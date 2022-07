￼Joe Biden in Saudi-Arabië: Wat zijn zijn echte doelen?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Een paar maanden geleden zei de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) dat “het potentieel van de wereld in Saoedi-Arabië is, en als hij (VS-president Joe Biden) het wil missen, zijn er anderen daarbuiten(China) die heel blij zullen zijn. Het kan me niet schelen wat hij van mij denkt. Het is aan hem om aan de belangen van Amerika te denken.” De jonge prins hoefde niet lang te wachten, want Biden kondigde aan dat hij deze week naar het Midden-Oosten komt om de belangen van de VS te behartigen, niet op initiatief van Saoedi-Arabië. Zijn de rechtvaardigingen van de Amerikaanse president eerlijk en redelijk? Wat zijn zijn fundamentele doelstellingen?

Biden publiceerde onlangs een artikel in de “Washington Post” – een zet om de krant tevreden te stellen die de columnist Jamal Khashoggi verloor die, volgens de conclusies van de CIA door het doodseskader van MBS in de Saoedische ambassade in Turkije in stukken werd gesneden – waarin hij uitlegt waarom hij Saoedi-Arabië bezoekt. Biden breekt zijn belofte om dictators een lesje te leren door Saoedi-Arabië te straffen, om geen wapens te leveren aan de Saoedi’s die hij beloofde tot een “paria” te maken en om de Saoedische oorlog tegen Jemen te stoppen. Biden breekt letterlijk al zijn beloften en legt uit dat zijn bezoek “het begin is van een nieuw en veelbelovender hoofdstuk van Amerika’s engagement aldaar”.

In één zin heeft Biden meer dan één opzettelijk misleidende onnauwkeurigheid gescoord. De relatie tussen Saoedi-Arabië en de VS is al oud, vanaf het jaar van de oprichting van het koninkrijk in 1931 en na de benoeming van de eerste Amerikaanse ambassadeur in 1940. Sindsdien heeft de relatie zich ontwikkeld tot een strategisch niveau. De prestigieuze positie die Riyad onder de Arabische Golfstaten inneemt, zijn hoge olieproduktie en zijn overvloedige financiële middelen, die het royaal heeft besteed aan zijn investeringen in de VS en in het Koninkrijk, hebben van Riyad een speciale partner van de VS gemaakt. Bovendien hebben de Saoedi’s gedurende verschillende decennia steeds Amerikaanse bedrijven uitgekozen om in Saoedi-Arabië samen te werken aan projecten voor de ontwikkeling van energie en infrastructuur.

Prins Bandar bin Sultan zei dat zijn land de oorlogen van de VS steunde op verzoek van Washington. Dit wees duidelijk op de oude en verwachte rol van Saoedi-Arabië in de afgelopen decennia bij de financiering van vele oorlogen van VS-presidenten. , zelfs al was het land niet in staat de begrotingssteun van het Congres te verkrijgen.Wat betreft het punt van de nieuwe vorm van “Amerikaanse betrokkenheid in het Midden-Oosten” die Biden ter sprake bracht in zijn motivering om Saoedi-Arabië te bezoeken, is het verrassend en onzinnig om deze woorden te horen van een ervaren president (voormalig congreslid en een vice-president). De Amerikaanse strijdkrachten zijn namelijk aanwezig op tientallen bases in het Midden-Oosten, hebben soldaten in Irak, bezetten het noordoosten in Syrië, en de Amerikaanse Zesde Vloot is gestationeerd in de Middellandse Zee. Bovendien heeft de CIA steunpunten

