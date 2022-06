￼L’Iran dice sì al Golfo e no all’Europa e agli USA

Di Elijah J. Magnier:

Dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan e il mancato raggiungimento dei suoi obiettivi, in Medio Oriente inizia una nuova era dopo decenni di guerre, con il negoziato indiretto tra Stati Uniti e Iran che si svolge in Qatar. La scelta del Paese è molto significativa. Porta con sé diversi messaggi, soprattutto perché il Medio Oriente ha osservato una delle lotte più calde tra Stati Uniti e Iran da quando la “Repubblica islamica” ha preso il controllo del Paese. L’incontro nel Golfo è un messaggio iraniano all’Occidente: le nazioni mediorientali possono risolvere i loro problemi tra di loro, senza minacce o soluzioni militari, e possono usare la diplomazia in modo efficace.

In effetti, è tutt’altro che una coincidenza che si possano tenere colloqui tra due nemici giurati che sono in guerra dal 1979. L’astio tra i due Paesi è lungi dall’essere terminato. Tuttavia, ci si aspetta che rallenti fino alla firma dell’accordo nucleare, un accordo che può essere potenzialmente revocato o modificato da qualsiasi presidente statunitense, ora e in futuro.

Doha ha lavorato a lungo in modo discreto tra i due Paesi nel tentativo di eliminare le differenze o almeno di trovare un terreno comune. Il mese scorso l’emiro del Qatar Tamim Ben Hamad Al-Thani si è recato a Teheran e ha incontrato i leader iraniani per ammorbidire le questioni irrisolte legate all’accordo nucleare e tra l’Iran e gli altri Paesi del Golfo. Il rapporto Golfo-Israele ha creato una situazione di tensione tra i Paesi mediorientali, soprattutto quando Israele ha fatto trapelare informazioni su incontri tra funzionari israeliani e arabi per contrastare l’Iran. Inoltre, i discorsi sulla “NATO araba” e le preoccupanti informazioni sui missili israeliani dispiegati negli Emirati e nel Bahrein sono stati smentiti dai Paesi del Golfo interessati, che hanno inviato un messaggio positivo all’Iran attraverso diversi canali, tra cui Qatar e Iraq.

L’Iran ha ricevuto tutti questi messaggi come un’indicazione del fatto che i Paesi del Golfo non hanno intenzione di inasprire la situazione. L’Iran era impegnato in un accordo con l’Arabia Saudita in cui i due ministri degli Esteri avrebbero dovuto incontrarsi qualche settimana fa e riaprire le rispettive ambasciate. Il rinvio di questi due passi già concordati era un segno che l’Arabia Saudita stava prendendo tempo prima di procedere alla normalizzazione delle relazioni diplomatiche con l’Iran, sospese dal 2016.

Nel 2017, l’Iran ha sostenuto Doha, fornendo cibo e permettendo agli aerei e alle navi del Qatar di accedere al suo territorio per aggirare il blocco quando l’Arabia Saudita ha dichiarato anni di embargo su Doha. Inoltre, Teheran ha ripetutamente annunciato che il Qatar è un “Paese amico“. Inoltre, a differenza dell’Arabia Saudita e degli Emirati, il Qatar ha sostenuto l’accordo nucleare del 2015 e ha chiesto l’inclusione dell’Iran negli accordi di sicurezza del Medio Oriente. Nonostante il precedente confronto politico con Riyadh, il Qatar ha svolto un ruolo delicato con i vicini Iran e Arabia Saudita, rifiutando di schierarsi nella loro rivalità e prendendo le distanze dalla retorica emiratino-saudita-bahreinita su Teheran. Tuttavia, il Qatar ha ritirato

