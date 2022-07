￼Joe Biden in Arabia Saudita: Quali sono i suoi veri obiettivi?

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Qualche mese fa, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman (MBS) ha dichiarato che “il potenziale del mondo è in Arabia Saudita, e se lui (il presidente degli Stati Uniti Joe Biden) vuole perderlo, ci sono altri là fuori (la Cina) che saranno molto felici. Non mi interessa cosa pensa di me. Sta a lui pensare agli interessi dell’America”. Il giovane principe non ha dovuto aspettare molto perché Biden ha annunciato la sua prossima visita in Medio Oriente questa settimana per promuovere gli interessi degli Stati Uniti, non su invito dell’Arabia Saudita. Le giustificazioni del Presidente degli Stati Uniti sono oneste e ragionevoli? Quali sono i suoi obiettivi fondamentali?

Biden ha pubblicato un recente articolo sul “Washington Post” – una mossa per soddisfare il giornale che ha perso l’editorialista Jamal Khashoggi, smembrato dagli squadroni della morte di MBS nell’ambasciata saudita in Turchia, secondo le conclusioni della CIA – spiegando perché sta visitando l’Arabia Saudita. Biden sta infrangendo la sua promessa di dare una lezione ai dittatori punendo l’Arabia Saudita, di non fornire armi ai sauditi che si era impegnato a rendere “paria” e di fermare la guerra saudita contro lo Yemen. Biden sta letteralmente infrangendo tutte le sue promesse e spiega che la sua visita è “l’inizio di un nuovo e più promettente capitolo dell’impegno americano nel Paese”.

In una frase, Biden ha raccolto più di un’imprecisione intenzionalmente fuorviante. Le relazioni tra Sauditi e Stati Uniti sono antiche, a partire dall’anno di creazione del regno, il 1931, e dalla nomina del primo ambasciatore statunitense nel 1940. Da allora, la relazione si è sviluppata fino a raggiungere un livello strategico. La posizione di prestigio che Riyadh rappresenta tra gli Stati arabi del Golfo, la sua elevata produzione di petrolio e le sue prolifere risorse finanziarie, che ha generosamente speso per i suoi investimenti all’interno degli Stati Uniti e nel Regno, hanno reso Riyadh un partner speciale degli Stati Uniti. Inoltre, i sauditi hanno sempre scelto le aziende statunitensi per lavorare in Arabia Saudita per diversi decenni su progetti di sviluppo energetico e infrastrutturale.

Il principe Bandar bin Sultan ha dichiarato che il suo Paese ha appoggiato le guerre degli Stati Uniti e le ha sostenute su richiesta di Washington. Ciò indica chiaramente il vecchio e atteso ruolo saudita negli ultimi decenni nel finanziare molte guerre del Presidente degli Stati Uniti, anche se non è stato in grado di ottenere il sostegno al bilancio del Congresso. Per quanto riguarda il punto della nuova forma di “coinvolgimento americano in Medio Oriente” che Biden ha sollevato nel giustificare la sua visita in Arabia Saudita, è sorprendente e insensato sentire queste parole da un presidente esperto (ex deputato e vicepresidente). In effetti, le forze statunitensi sono presenti in decine di basi in Medio Oriente, hanno soldati in Iraq, occupano il nord-est della Siria e la Sesta Flotta statunitense è di stanza nelle acque del Mediterraneo. Inoltre, la CIA ha basi

