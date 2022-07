￼La Russia o gli Stati Uniti accetteranno di perdere la guerra in Ucraina?

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Le città ucraine sono cadute una dopo l’altra, smentendo le speranze dell’Occidente di sconfiggere rapidamente la Russia, colpendo la sua economia, indebolendola ed eliminandola dal novero delle grandi potenze. Il Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha così rivelato i desideri e gli obiettivi del suo Paese durante le prime settimane di guerra. Il Presidente russo Vladimir Putin non sembra avere fretta di porre fine alla battaglia in Ucraina. L’Occidente sembra determinato – fornendo a Kiev un flusso continuo di armi a prescindere dalla superiorità militare e dal successo russo sul campo di battaglia – a impedire all’Ucraina di firmare un trattato che soddisfi la Russia. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea insistono nel voler danneggiare la Russia, ma ne sentono il dolore a causa della sete di energia, dell’aumento del prezzo del petrolio che oscilla tra i 108 e i 120 dollari al barile e dell’incapacità dell’Ucraina di proteggere il Donbass.

Inoltre, la Russia vede come gli Stati Uniti e l’Europa siano economicamente colpiti dalle sanzioni imposte alla Russia. Mosca osserva come l’Occidente si stia prosciugando finanziariamente e militarmente a causa del continuo e costoso sostegno diretto a Kiev. Le popolazioni europee sono le prime vittime di un’inflazione che non sarà tollerata a lungo. Inoltre, la decisione dell’Unione Europea di ridurre la dipendenza dall’energia russa danneggerà le industrie dell’UE fino al collasso permanente, in particolare quelle associate all’alluminio, al vetro, all’industria chimica e del riscaldamento.

Un tale crollo avrebbe conseguenze disastrose sull’economia europea e annuncerebbe inevitabili disordini sociali dopo l’estate. La Russia ha ridotto le spedizioni attraverso il gasdotto Nord Stream One del 60% e l’intero gasdotto dovrebbe essere chiuso questo mese per manutenzione. Mosca ha dichiarato che la manutenzione della turbina è necessaria, mentre la Germania ha sollevato dubbi sul fatto che il Nord Stream riprenderà a pompare dopo tale periodo. È difficile capire l’approccio europeo, che impone dure sanzioni alla Russia, rifornisce l’Ucraina di armi e si aspetta ancora che il gas russo fluisca verso il vecchio continente finché i leader dell’UE non troveranno altre alternative a loro piacimento. Ma il problema più grande risiede nella seguente domanda: Una delle superpotenze accetterà di perdere e come reagirà il perdente?

Il presidente Joe Biden si è recato in Europa per incontrare i ricchi Paesi del G7 in Germania, con il chiaro obiettivo di garantire che essi restino fermi e cooperino con gli Stati Uniti per mantenere la solidarietà in posizioni unificate contro la Russia, a prescindere da quanto doloroso possa essere il costo. Gli Stati Uniti hanno convinto Gran Bretagna, Canada e Giappone ad unirsi a loro imponendo sanzioni sull’emissione di ororusso, di cui la Gran Bretagna importa il 90% del totale delle esportazioni russe. Mosca vende più di 19 miliardi di dollari all’anno in oro , secondo solo alle esportazioni di energia.

Finora gli Stati Uniti non sono riusciti a convincere più di due terzi delle nazioni del mondo a unirsi all’Occidente nell’imporre sanzioni alla Russia o ai Paesi che mantengono relazioni con Mosca (Asia, Medio Oriente, Africa e America Latina). In effetti, solo il 16% della popolazione mondiale ha sanzionato Mosca. Di conseguenza, queste misure occidentali indicano la determinazione e la speranza degli Stati Uniti di conquistare la Russia o almeno di paralizzarne l’economia.

Finché Washington ricorrerà a sanzioni unilaterali e non dell’ONU contro Mosca, ciò significa due cose: in primo luogo, gli Stati Uniti sono convinti che la Russia non sarà sconfitta con mezzi militari e che solo l’uso della forza militare nucleare – a cui nessuna nazione vuole ricorrere a causa della distruzione di massa che provoca – può influenzare i risultati della guerra in Ucraina. In secondo luogo, le sanzioni economiche sono l’unico modo occidentale per imporre una sconfitta morbida alla Russia, nella speranza di soggiogarla o di spingerla a uno sconvolgimento economico interno che cambi il regime di Mosca. Per diverse ragioni, gli Stati Uniti non possono basarsi su questo presupposto.

In primo luogo, le sanzioni statunitensi contro Cuba, Venezuela, Siria e Iran non hanno mai portato a un cambio di regime o hanno costretto i governi di queste nazioni a sottomettersi. Al contrario, questi Paesi sfidano gli Stati Uniti e sfidano la loro egemonia, nonostante i decenni di dure sanzioni imposte. Pertanto, tutte le sanzioni alla Russia non fermeranno la guerra in Ucraina.

