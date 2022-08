برای دور شدن از جنگ با حزب الله، اسراییل به جهاد اسلامی فلسطین حمله کرد

Subscribe to get access

رییس جمهور فلسطین محمود عباس کاملا بر علیه مقاومت مسلح است و در موارد امنیتی با اسراییل همکاری میکند و با وحدت با نوار غزه و یا خروج خود از مقام رییس جمهوری که برای ۱۷ سال داشته را رد میکند. فلسطین یک وجب از زمین هایی را که از زمان قرار دادهای مادرید و اسلو از دست داده را نتوانسته پس بگیرد و بالعکس اسراییل مناطق بیشتر فلسطین را اشغال میکند.

عملیات گسترده ضد حقوق بشر اسراییل بدون حمایت مطلق کشورهای غربی که اعتقاد دارند که « اسراییل حق دفاع از خود را دارد» ممکن نیست. این کشورها تسلیحات و اطلاعات نظامی را برای اسراییل فراهم می‌کنند و اجازه می‌دهند که اسراییل میلیون ها فلسطینی را در غزه محاصره کند و بدون هیچگونه مخالفتی شهرکهای غیر قانونی ایجاد میکند. این باعث می‌شود که اسراییل حقوق فلسطینیان را پایمال کنند و آنها را از طریقه زمینی، هوایی و دریایی محاصره کنند. هر زمانی که اسراییل بخواهد دو گذرگاه غزه را میبندد و هر زمان که اسراییل به دردسر میافتد و یا برای انتخابات پیروزی فوری احتیاج دارد به فکر مذاکره میافتد.

با این جنگ اخیر، اسراییل موفق به کسب توجه مردم دنیا شد چون آنها مشغول جنگ روسیه و اوکراین بودند و برای جنگ با چین آماده می‌شوند. پیام اسراییل هم می‌تواند برای توافق هسته ای با ایران باشد چون اسراییل آن را بر ضد منافع خود میداند. اسراییل امید دارد که ضربه ای به متحد ایران در غزه یعنی جهاد اسلامی بفرستد و هم چنان پیامی به کشورهای غربی بفرستد که امکان ضعیف کردن ایران بدون اینکه با آنها به خاطر برنامه هسته ای کوتاه آمدن وجود دارد.

ولی با اینحال، این جنگ باعث قوی تر شدن جهاد اسلامی بود که توانست بدون کمک حماس ایستادگی نشان دهد و محبوبیت خود را در غزه افزایش داد. ایران قبل از کشته شدن فرمانده جهاد اسلامی تیسیر الجعفری ملاقاتی با دبیر کل زیاد النخاله داشت.

بالاخره، سران فعلی اسراییل به مردم خود نشان دادند که اگر برای امنیت ملی ضروری باشد هیچگونه جلوگیری از جنگ را نمیکنند با اینکه قتل فرماندهان جهاد اسلامی چندان تغییری در این سازمان نخواهد داشت. بنابراین توافق با لبنان به دلیل واهمه از توانایی های نظامی حزب الله قدرتمند( دارای ۱۵۰٫۰۰۰ موشک و پهپاد مسلح ) نشانه ترس اسراییل نیست بلکه رسیدن به توافق بدون جنگ است که چندان تاثیر منفی بر منافع اسراییل ندارد و به دلیل بی میلی سران نظامی اسراییل با برخورد با حزب الله نیست.

جهاد اسلامی نشان داد با اینکه سازمان کوچکی است ولی توانایی استفاده از ۳۳۰ موشک در هر روز را دارد( سال پیش زمانی که تمام گروه های فلسطینی شرکت داشتند ۳۶۰ موشک روزانه استفاده می‌شد) و اسراییل را فلج کند. جهاد اسلامی فلسطین موفق بود که به اسراییل بفهماند که ناامن است که در مناطق اشغالی زندگی کند و زمینی با نان فلسطین را که اسراییل اشغال کرده، محل مناسبی برای زندگی نیست.

موشکهای جهاد اسلامی به اسراییل نشان داد که هیچ منطقه برای آنها ثبات ندارد و اظهار اسراییل که پس از شمشیر قدس موفق بوده شرایط بازدارندگی را ایجاد کند درست نیست چون اسراییل نتوانست حتی پس از ۷۰ سال اشغالگری از شهرک های یهودی نشین محافظت کند.

جهاد اسلامی فلسطین توانست که محاصره و تحریم های علیه غزه را برطرف کند و گذرگاه ها را برای عبور سوخت باز کند.

جهاد اسلامی ثابت کرد که منازعه فلسطین- اسراییل فقط در غزه نیست و بلکه بعد ملی دارد. جهاد اسلامی خواستار آزادی خلیل العواده ( از کرانه باختری ) بود و این نشان دهنده وحدت بین فلسطینیان است. جهاد اسلامی هم چنین آزادی شیخ بسام السعدی که در اردوگاه جنین بازداشت شده بود را جزو شرایط آتش بس گذاشت.

بنابراین پس از درگیری نظامی با یک سازمان کوچک، اسراییل فورا خواستار آتش بس و میانجیگری بود. دوستان و دشمنان اسراییل را تماشا می‌کنند و توانایی نظامی او را میسنجند و در آینده اسراییل را به چالش خواهند کشید.

این جنگ هم چنان ثابت میکند که جامعه اسراییلی، جامعه ای که بر اساس جنگ، خشونت و اشغالگری سرزمین های فلسطین ساخته شده و هیچ علاقه ای به صلح و دوستی هم ندارد. کشتار بی امان افراد غیر نظامی توسط اسراییل از سوی جامعه بین المللی مورد پذیرش است و حتی این کشورها در جنایت‌های اسراییل شریک میباشند. این روش فعلی فقط می‌تواند یک آتش بس موفقت را رقم بزند و هیچوقت یک صلح پایدار ایجاد نخواهد شد. عملکرد نظامی اسراییل نشان میدهد که احتمال جنگ با حزب الله کم می‌باشد و هم چنان جنگیدن با ایران امکان ناپذیر است. شرایط حساس داخلی اسراییل باعث می‌شود که فعلا اسراییل از روبرو شدن با یک حریف قدرتمند خودداری میکند.