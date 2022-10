Subscribe to get access

در اوایل این سال، اسراییل مواضع ایران در فرودگاه نظامی سوریه را بمباران کرد که منجر به کشته شدن ۳ تن از افسران ایرانی که مسیولیت پهپادهای پیشرفته را داشتند شد. بنابرگفته منابع، پهپادهای ایرانی، تجهیزات نظامی را به فلسطین مهیا میکنند و اسراییل پس از اینکه چندین بار شاهد این عملیات بود، تصمیم گرفت که منبع حملات را بمباران کند.

اسراییل و بسیاری از کشورهای عربی، امیدوارند که نسل های جدید فلسطین، خاک اجداد خود را فراموش کنند و نخواهند آنها را پس بگیرند. اسراییل با پشتیبانی غرب، مردم فلسطین را از کمترین حقوق خود محروم میکند. این باعث به وجود آمدن یک گروه جدید از کرانه باختری، نیبلوس و جنین است به نام “ لانه شیران ” که جزو مهم‌ترین گروهای مقاومتی حساب می‌شود.

در جنبش “لانه شیران” داوطلبان به سربازها و شهرک نشین‌های اشغالگر حمله میکنند. این حملات به نظر، سازمان یافته و با خود مدیری و مجهز به تسلیحات پیشرفته میباشند. هم چنان، مردم از آنها بسیار پشتیبانی میکنند و این گروه به تمام گروه های مقاومتی فلسطین احترام میگذارد. “لانه شیر” از یاسر عرفات، احمد یاسین، ابو علی مصطفی، فتحی الشقاقی، و شهدای فلسطینی با احترام و ستایش یادآوری میکند. این نشان می‌دهد که تمام گروه های مقاومتی فلسطینی می‌توانند با هم برای مبارزه برای آزادی فلسطین بحنگند.

یکی از مهم‌ترین قدم های که “لانه شیران” دعوت نیروهای امنیتی فلسطینی در کرانه باختری بود که یا به گروه آنها بپیوندند و یا اینکه از هر گونه همکاری در زمینه های امنیتی با اسراییل خودداری کنند. چندین سال‌های همکاری بین اسراییل و فلسطین باعث دستگیری چندین جنگندگان مقاومتی و اعلام شدن منطقه و عملیات آنها شد. به تازگی درگیری بین تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس و لانه شیران صورت گرفت که در ارتباط با دستگیری مبارزان مقاومت از جمله مصعب اشتیه و دیگر اعضای حماس بود. به این دلیل ضروری است که تمام گروه‌های مقاومت فلسطین هیچ گونه همکاری با اسراییل را قبول نکنند.

سربازان لانه شیران همگی لباس سیاه میپوشند و یک پارچه قرمز رنگ لوله تفنگ را میپوشاند به معنی اینکه هیچ گلوله ای بدون اینکه اشغالگر را بکشد شلیک نخواهد شد. هدف این گروه حمایت از یک انقلاب جمعی بر بازگشت حقوق مردم فلسطین، جنگ و نابودی رژیم نژادپرست و اپارتاید و پایان اشغالگری و ظلم که آرزوی تمام مردم فلسطین می‌باشد، است.

لانه شیران پشتیبانی گسترده دارد همانطور که در مراسم عزاداری یکی از سربازان با حضور هزاران نفر دیده شد.

لانه شیران موفق شد که یک وحدت اخلاقی و معنوی که برای مدت طولانی در فلسطین که دیده نشده بود، ایجاد کند. این پدیده فقط پس از نبرد شمشیر قدس و اتحاد همه جبهه ها امکان پذیر بود. فلسطینیان بیشتر از هر زمان مطمین هستند که امکان چالش اسراییل با وجود ارتش قوی او وجود دارد و امنیت اسراییل را می‌شود در تمام فلسطین به خطر انداخت.

لانه شیران برنامه خود را ارایه کرد: « قدم های شهدا را ادامه بده، از مبارزه مسلحانه دست بر ندار، عوامل اسراییل را زیر پا بگذارید، گلوله ها را با شلیک در هوا در مراسم هدر ندهید ولی به سوی اسراییلی ها هدف بگیرید. تمام فلسطینیان برادر هستند حتی آنهایی که در امور امنیت کار میکنند. »

نیروهای اطلاعاتی اسراییل به نظر می‌رسد که قدرت مقابله با این گروه را ندارند چون آنها زیر یک شعار بخصوص عمل نمیکنند، و دنبال مقام سیاسی و یا درآمد نیستند بلکه یک نسل جوان است که آماده جنگیدن است. لانه شیران بیان کرد که « با دشمنی میجنگد که فقط زبان زور و بازدارندگی را میفهمد و بسیار فریبکار است.» آنها باور دارند که اسراییل به تمام توافق ها و قوانین در گذشته احترام نگذاشته و فقط خواستار اخراج تمام فلسطینیان از کشور است.

اسراییل سعی میکند که تمام بنیانگذاران و اعضای این گروه را نابود کند تا قبل از اینکه این پدیده گسترده تر شود و در شهرهای دیگر هم صورت بگیرد. برای اسراییل، بحرانی ترین وضعیت زمانی است که تعداد رزمندگان مقاومت در کرانه باختری افزایش یابد که از زمان انتفاضه سال ۲۰۰۵ سخترین مشکل امنیتی برای اسراییل است. گادی آیزنکوت رییس سابق نیروهای دفاعی اسراییل بیان کرد.

منابعی بیان کردند که « اسراییل مجبور شده که ۶ گردان های خود را از مناطق مرزی با لبنان به دلیل موقعیت خطرناک به کرانه غربی تغییر مکان داده. »

بدون شک، یک جنبش جدیدی در فلسطین آغاز شده که باعث توجه و محبوبیت فلسطینیان در تمام دنیا شده. حقیقتا، هشتگ “ ما همگی لانه شیران هستیم” در تمام رسانه های فضایی دیده می‌شود که نشان دهنده محبوبیت این گرده است. به نظر میاید که این گروه نماینده نسل جوان آگاه فلسطین است که باعث واهمه قوی ترین ارتش خاور میانه است و آن را از طریقه تفکر خود که رد کردن هر نوع اشغالگری است مورد تهدید قرار می‌دهد. پیام واقعی لانه شیران بسیار واضح است: هیچ راه بازگشت از مقاومت مسلحانه وجود ندارد و اصلا کوتاه نخواهند آمد. اسراییل مواجه یک عصر جدید غیر معمولی است.