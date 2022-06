￼L’uscita di Moqtada al-Sadr dal Parlamento è utile all’Iran e agli Stati Uniti?

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Muqtada al-Sadr é uscito dalla finestra dell’arena politica quando si è dimesso dal suo blocco parlamentare e ha permesso agli oppositori politici del “quadro di coordinamento” sciita di entrare dalla porta per eleggere il Presidente e i Ministri della Repubblica, inducendo l’attuale crisi. Il cambiamento nella mappa politica è avvenuto dopo che i nuovi deputati hanno prestato il giuramento costituzionale e hanno sostituito i deputati sadristi. L’Iraq ha ora una stabilità parlamentare e una parziale svolta dopo la fine dello stallo politico. Tuttavia, l’esclusione del gruppo sadrista e la distribuzione delle quote tra i grandi blocchi dovrebbero limitare i progressi dell’Iraq. Allora, cosa ha vinto davvero Sayyed Sadr? È possibile formare un governo senza Sayyed Moqtada?

L’ambiguità e l’incertezza politica sembravano essere state eliminate dal tavolo quando Sayyed Muqtada al-Sadr, il leader del blocco più grande di 73 deputati, ha deciso di lasciare l’arena politica. Al-Sadr ha perso il controllo dei negoziati politici quando ha alzato il livello delle sue aspettative nei confronti dei suoi avversari politici, dal momento che i risultati indicavano che il suo blocco aveva conquistato il Parlamento con una maggioranza individuale. Sayyed al-Sadr non si è reso conto che il cambiamento politico che voleva attuare era ancora prematuro nell’attuale struttura e composizione politica irachena. Il leader sadrista otterrà senza dubbio pochi cambiamenti lasciando il Parlamento, a meno che non ritenga che, mandando i suoi sostenitori in strada, possa organizzare e realizzare un colpo di Stato. Questo obiettivo non è così semplice da raggiungere nell’Iraq di oggi. Gli avversari politici di Moqtada non sono abbastanza deboli da cedere il potere e permettergli di prendere il controllo del Paese.

Sayyed Muqtada aveva un solo obiettivo: guidare gli sciiti e il Paese. Si è scontrato con la maggior parte delle altre componenti sciite e ha accettato di allinearsi con i curdi di Erbil, indipendentemente dall’opinione politica dei curdi di Sulaymaniyah. Ha abdicato alla responsabilità nei confronti dell’elettorato che aveva portato in Parlamento i suoi deputati obbedienti e fedeli. Sayyed Al-Sadr ha scelto di cedere i suoi seggi ai suoi avversari sciiti senza rimanere nell’opposizione parlamentare perché i blocchi politici hanno respinto la richiesta di Al-Sadr di escludere l’ex primo ministro Nouri al-Maliki, il detentore del numero più significativo di deputati del campo sciita opposto a Sayyed al-Sadr.

Pertanto, Muqtada non ha avuto altra scelta che tornare in strada quando ha capito che sarebbe arrivato il momento di confrontarsi con il futuro governo se fosse stato incapace e non avesse risposto ai bisogni della società, secondo le visioni di al-Sadr.

Tuttavia, nessun governo può essere formato senza l’approvazione di Moqtada, perché i suoi avversari politici sciiti non possono gestire la leadership del Paese e sono divisi su chi dovrà guidare il Paese. Al-Maliki vuole essere Primo Ministro per l’ultima volta, una posizione che nessuno del suo gruppo desidera a causa delle precedenti esperienze e del rifiuto della Marjaiya di Najaf (Sayyed Ali Sistani) di prevedere il ritorno al potere di al-Maliki.

Il “quadro di coordinamento” è riuscito a riunire 160 deputati, diventando l’attuale blocco più grande, e ad avviare le consultazioni con i partiti sunniti e curdi per concordare il prossimo Presidente della Repubblica. I negoziati tra Erbil e Sulaymaniyah sono iniziati dopo essere stati sospesi il giorno in cui Massoud Barzani si è unito all’alleanza di Sayyed Sadr per nominare il prossimo Presidente curdo della Repubblica, escludendo i curdi di Sulaymaniyah. Tecnicamente dovrebbe esserci prima un accordo tra i blocchi e i partiti curdi senza interventi sciiti o sunniti, perché i curdi non intervengono nella nomina del presidente sunnita o del primo ministro sciita.Un responsabile iracheno ha dichiarato che “il ritorno di Mustafa Al-Kadhemi, l’attuale Primo Ministro,

