پس از حمله اسراییل، ایران آماده واکنش است.

مقامات عراقی، مسیولیت حمله را از طرف امریکا میدانند و انتظار واکنش دارند. ولی ایران حرف امریکا را قبول میکند و اسراییل را مسیول حمله میشناسد و تانک‌های نابود شده ایرانی بودند و نه عراقی.

از طریقه میانجیگرهای غربی و عرب، اسراییل فورا به ایران پیام فرستاد که هیچ قصد تلافات جانی را نداشت ( تعداد کشته شدگان اعلام نشده). و قصد اسراییل ایجاد شرایط بازدارندگی بود که جلوی تامین اسلحه برای سوریه و حزب الله از طریقه عراق گرفته شود.

اما ایران به میاجیگرها پیام داده که تصمیم دارد واکنش نشان دهد و “ هیچ اهمیتی “ به پیام های اسراییل نمیدهد. بنابراین، واکنش ایران می‌تواند مستقیما علیه اهداف اسراییل و یا در دیگر مناطق مثلا در فلسطین علیه اسراییل باشد. ایران در گذشته حملات موشکی بر علیه موساد در اربیل، کردستان و عراق انجام داده و هیچ گونه کوتاهی در حمله به کشتی های اسراییلی نشان نداده. و اخیرا ایران حمله پهپادی به یکی از کشتی های تاجر اسراییلی در سواحل عمان داشته.

اسراییل فکر میکند که مناطق عملیات او در لبنان تا سوریه، عراق و حتی ایران هم قرار دارد. شرایط بازدارندگی به سوریه تحمیل شده چون اسراییل میداند که بشار اسد هیچ تمایل به آغاز جنگ با اسراییل را که صدها حملات را انجام می‌دهد را ندارد. سوریه توانایی مالی و یا نظامی را ندارد که جنگ با اسراییل را شروع کند. علاوه بر این، به دلیل جنگ اوکراین، روسیه نمیتواند سوریه را با تسلیحات و یا موشکهای رهگیر تامین کند.

اسراییل به تسلیحات دفاع های زمینی که ایران در سوریه تامین کرده‌ بود قبل از شروع به استفاده، حمله کرد. هم چنان، اسراییل از فرود هواپیماهای ایرانی که حامل تسلیحات بودند در سوریه جلوگیری کرد چون منجر به نابودی این هواپیماها و کاملا از کار افتادن فرودگاه می‌شد. چون تاکنون، اسراییل فرودگاه های دمشق و حلب را برای چندین هفته از کار انداخته تا نشان دهد که تا چه اندازه مصمم است که جلوی تامین تسلیحات از سوی ایران را بگیرد.

اسراییل موفق بود که این راه تامین اسلحه را بگیرد و در حال حاضر توجه خود را به سوی تامین اسلحه از راه زمینی کرده. ولی باید مواظب باشد که اهداف ایرانی را مستقیما مورد حمله قرار ندهد که باعث واکنش از سوی ایران نشود. ولی اسراییل این عمل را انجام داد و ایران باید واکنش نشان دهد.

اسراییل از ۲۰۱۱ به حاکمیت سوریه تجاوز کرده چون سوریه نتوانست شرایط بازدارندگی را طوری که حزب الله در لبنان و سوریه انجام داده به اسراییل تحمیل کند.

مقام ایرانی بیان میکند که « برای تحمیل شرایط بازدارندگی، تجهیزات، سازماندهی و تلفات جانی و یا جنگ علیه اسراییل لازم است.

اسراییل سیاست خشونت آمیز خود بر علیه سوریه را ادامه خواهد داد اگر سوریه عکس العمل نشان ندهد. ایران اجازه نخواهد داد که حمله اسراییل به تجهیزات، نمایندگان چه نظامی و چه غیر نظامی و یا منطقه زیر نفوذ ایران بدون جواب بماند. »