine bedeutende Veränderung darstellt, da Moskau nie einen konkreten Zeitplan für die Beendigung seiner militärischen Aktivitäten in der Ukraine angekündigt hat.Keines der teilnehmenden Länder auf der Seite der USA – mit Ausnahme Großbritanniens und Osteuropas – will sich tief in den Konflikt einmischen, insbesondere nicht Westeuropa. Frankreich (das mit seinen Wahlen beschäftigt ist) und Deutschland (das seine Wirtschaft ohne das russische Gas nicht aufrechterhalten kann) sind sich bewusst, wo die Interessen Europas in den Beziehungen zu Russland liegen, zu dem in den letzten zwanzig Jahren eine solide Beziehung – nicht das Bündnis oder die Partnerschaft, die von den USA immer

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...