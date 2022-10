جنگ اوکراین به مرحله بسیار پیچیده رسیده: آیا پوتین پیروز خواهد شد و یا اروپا بر علیه بحران اقتصادی شورش میکند؟

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

کشمکش فعلی راجع به این است که آیا امریکا می‌تواند به روسیه غلبه کند و به تمام مردم دنیا قدرت بزرگ خود را ثابت کند و جلوی چالش های آینده را بگیرد.

این جنگ نیابتی برای بایدن ناراحت کننده می‌شود چون میداند که جمهوری خواهان حمایت از اوکراین را کاهش خواهند داد. بنابراین دولت فعلی امریکا دو سال فرصت دارد که این جنگ را برنده شود و یا با روسیه به توافق برسد و مناطق و استان‌هایی را که روسیه به دست آورده است را قبول کند.

ولی اگر بایدن در این جنگ پیروز شود، سقوط پوتین بسیار امکان پذیر است. و در آن حال، روسیه از میدان بین المللی سیاست دور خواهد شد و تسلیحات بسیار پیشرفته بیشتری باید به اوکراین فرستاده شود و نیروهای ناتو در مرزهای اوکراین مستقر شوند و پشتیبانی غرب از مردم اوکراین ادامه داشته باشد.

کارشناسان غربی باور دارند که پوتین قصد خروج از جنگ را با اعلام رفراندم در مورد پیوستن مناطق دونباس، خرسون و زاپروژیا را داشت. ولی موفقیت نیروهای اوکراین در جنوب خرسون برای بستن جاده بین مناطق زیر حمایت روسیه و جزیره کریمه باعث ادامه دار شدن جنگ شد.

کارشناسان نظامی بیان میکنند که نحوه جنگ ارتش روسیه در سه ماه اول باعث شد که رهبران ناتو تصمیم گرفتند که ارتش اوکراین را از موضع دفاعی به حمله تغییر دهند. طول ناحیه مرزی( ۱۰۰۰ کیلومتر) و تعداد کم سربازان روسی اجازه پیشروی به ارتش اوکراین را داد که توانستند پیروزی هایی را کسب کنند و کشورهای غربی تشویق به تامین بیشتر اسلحه و کمک نظامی شدند.

بسیار مهم است که در خاطر داشته باشیم که روسیه با ۴۰ کشور که امریکا جزو آنها است مقابله میکند و آنها برای اوکراین تامین اسلحه، اطلاعات، آموزش و نقشه های نظامی در پایگاه رامستین آلمان میکنند.

به نظر می‌رسد که ارتش روسیه الان درحال تغییر روش‌های خود است که از مناطق به دست آورده دفاع کند و تلفات و صدمات بیشتری را به دشمن تحمیل کند تا منابع آنها کمتر شود. روسیه منتظر پیوستن نیروهای بیشتر به ارتش است تا در مقابل نهمین حملات اوکراین ایستادگی کنند.

اگر جنگ در ماه های آینده زمستان شدیدتر شود، اقتصاد و صنایع اروپا بحران شدیدی به دلیل تورم و افزایش منابع مورد احتیاج زندگی خواهند داشت. امریکا میخواست که از تحریم های دسته جمعی اروپا استفاده کند ولی از ضعف و آسیب پذیری اقتصاد اروپا آگاه نبود.

قوه مجریه اتحادیه اروپا بدون هیچگونه موفقیت پافشاری میکند که گاز بین کشورهای عضو باید تقسیم شود و سقف قیمت برای منابع انرژی ایجاد شود. روسیه بیش از ۴۰ درصد نیروگاه های اوکراین را مورد حمله قرار داده تا حدی که اوکراین نمیتواند برق اروپا را تامین کند، طوری که زلانسکی قول داده بود. و پس از دو روز ملاقات سران اتحادیه اروپا در بروکسل در هفته پیش هیچگونه توافقی پیش نیامد و تنها نتیجه این بود که ۱۵۰۰۰ اوکرایینی در اروپا آموزش خواهند دید تا جنگ ادامه داشته باشد.

ملاقاهتهای سران اتحادیه اروپا نتوانست آرامش به مردم و بازارهای آشفته اروپا بدهد. از جمله دلایل می‌شود اولویت های مختلف کشورها، قیمت گران گاز که تاثیر در تمام مواد مورد احتیاج دارد، و کمبود گاز ارزان روسیه پس از تحریم ها و خرابکاری نورد استریم ۱. این خرابکاری خطوط گاز بین روسیه و اروپا، به امریکا فرصت می‌دهد تا تامین کننده اصلی گاز اروپا باشد همانطور که بلینکن در ملاقات با وزیر خارجه کانادا ملونی جولی اظهار کرد.

آلمان، مجارستان و دیگر کشورها قبول نمیکنند که قیمت گاز را معین کنند چون میترسند که کشورهای تولید کننده انرژی( نروژ، امریکا ، الجزایر، آذربایجان و روسیه ) از تامین گاز به اروپا خودداری کنند.

آلمان و فرانسه از “دوست‌های اروپا” امریکا و نروژ شکایت کردند که گاز را با قیمت گران به اروپا میفروشند. این بحران در اروپا از این مذاکرات به دیگر مذاکرات ادامه دارد ولی هیچ راه حلی پیدا نمی‌شود. فشار و اعتراض مردم ایتالیا، فرانسه، بلژیک و دیگر کشورها بر علیه افزایش قیمتها و کاهش ارزش یورو ادامه دارد. و امکان اینکه ۳۵ میلیون مردم اروپا بیکار بشوند بسیار قوی است.

شرکت‌ها و سازمان های بزرگ و مهم اروپا به دنبال نفت و گاز ارزان‌تر می‌توانند فعالیت خود را در خارج از قاره اروپا انجام خواهند داد. این عملکرد می‌تواند به صنعت و تجارت اروپا تاثیر بسیار منفی داشته باشد و به امنیت، اقتصاد و شرایط روزانه زندگی شهروندان این قاره آسیب داشته باشد. تورم نه تنها به مردم فقیر این قاره اثر گذاشته ولی تمام جمعیت با چالش امنیت تامین غذا روبرو است. در آستانه زمستان، همه مردم اروپا با شرایط فعلی مبارزه میکنند.

بن ون بوردن رییس شرکت نفتی شل در انگلیس بیان کرد که « به دلیل بحران انرژی، صنایع اروپا بسیار محدود خواهد بود و این یک خطر جدی سیاسی را به وجود میاورد. محدود کردن فعالیت صعنتی در این زمان به اقتصادها و سیستم های اروپا فشار قابل توجهی وارد میکند. »

بهر حال صنایع اروپا به دلیل بحران انرژی ضرر بسیاری را تجربه خواهد کرد.

برای این شرایط فعلی هیچ راه حل مشخص نیست، شرایطی که این جنگ، بحران اقتصادی که پاندمی کرونا را رقم زد ( در حالیکه کشورهای اروپایی ۱.۷ تریلیون یورو را قرض کرده بودند) و برنامه تحریم های غربی برعلیه روسیه به وجود آوردند. حتی زمانی که سران کشورهای اروپایی بیلیون ها برای آرام کردن جمعیت خود برای زمان موقت صدها میلیارد یورو را قرض میکند اما این روش به مشکل تورم هیچ کمکی نمیکند.

کشورهای اروپایی نمیتوانند شرایط فعلی را ادامه بدهند و به حالت اجتناب ناپذیر ارزش ارز ملی کاهش پیدا میکند و تورم هم چنان افزایش دارد. و این راهبرد مدیریت اقتصاد، بحران های اقتصادی را به وجود میاورد. به عنوان مثال شولتز نخست وزیر المان اعلام کرد که دولت او ۲۰۰ میلیارد دلار به شهروندان و شرکت‌ها می‌دهد تا آنها بتوانند با بحران اقتصادی مبارزه کنند. هم چنان وزیر مالی فرانسه برونو له مر اعلام کرد که در سه سال آینده دولت فرانسه همان حمایت مالی را به ارز ۱۰۰ میلیارد دلار انجام می‌دهد. بدهی ایتالیا به عرض ۲.۴۷ تریلیون یورو رسید و در حال حاضر ۱۵۰ درصد تولید خالص داخلی خود را سالیانه قرض می‌گیرد.

صرفنظر از خسارت سنگین اقتصادی به متحدان اروپایی غربی خود، امریکا هیچ علاقه ای برای پایان جنگ را ندارد برای اینکه امریکا نمیخواهد قاره اروپا را از دست بدهد. با اینحال برای ادامه دادن مفید ناتو توسط اروپایی ها زیر سوال خواهد رفت. علاوه بر این، حد فعلی خشونت در این جنگ و هم چنان افزایش قیمتها در ماه های آینده احتمالا ادامه خواهد داشت تا امریکا بتواند کمر روسیه را بشکند.

حرف آخر این است که این یک جنگ صبوری است و هر طرف که بیشتر بتواند صبر کند پیروز خواهد بود. این سوال باقی میماند که آیا پوتین می‌تواند در اوکراین در برابر ناتو پیروز شود ‌ویا اینکه اروپایی ها در برابر سیاستمداران بایستند و آنها به این جنگ پایان بدهند و یا اینکه قبل از فروپاشی اوکراین، امریکا تمام امکانات خود را خرج کند تا اوکراین در این جنگ صرفنظر از تعداد زیاد قربانیان اوکراین در این جنگ پیروز شود.

به نظر می‌رسد که این نبرد به یک مرحله پیچیده رسید و برای هر طرف یک زمان بسیار مهمی می‌باشد.