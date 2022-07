￼¿Cómo ha gestionado Estados Unidos su batalla contra Rusia desde 1991, y cuándo terminará?

Escrito por – Elijah J. Magnier:

Desde la “declaración” de la guerra entre EEUU y Rusia en territorio ucraniano, el mundo se ha dividido en dos polos. Uno favorece a EEUU, y a sus aliados occidentales arrastrados contra Rusia. El otro representa al resto del mundo que no está de acuerdo o incluso se opone a las políticas de EE.UU. y su unilateralismo que libra guerras y sanciones económicas indiscriminadamente contra poblaciones enteras. Eso no excluye a muchos países que no están en condiciones de tomar partido y prefieren mantenerse a una distancia equitativa entre Estados Unidos y Rusia, observando cómo se desarrolla la batalla. Mantenerse neutral significa que la relación con EE.UU. no es una cuestión de elección, sino muy probablemente una necesidad, para evitar medidas de represalia que estarían más allá de la capacidad de los estados neutrales. En medio de esta guerra en curso que definirá el futuro del mundo y sus polaridades, el papel de las Naciones Unidas ha caído en el limbo o se ha congelado por un período indefinido, ya que no tiene voz en la guerra en curso entre las dos superpotencias. El resultado es que las leyes internacionales y el actual “orden mundial” navegan en un barco con múltiples capitanes con diferentes interpretaciones inestables y sesgadas de la ley. Cada capitán actúa a su antojo y promulga leyes que le convienen y sirven a su seguridad nacional y a los intereses de su país, sin tener en cuenta el bienestar de miles de millones de habitantes del mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Rusia y Estados Unidos al final?

Estados Unidos libró guerras en múltiples frentes inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y no cesó ni siquiera durante la Guerra Fría, que produjo dos superpotencias ganadoras principales que siguieron luchando por su posición internacional: Estados Unidos y la Unión Soviética. La “guerra contra el comunismo” de Estados Unidos comenzó derrocando o combatiendo a todos los regímenes pro-Moscú en muchos continentes y se apresuró a establecer una base militar para contrarrestarlo. La Unión Soviética desplegó fuerzas en los países más débiles, agotados por la Segunda Guerra Mundial, y tomó el control de las naciones en la línea de la expansión estadounidense. Washington reforzó su control sobre Occidente y creó zonas de influencia en América Latina, África, Australia, Europa y Oriente Medio (Israel), donde muchas naciones árabes se habían puesto del lado de Moscú durante décadas, especialmente los palestinos y los países de Levante, Mesopotamia y Egipto.

Tras la caída de la Perestroika en 1991, quedó claro para Estados Unidos que la Unión Soviética dejaría de ser un competidor durante un largo periodo. El sistema socialista soviético se derrumbó tras su limitado crecimiento económico, el coste financiero de mantener la influencia en Europa del Este, la carrera armamentística nuclear y las consecuencias de la guerra de Afganistán y la catástrofe nuclear de Chornobyl, por nombrar sólo algunas. Moscú decidió poner fin a su animosidad y competencia con Estados Unidos y abandonar varios países bajo su control en Europa del Este que Estados Unidos acogió con los brazos abiertos en un modelo de dominio diferente y más suave. Washington dejó preparado el sistema financiero SWIFT de transferencia de dinero y su presencia militar en más de 750 bases repartidas en 80 países y consiguió seguir siendo la única superpotencia que lidera el mundo. El oso ruso se retiró a su guarida para reconstruir su colapsada economía y recuperar su fuerza. En efecto, poseer miles de bombas nucleares no eleva a ningún país al nivel del club de las superpotencias.

Rusia tardó más de dos décadas en construir y restaurar la mayor parte de su fuerza. Durante ese periodo, el dominio mundial siguió siendo indiscutible para Washington. La nueva Rusia que surgió tras la Perestroika apoyó las decisiones de Estados Unidos en los foros internacionales y en el Consejo de Seguridad de la ONU, incluso proporcionándole una base militar para su guerra en Afganistán y helicópteros para luchar contra los talibanes. En efecto, Rusia se consideraba parte esencial -y no un miembro que perdiera su derecho de veto- de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Washington ignoró los repetidos “gritos bajos pero débiles” de Moscú, que exigía que la OTAN se mantuviera dentro de sólo 12 países y que se disolviera después de que Rusia abandonara el “Pacto de Varsovia”. Sin embargo, Estados Unidos comenzó a ampliar la OTAN hasta llegar a un total de treinta países.

Estados Unidos comenzó a extender su influencia alrededor de Rusia en Asia y Europa del Este. Además, en el año 2000, planeó invadir siete países después de Afganistán (Irak, Siria, Líbano, Libia, Sudán, Somalia e Irán), dijo el ex comandante supremo aliado de la OTAN y candidato presidencial, el general Wesley Clark. Consiguió ocupar Afganistán, Irak, Libia y parte de Siria, independientemente del éxito o fracaso de sus guerras, que efectivamente no consiguieron frenar la voluntad de esas poblaciones y someterlas a la influencia estadounidense.

La administración estadounidense, al ver que Rusia se recupera y se convierte en un país fuerte y socio económico de Europa- quería preceder a Moscú y dominar el Oriente Medio países para que Rusia no encontrara lugar para ampliar su influencia. Las poblaciones de muchos continentes se enfadaron y se posicionaron en contra de EEUU. Cientos de miles de víctimas en todo el mundo fueron causadas por todas las guerras de Estados Unidos. Sin embargo, Washington hizo oídos sordos oídos a través de su política de “América primero”, ignorando el sufrimiento que causó. Que favoreció a Rusia y China, que surgieron como potenciales retadores de la brutal hegemonía de EE.UU. y un formidable aparato militar.

EE.UU. se preocupó mientras observaba cómo China se volvía más próspera, expandía su tecnología y aumentaba su potencia, al tiempo que reforzaba sus lazos con Rusia, que extendió cinco gasoductos al rico continente europeo, que pasó a depender energéticamente de Moscú.

El continente europeo aporta grandes sumas al tesoro ruso, que ascienden a mil millones de dólares al mes en energía (desde la guerra de Ucrania), minerales y otros productos rusos. Lo que preocupaba a Estados Unidos eran las voces de Francia que decían que la OTAN había sufrido una “muerte cerebral” y que Europa necesitaba su ejército para sustituir a la OTAN y proteger a Europa, incluso de Estados Unidos, como dijo concretamente el presidente Emmanuel Macron. Sin embargo, la espada de EE.UU. golpeó las ilusiones de la UE como un rayo, cortando bruscamente sus planes para asegurarse de que las naciones europeas entendieran que Washington rechazaría cualquier intento de expulsar su influencia del continente. Además,

