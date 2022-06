￼Het nucleaire akkoord op de onderhandelingstafel: wat kunnen we daarna verwachten?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Het bezoek vorige week van de verantwoordelijke voor het Europese buitenlandse beleid, Josep Borrell, aan Teheran heeft geen doorbraak veroorzaakt op het niveau van de vastgelopen nucleaire besprekingen. Het opende echter de weg voor de hervatting van de indirecte besprekingen tussen de VS en Iran in Qatar, die dinsdagmiddag of uiterlijk woensdag worden verwacht.

De oplopende spanning van de afgelopen weken als gevolg van de langdurige impasse, en de uitwisseling van negatieve signalen tussen Iran en de VS, verliep via het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA): de westerse passiviteit en de Iraanse tegenmaatregelen overheersten de afgelopen weken. Rafael Grossi, de directeur van het IAEA, verklaarde dat Iran verantwoordelijk was voor het uitblijven van bevredigende antwoorden in verband met het uranium dat was ontdekt op drie niet-aangegeven plaatsen waar Teheran ervan werd verdacht nucleaire werkzaamheden uit te voeren. Deze beschuldiging werd ontkend door Iran, dat meer dan 11 jaar geleden rechtvaardigingen aanbood voor dezelfde kwestie en het IAEA ervan beschuldigde misleidende en “sabotage-georiënteerde” informatie van Israëlische inlichtingendiensten te verzamelen.

