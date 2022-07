￼750 basi americane e forze NATO sono insufficienti per imporre l’egemonia degli Stati Uniti in tutto il mondo

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Più di 750 basi militari statunitensi sono state dislocate in tutto il mondo a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, quando Washington raccolse il suo raccolto e si presentò come se avesse salvato l’Europa dai nazisti tedeschi. Le perdite degli Stati Uniti ammontano a circa 416.800 vittime. Questo dato comprende i caduti in azione, i morti per ferite o ritrovati morti, i dispersi e i morti nei campi di concentramento. Mosca, invece, perse 24 milioni di persone. Tuttavia, la vittoria degli Stati Uniti ha comportato un prezzo pesante per decenni. L’Europa ha pagato agli Stati Uniti centinaia di miliardi di dollari di risarcimento in contanti e ha finito di pagare il conto solo pochi anni fa. Ma il vecchio continente sta pagando un altro prezzo: il colonialismo morbido imposto dalla politica e dai muscoli statunitensi, con centinaia di basi militari dislocate in Europa e in numerosi Paesi del mondo. Questo sembra insufficiente per tenere il mondo sotto il controllo degli Stati Uniti.

L’Europa ha effettivamente perso la libertà delle proprie decisioni, come dimostrato dall’incapacità dei leader europei di prendere decisioni commisurate ai propri interessi nelle sanzioni imposte al flusso di energia russo verso il continente. Tutte le sanzioni occidentali contro la Russia stanno danneggiando la popolazione e l’economia europea, solo per rispettare la volontà degli Stati Uniti di combattere la Russia.

Era già successo nel 2018 con l’accordo nucleare tra Iran e Stati Uniti, quando le aziende europee hanno lasciato l’Iran e hanno pagato il prezzo della violazione dei loro contratti a causa delle sanzioni unilaterali degli Stati Uniti – decise dal presidente Donald Trump – che hanno danneggiato le aziende europee. Decine di aziende europee sono state costrette a lasciare l’Iran per paura di essere colpite dalle sanzioni statunitensi che vietavano gli accordi commerciali e lo sfruttamento energetico nei giacimenti di petrolio e gas iraniani.

In seguito alla carenza di flussi energetici verso l’Europa a causa delle sanzioni alla Russia, la Francia ha annunciato che riavvierà le centrali elettriche a carbone. Si tratta di un regresso di dieci anni rispetto all’epoca in cui l’energia più pulita non era disponibile. Anche la Germania ha preso questa decisione per paura che la Russia interrompa le forniture di gas dopo che l’Europa ha dichiarato una guerra morbida ed economica a Mosca.

Utilizzando la propria leva politico-economica e la supremazia militare con la diffusione delle proprie basi in tutto il mondo, gli Stati Uniti stanno portando l’Europa ad adottare decisioni suicide. Il mercato commerciale statunitense è essenziale per molti Paesi e il suo sistema finanziario (lo SWIFT) impone alla maggior parte di essi di sottostare alle sue regole o di essere esclusi dagli scambi del mercato mondiale. Inoltre, le basi militari statunitensi hanno offerto un solido strumento e una prova di egemonia universale, consentendo a Washington di intervenire in tutto il mondo.Nel corso di questi decenni, gli Stati Uniti hanno condotto esercitazioni e manovre multi-missione nel Pacifico occidentale, nel Mar Cinese Meridionale, nello Stretto di Taiwan, in Medio Oriente e in Europa, per essere pronti a scatenare guerre e mantenere il controllo sulle proprie aree di influenza. Inoltre, le basi statunitensi impediscono a qualsiasi grande potenza (Russia) o ad altre nazioni emergenti (Cina) di controllare o competere con la sua sicurezza nazionale. Le basi statunitensi sparse per il mondo dovrebbero anche rassicurare gli alleati sulla loro vicinanza in caso di necessità. Tuttavia, non è riuscito a farlo nel caso degli Emirati Arabi Uniti e dell’Arabia Saudita quando entrambi i Paesi erano sotto gli

