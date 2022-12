ایران و امریکا: گفتگوی ناشنوایان 

Subscribe to get access

علاوه بر این، امریکا و اسراییل میدانند که ایران حمایت خود از کشورهای محور مقاومت که شامل فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و یمن می‌باشد را ادامه می‌دهد و این کشورها را با تسلیحات و دانش پیشرفته تامین میکند. بنابراین، لغو تحریم های امریکا برای اسراییل و دیگر کشورهای خاور میانه که از توسعه نفوذ ایران واهمه دارند به خصوص پس از آخرین تلاش آنها برای سرنگونی جمهوری اسلامی، بسیار نگران کننده است.

و آخرین و نه کم اهمیت ترین مسیله این است که دولت امریکا نمیتواند ضمانتهایی را که ایران میخواهد، برآورد کند. ایران باور دارد که پس از امضای توافق، تحریم های جدید می‌تواند اضافه شود و یا تحریم های قبلی دوباره تحمیل شود.

در تبادل پیام های اخیر بین ایران و امریکا توسط میانجیگر اروپایی جوزپ بورل مسیول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ایران پیشنهاداتی را ارایه کرد که بتواند توانایی ها و سانتریفیوژهای پیشرفته خود را نگه دارد ولی توسعه ندهد. در اینحال، ایران به توافق هسته‌ای امضا شده ۲۰۱۵ برمیگردد و هنوز امکان بازگشت به برنامه کامل هسته ای در اتفاق تحریم های جدید و یا لغو توافق طوری که ترامپ در ۲۰۱۸ انجام داد، وجود دارد.

اروپا بنابرگفته بورل عقیده دارد که « خواسته های ایران قابل قبول است » و او امیدوار بود که امریکا جواب مثبت خواهد داد. ولی جواب از سوی تصمیم گیران واقعی که امریکا است و نه اروپا آمد و آنها خواسته های ایران را رد کردند.

دولت امریکا به دلیل انتخابات میان دوره ای چندان رغبتی نشان نداد و مذاکرات برای چندین ماه متوقف شد. پس از پایان انتخابات و بازگشت حزب جمهوری خواه به کنگره برای بایدن ایجاد دلسردی کرد که چندین ماه صبر کرد تا پیام های خود را به ایران بازگو کند.

اولین پیام امریکا از سوی دولت قطر بود که بایدن بیان کرد که « میخواهد ایران را آزاد کند.» مشاور امنیت ملی امریکا که بیانیه بایدن را توجیه کرد که “ حرفی بود که از دهن بایدن پرید”. دومین پیام امریکا فورا پس از اعلامیه ایران که تاسیسات زیر زمینی هسته ای فردو بازسازی شده آمد. فردو سه سال پیش پس از فروپاشی برجام باز شده بود که غنی سازی اورانیوم را از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش دهد. در حال حاضر ایران، تاسیسات نطنز و فردو را دارد که ۶۰ درصد اورانیوم غنی سازی شده را تامین میکنند و برجام ۲۰۱۵ فقط اجازه ۳.۶ درصد را میداد.

بلینکن وزیر امور خارجه امریکا حقیقت را گفت زمانی که بیان کرد که او دلیل زیادی برای احیای توافق هسته ای نمیبیند. حتی اگر ذخیره اورانیوم ایران به ۳۸۶.۴ کیلو با ۲۰ درصد و ۶۲.۳ کیلو با ۶۰ درصد غنی سازی شده برسد هنوز دور از آن مرحله ای که غرب خطرناک میشناسد ، است. ایران احتیاج دارد که به ۹۰ درصد غنی سازی برسد تا بتواند بمب اتمی تولید کند، البته این مرحله پس از کسب دانش هسته ای آسان می‌باشد.

هیچ دلیلی نیست که پس از شکست عملیات تغییر رژیم، که قتل دانشمندان هسته ای و یا خرابکاری های تاسیسات اتمی جزو آن میباشند، ایران یک قدرت اتمی نباشد. بنابراین، تنها دلیلی که ایران تسلیحات اتمی نمیسازد تصمیم ولایت فقیه سید علی خامنه ای است و توانایی های دانشمندان و تاسیسات اتمی ایران به راحتی می‌توانند سانتریفیوژهای پیشرفته برای ساخت بمب اتمی تولید کنند.

بنابراین، امریکا و یا آژانس بین المللی انرژی اتمی به این دلایل مذاکرات را بی نتیجه میکند. برای چندین دلایل امکان بازگشت به توافق هسته‌ای در نیم دوره آخر ریاست جمهوری بایدن امکان نداشت: دلیل اصلی به قدرت رسیدن دوباره نخست وزیر اسراییل نتانیاهو بود که مخالف هر گونه توافق با ایران است و با بایدن هم عقیده نمیباشد. هم چنان از دست دادن ریاست در کنگره برای حزب دمکرات، فشار بر بایدن را افزایش می‌دهد به خصوص که جمهوری خواهان توافق با ایران را نمیخواهند و همیشه بر ضد معامله با ایران هستند. علاوه بر آن، جنگ امریکا و روسیه در اوکراین ادامه دارد و ایران استقلال نظامی خود را از امریکا و ناتو با تامین روسیه با پهپادهای پیشرفته که فورا تعادل نظامی جنگ را تغییر داده و تلافات روسیه را کمتر کردند، نشان می‌دهد.

در نهایت، عدم علاقه و تمایل امریکا برای لغو تحریم ها تا زمانی که ایران به ساخت بمب اتمی نزدیک نیست، مقامات امریکایی را تشویق به امضای توافق نمیکند. بنابراین، سیاست وقت تلفی امریکا رایج باقی میماند و گفتگو بین ایران و امریکا به مانند گفتگوی ناشنوایان باقی میماند.