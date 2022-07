￼Perché la Russia dovrebbe sostenere il suo nemico e permettere l’esportazione di grano ucraino?

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Non si sa se l’accordo sulle esportazioni di cereali e altri prodotti agricoli tra Russia e Ucraina, sponsorizzato dalla Turchia a luglio, sarà valido. Quali sono le ragioni del suo potenziale fallimento, sospensione o ritardo? Il grano ucraino eviterà la fame nel mondo e migliorerà la sicurezza alimentare internazionale?

Gli Stati Uniti stanno affrontando una recessione economica, nonostante il tentativo del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden di negare questa realtà per evitare le diffuse critiche che lo stanno inseguendo. La crisi finanziaria interna degli Stati Uniti avrà senza dubbio un impatto significativo sulle elezioni di metà mandato del prossimo autunno per il Congresso, che giocheranno un ruolo essenziale nel definire chi controllerà il Paese alle prossime elezioni presidenziali.

Il sindaco di New York Eric Adams ha dichiarato che “l’America è entrata in recessione e “Wall Street sta crollando… Siamo in una crisi finanziaria inimmaginabile”. La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha ammesso che “l’inflazione è troppo alta” e “l’economia sta rallentando”, contraddicendo le affermazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il PIL statunitense è diminuito mentre la Casa Bianca sta cercando di calmare i mercati in difficoltà per promuovere un aumento del reddito pubblico e una diminuzione del tasso di disoccupazione.

Tuttavia, i cittadini americani sentono la pressione dell’inflazione e dell’aumento dei prezzi che costano alle famiglie circa 500 dollari al mese di spese aggiuntive. Il valore delle case residenziali si è deteriorato e le imprese non sono state in grado di rispettare i loro impegni a causa degli alti prezzi dei materiali e dei prodotti che hanno colpito il mercato delle costruzioni.

In Europa, i segnali dell’inflazione e il suo peso hanno iniziato a influenzare la vita quotidiana dei cittadini, inquieti per l’aumento dei prezzi dell’energia (41,9%), dei generi alimentari (8,9%) e per la svalutazione della loro moneta. Questa inflazione ha influito sul movimento dei viaggiatori in estate e sul calo del numero di turisti nazionali europei, in un grande senso di paura per ciò che l’autunno e l’inverno hanno in serbo. I governi occidentali hanno avvertito i loro residenti di prepararsi a un inverno rigido, non a causa dei cambiamenti climatici, ma perché i prezzi dell’energia raggiungeranno un livello senza precedenti che influenzerà la circolazione dei veicoli, l’industria che si basa sul gas e il freddo invernale.

La Gran Bretagna è salita sul trono dell’inflazione più considerevole d’Europa (9,2%), la più alta dal 1982, e il governo conservatore ha rovesciato il suo primo ministro Boris Johnson dopo che i prezzi sono saliti a livelli storici che hanno aumentato il peso sui cittadini. I prezzi del carburante hanno raggiunto il 42% e quelli dei generi alimentari sono aumentati del 10%, spingendo le famiglie britanniche a vivere i loro giorni più bui dopo che il loro reddito è sceso a un quarto di quello che era dall’inizio di quest’anno. Secondo le previsioni della banca centrale, l’inflazione potrebbe raggiungere l’11-12%. Milioni di cittadini britannici e di famiglie con bambini si sono rivolti alle banche alimentari per chiedere aiuto. Oltre 10 milioni di persone stanno già lottandoper arrivare a fine mese. Quasi un terzo (29%) dei britannici ha confermato che le proprie finanze sono peggiorate a causa dell’inflazione e della crisi del costo della vita.

Il COVIC-19 ha colpito l’economia globale, causando una recessione in oltre 44 economie avanzate. I paesi più colpiti sono stati la Turchia, dove l’inflazione ha raggiunto il 79%, il valore più alto degli ultimi 24 anni.

Secondo l’Organizzazione mondiale dell’alimentazione, l’epidemia di COVID-19 ha fatto aumentare i prezzi dei prodotti alimentari in tutto il mondo e ha causato la carestia per 827 milioni di persone. Questi numeri si sono accumulati negli ultimi anni indipendentemente dalla guerra in corso in Ucraina tra Stati Uniti e Russia.

