￼La paz en Oriente Medio se ha convertido en la petición de Occidente que heredó la guerra

Escrito por – Elijah J. Magnier:

La sed de energía y la protección de sus fuentes se reflejaron positivamente en los países de Oriente Medio, ya que los gobiernos occidentales se esfuerzan por garantizar la estabilidad de los países productores de petróleo y gas. Las sanciones estadounidenses y europeas impuestas a Rusia repercutieron negativamente en los países occidentales, que se sancionaron a sí mismos en primer lugar, junto con el mundo, desencadenando una inflación sin precedentes en todo el mundo. La guerra ruso-estadounidense por el territorio ucraniano pesa sin duda en la economía mundial. Debido a que Estados Unidos y Europa mendigan continuamente petróleo y gas de diferentes fuentes, llamando a las puertas de varias naciones, Oriente Medio, que es la fuente de una gran parte de la energía mundial, puede ahora disfrutar de una inesperada y rara estabilidad. Tras décadas de guerras, invasiones y conflictos en Oriente Medio, es hora de que los responsables de la miseria y la matanza de la población de esa parte del Mundo se preocupen por el futuro de esta población y su seguridad.

El Hezbolá libanés amenazó con golpear a Israel y tomó la iniciativa por primera vez al decir que no dudará en declarar la guerra si Israel procede a la extracción de gas de los campos de Karish y Tamar. Fuentes bien informadas afirman que el secretario general del Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, evaluó la situación para sacar una conclusión, la más importante de las cuales es que Israel no quiere la guerra y no la atacará por el momento. Más aún, Hezbolá evalúa que Occidente y Estados Unidos no apoyarán a Israel, ya que ahora está inmerso en la calamidad de la búsqueda de energía y ciertamente no busca otra guerra, especialmente en Oriente Medio, además de la guerra en curso en Ucrania. Oriente Medio representa una fuente de energía mundial esencial. Por lo tanto, Occidente no está actualmente en condiciones de ver esta línea de suministro perturbada por una guerra o cualquier otra escaramuza.

Se espera que Israel deje de extraer gas y que las empresas internacionales se retiren de estos yacimientos de gas y petróleo por temor a un enfrentamiento militar, especialmente después de que Hezbolá enviara varios drones como advertencia para atacar las zonas y las plataformas de exploración extranjeras. Por si fuera poco, la Marina israelí recomendó formar a los trabajadores extranjeros que operan en las plataformas de extracción de gas para que evacuen el lugar en caso de guerra. Esta sugerencia de la Marina israelí provocó el pánico entre los trabajadores extranjeros de la plataforma de perforación. Las compañías petroleras convocaron una reunión urgente en Francia, en la que se informó a Israel de que los trabajadores no permanecerían en un entorno turbulento y de que la extracción de energía requiere seguridad y estabilidad. El estado de alerta entre Hezbolá e Israel obligaría a todas las empresas a retirarse de la zona marítima en disputa hasta que se llegue a un acuerdo oficial.

En este caso, los dirigentes franceses intervinieron para pedir a Israel que accediera a los deseos de Líbano y demarcara las fronteras marítimas. Líbano elevó aún más el techo de las negociaciones para exigir garantías de que las empresas extranjeras comenzarían a trabajar en las zonas marítimas libanesas tras la firma y demarcación de las fronteras, siempre que no se retrasara el inicio de la exploración de fuentes de energía en Líbano.

Las demandas libanesas llevaron a Francia a intervenir directamente porque considera que la energía de Oriente Medio acabará llegando a Europa, que busca alternativas a las fuentes de energía rusas que pretende abandonar el año que viene. Incluso el embajador egipcio en el Líbano intervino para rebajar la tensión Hezbolá-Israel, considerando que El Cairo desempeña un papel fundamental en la captación de energía en Oriente Medio de diferentes fuentes para enviarla a Europa.

Israel nunca se había encontrado en una situación de debilidad similar, sucumbiendo a las amenazas de Hezbolá sin que el mundo le empujara a golpear a la organización. Sin embargo, la situación actual requiere calma porque los países productores de energía deben permanecer estables durante los próximos años hasta que los precios de la energía se estabilicen y los turbulentos mercados se calmen, en particular cuando se desconoce el resultado de la guerra en Ucrania.

Además, en Libia, las autoridades locales anunciaron su intención de aumentar su producción de petróleo hasta alcanzar un millón doscientos mil barriles diarios para satisfacer las necesidades de los mercados mundiales. Irak también anunció que podría aumentar su producción en unos 200 mil barriles diarios de los yacimientos “Qurna-1” (que contienen reservas de 20 millones de barriles de petróleo) si así se le solicita.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...