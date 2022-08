￼Gli errori di al-Sadr e al-Maliki: Cosa vogliono dall’Iraq?

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Non c’è una guerra civile in Iraq né una battaglia sciita-sciita al momento, nonostante la sfilata di armi, l’occupazione del Parlamento e della “Zona Verde” più protetta della capitale Baghdad da parte dei manifestanti sadristi. Tuttavia, ciò non significa che sia escluso, a un certo punto, uno scontro in strada tra i manifestanti, poiché il “movimento sadrista” invita i manifestanti a rimanere in strada e a occupare il Parlamento. Tuttavia, il “quadro di coordinamento” sciita (gli altri gruppi sciiti che si oppongono ai sadristi) non rimarrà inattivo, a seconda dell’evoluzione della situazione e di ciò che vuole il gruppo sadrista. Sayyed Muqtada al-Sadr dice di voler governare il Paese o che nessun altro può farlo. Sta camminando sull’orlo dell’abisso, probabilmente puntando inconsapevolmente a nuove elezioni parlamentari. A ciò fa riscontro l’insistenza dell’ex primo ministro e vicepresidente Nuri al-Maliki a procedere con l’elezione di un nuovo governo, approfittando dell’errore di al-Sadr di ritirarsi dal Parlamento. Dove stanno andando le cose in Iraq e cosa vogliono le due parti? Gli sciiti saranno responsabili del caos nel Paese?

Il movimento sadrista ha vinto le elezioni parlamentari con il maggior numero di rappresentanti ottenuti da un singolo partito (73 seggi parlamentari). La Corte federale lo ha affrontato con un’interpretazione costituzionale: qualsiasi partito politico ha il diritto di accrescere i propri alleati – anche dopo l’elezione del Presidente della Repubblica – e pretendere di diventare colui che elegge il Primo Ministro, a patto che riesca a raccogliere il numero più significativo di parlamentari sotto un’unica coalizione.

Nonostante l’interpretazione della Costituzione da parte della Corte federale, Sayyed Muqtada al-Sadr ha riunito un’alleanza di curdi e sunniti ed è diventato la coalizione più grande con il diritto di scegliere i leader del Paese. Tuttavia, la Corte federale ha elaborato una nuova interpretazione che dà a qualsiasi gruppo parlamentare che possiede il terzo di blocco la possibilità di impedire la sessione di elezione del Primo Ministro e del Presidente della Repubblica per mancanza del quorum.

Sayyid Muqtada si è trovato nell’impossibilità di procedere da solo con i suoi alleati sunniti e curdi per formare il governo, e non era più possibile scavalcare gli altri partiti sciiti. Così, ha annunciato la peggiore decisione che abbia mai preso, chiedendo a tutti i suoi parlamentari di dimettersi e cedendo tutti i suoi seggi ad altri partiti sciiti. Il “quadro di coordinamento”, prima spaventato, si è entusiasmato e ha colto l’opportunità di raccogliere la maggior parte dei 73 seggi e di diventare colui che elegge il Presidente e il Primo Ministro.

Sembra che Sayyed Muqtada fosse in agguato. Ma o ha sbagliato i calcoli e si è pentito di essersi ritirato dal Parlamento, ed ecco che si rifugia in strada per impedire al “quadro di coordinamento” di scegliere i nuovi leader. Oppure stava pianificando la cosa e voleva in anticipo rifare le elezioni parlamentari e crede che le manifestazioni siano questo il modo per raggiungere il suo obiettivo. Tuttavia, Al-Sadr si sbaglia nella sua decisione di indire nuove elezioni parlamentari, perché potrebbe guadagnare 10-20 seggi in più, ma non diventerà mai l’unico decisore che non ha bisogno di nessun altro partito politico per scegliere i leader dell’Iraq.

Al-Sadr non cerca di combattere la corruzione di cui è accusato di far parte perché ha partecipato a tutti i governi precedenti. Inoltre, Sayyed Moqtada si è alleato nelle ultime elezioni con Masoud Barzani, accusato di corruzione e di aver venduto il petrolio iracheno senza rendere conto a Turchia e Israele. Pertanto, l’obiettivo di Sayyed Moqtada è quello di governare l’Iraq come unico leader sciita e potrebbe non esitare a ricorrere alla violenza, come ha fatto nel 2004 nella città santa di Najaf.

D’altra parte, anche l’ex Primo Ministro Nuri al-Malikial vuole il potere per sé. Nessuno all’interno del “quadro di coordinamento” vuole che Al-Maliki torni di nuovo come Primo Ministro perché gli ultimi anni del suo governo hanno dimostrato il suo desiderio di monopolio del potere. Inoltre, la Marjaiya di Najaf ha rifiutato il suo ritorno al potere con lo slogan “L’Iraq non deve riportare al potere chi si è già macchiato”. Il Grande Ayatollah Sayyed Ali Sistani ha scritto una lettera a tutti i partiti politici sciiti (nel 2015) chiedendo di confermare il rifiuto del ritorno di al-Maliki come Primo Ministro.Ma al-Maliki ritiene che, avendo raggiunto l’età di 72 anni, questa sia la sua ultima

