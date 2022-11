پیام روسیه به امریکا از طریقه موشک های جدید هایپرسونیک بالستیک ایران.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

موشکهای بالستیک قاره پیما از حد ۲۰ ماخ بسیار بالاتر هستند. ولی امکان اندازه گیری مسیر آنها در بیر‌ون از مدار زمین و نابودی آنها وجود دارد. موشکهای جدید هایپرسونیک می‌توانند سرعت خود را موقع پرواز تغییر دهند و به مقصد زودتر برسند و چون می‌شود این موشک را در زمان پرواز مورد کنترل قرار دهد، امکان جلوگیری و نابودی را کمتر میکند. در حال حاضر مورد هدف قرار دادن آنها در نزدیکی سکوی پرتاب اصلا امکان پذیر نیست.

در آوریل سال پیش، روسیه موشک کینژال هایپرسونیک را در اوکراین امتحان کرد و اولین کشور بود که این موشک را جزو تسلیحات نظامی خود قرار دهد. چین هم تولید موشکهای هایپرسونیک را اعلام کرد که ایران چهارمین کشور تولید کننده پس از کره شمالی می‌باشد. هر چهار کشور با اعلام دارایی این موشکها هژمونی و یکجانبه گری امریکا را به چالش میگذارند.

مقامات رسمی ایران بیان کردند که « تامین تسلیحات نظامی اوکراین توسط امریکا و ناتو غیر ممکن بود که توسط روسیه به مشکل برنخورد و این شامل حمایت آشکار اسراییل از اوکراین و موضع اسراییل علیه روسیه می‌باشد. به روسیه ثابت شده که ایران جایگاه خود را بر علیه امریکا هیچ زمان عوض نکرده، از روسیه پشتیبانی کرده و با روسیه در سوریه جنگیده و به جنگ بر علیه امریکا و متحدانش ادامه داده.»

این مقام، همکاری روسیه در دستیابی به این موشکها را نه تایید و نه تکذیب کرد. اما همکاری بین دو کشور در بسیاری زمینه ها روبه افزایش است. اخیرا قرارداد ۴۴ میلیارد دلار بین دو کشور برای گاز مایع با شرکت گازپروم و توسعه ۷ میادین گاز و نفت امضا شد. بنابراین، ایران هم همکاری خود با شرق و دوری از غرب را آشکار کرده.

سال گذشته، ایران توافق و سرمایه گذاریهایی را با چین به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار در ۲۵ سال آینده را امضا کرد. چین، توسعه مخابرات،بنادر، سیستم های بانکی، راه آهن و برنامه های سلامتی را در مقابل نفت ارزان‌تر بر عهده گرفت. همکاری ایران با روسیه، چین و کره شمالی هم چنان توانایی های نظامی او را هم افزایش می‌دهد.

اسراییل دیگر نمیتواند ایران را تهدید به حمله کند چون ایران خود دارای ۳۰۰۰ موشکی بالستیک است که توانایی حمله به اسراییل را دارند. این شامل امریکا هم می‌شود که چندین پایگاه های نظامی در خاور میانه دارد که ایران می‌تواند مورد حمله قرار دهد. ایران در ۲۰۲۰ به پایگاه نظامی عین الاسد را با ۱۶ موشکهای نقطه زن حمله کرد و اگر در این عملیات، ایران از موشکهای که بیش از ۱۰۰۰ پوند مواد منفجره استفاده کرده بود می‌توانست ۲۰ تا ۳۰ عدد هواپیما را نابود کند و یا بنابر گفته ژنرال مکنزی ۱۰۰ تا ۱۵۰ سرباز کشته می‌شوند اگر تخلیه صورت نگرفته بود.

بدون شک همکاری ایران و روسیه ضربه سنگین به امریکا و متحدش اسراییل است. هم چنان یک پیام روسی به غرب و اسراییل است که قانون بازدارندگی را زیر پا گذاشتند و بر علیه روسیه به اوکراین پیوستند. اسراییل در پایگاه رامستین به ستاد فرماندهی اروپایی امریکا پیوست تا امور جنگ اوکراین بر علیه روسیه را برنامه گذاری کند. حقیقتا، روسیه دیگر مایل نیست که در حمایت و پشتیبانی از ایران کوتاهی کند و کاملا میخواهد که بر امریکا و غرب غلبه کند.

مقابله روسیه و غرب در حال حاضر بسیار شدت یافته و راه حلی در حال حاضر وجود ندارد. هیچ شکی نیست که از موشکهای هایپر سونیک در جنگ بین دو کشورهای ابرقدرت استفاده خواهد شد. سوال اصلی این است که روسیه چه شگفتی های دیگری برای امریکا و در کجا دارد؟ و یا فقط یک اخطار به امریکا است که روسیه می‌تواند هر زمان برای دشمنان امریکا و اسراییل تامین تجهیزات نظامی کند ؟ و یا آیا گسترش هماهنگی نظامی روسیه و ایران و اشتراک فناور فوق العاده پیشرفته ایران کافی است که بایدن جنگ خود با پوتین را به پایان برساند؟ داستان ادامه دارد.