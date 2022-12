آیا امریکا میخواهد ونزویلا را از روسیه و ایران دور کند؟

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

همه مسایل به نفت ربط دارد. از ۲۰۱۷، غرب فکر میکند که ونزویلا توسط یک دیکتاتور ریاست می‌شود. ترامپ تحریم های شدید بر عیله کشور تحمیل کرد. این تقسیم‌بندی ونزویلا که مثلا جزو کشورهای دیکتاتوری است و استفاده امریکا از سلاح مورد علاقه خود که حقوق بشر می‌باشد، به طور ناگهانی ناپدید شدند چون امریکا احتیاج به نفت دارد. ناگهانی دیگر گوایدو که از طرف کشورهای غربیاو به عنوان “رییس جمهور “ اعلام می‌شد، پس از شکست انقلاب رنگی و اینکه موقعیت خود را به عنوان رییس مجلس از دست داد اینطور دیده نمی‌شود.

هیچ شکی نیست که ارتقاء گوایدو به عنوان رئیس جمهور نتوانست نقشه امریکا را که مردم را بر ضد رهبران کرده اقتصاد کشور را فلج کرده و منابع مالی را مصادره کند موفق باشد. این منابع مالی که بیش از ۲۰ میلیارد دلار از فروش نفت، آهن، الومونیوم و سایر درآمدها می‌باشد نمیتواند به دلیل تحریم های امریکا به اقتصاد ونزویلا کمک کند.

علاوه بر این، انگلیس غیر قانونی طلای ونزویلا را که حدود ۲ میلیارد دلار است مصادره کرده. تحریم های امریکاو اروپا یکجانبه و‌بدون تایید ملل متحد به مردم تحمیل شده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ضرر مالی به دولت ونزویلا رقم زده. این نشان می‌دهد که چطور تحریم های غرب در وحله اول به مردم کشور ضرر میزند به مانند تحریم های امریکا در کوبا، سوریه ، لبنان و ایران. غرب هم چنان مقداری از پول ونزویلا را خرج گروه‌های مخالف دولت کرده ولی موفق به تغییر رژیم نشده. ولی ونزویلا برای چگونه خرج کردن پولهای مصادره شده خود مذارکره نخواهد کرد.

رییس جمهور مادورا آخرین انتخابات مجلس و انتخابات محلی را در ۲۰۲۱ انجام داد تا به ناظران غربی نشان دهد که انتخابات با شفافی و عدالت اجرا شدند. ولی غرب نتایج انتخابات را که نشان داد حداقل ۱۸ تا از ۲۳ نمایندگان به دولت تعلق دارند را قبول ندارد. هدف ناموفق آنها براندازی رییس جمهور مادورا بود تا قدرت او را ضعیف کنند تا به اطاعت از امریکا را قبول کند.

امریکا با مادورا درگیر است چون نه تنها او به راه رییس جمهور سابق چاوز ادامه می‌دهد ولی به اصول فرمانده سیمون بولیوار “آزادیبخش” پایبند است، بولیوار برای آزادی ونزویلا و امریکای لاتین از استعمار اسپانیا جنگید. رییس جمهور کنونی ونزویلا هم به متحدان بین المللی خود وفادار است، روی پای خود میایستد و با یکجانبه گری امریکا میجنگد. مادورا، مردم خود را بر اساس اصول و قوانین انقلاب بولیوار اداره میکند، انقلابی که ونزویلا ( سرزمین زیبایی، لقب ونزویلا) بر اساس آن ایجاد شده و سرزمین زیبایی لقبی است که کریستوفر کلمبس در ۱۴۹۸ به این کشور داد.

بدون شک موضع جدید امریکا یک قدم مثبت است بدون اینکه منجر به لغو تحریم ها شود. ولی با زهم یک پیروزی برای رییس جمهور ونزویلا که است که به دلیل سیاستمداری با ماکرون فرانسه دست داد با اینکه فرانسه تحریم های بر علیه ونزویلا را تحمیل کرده. و این اتفاقات در زمانی که غرب احیتاج به نفت ونزویلا دارد صورت میگیرند.

بازگشت شرکت شورون به ونزویلا می‌تواند ۲۰۰٫۰۰۰ بشکه مورد احتیاج امریکا را تامین کند. این یک مقدار کم از ظرفیت تولید نفت ونزویلا است که با وجود تحریم ها موفق بوده که یک میلیون بشکه در هر روز را صادر کند. امریکا میخواهد بازگشت شورون را به مانند یک پیروزی برای اقتصاد نشان دهد ولی حقیقت این نیست.

ونزویلا دوست‌های خود را برای بازگشت شورون نمیفروشد. این بازگشت منافع امریکا را تامین میکند در اهداف خود برای مقابله با روسیه و پیداکر‌دن منبع دیگر انرژی به غیر از روسیه.

امریکا روزانه در حدود ۷۰۰٫۰۰۰ بشکه نفت از روسیه وارد می‌کرد و امیدوار بود که کمبود خود را از طریقه ونزویلا و عراق جبران کند. این نشان می‌دهد که چگونه امریکا نتوانست کشورهای اوپک پلاس را راضی کند که تولید نفت خود را با دو میلیون بشکه در روز کاهش ندهند.

رییس جمهور مادورا که به کوبا، روسیه، ایران و چین اعتماد دارد که اقتصاد کشور را اداره کنند، پیروز می‌باشد. کشورهای دیگر امریکای لاتین کم کم از هژمونی امریکا دور می‌شوند و آنها راه کوبا و ونزویلا را دنبال میکنند( مانند مکزیک، کلمبیا، السالوادور، هندورس و برزیل) . چالش به هژمونی امریکا به اکثر کشورهای دنیا اثر کرده و فقط در کشورهای خاور میانه و ایران نیست. این چالش حتی در حیاط خلوت امریکا هم دیده می‌شود که باز هم نشان می‌دهد که امریکا نمیتواند قلبها و مغزهای مردم را جذب کند حتی وقتی که این مردم در قاره امریکا هستند.

در قرن ۱۹ سیاست خارجی امریکا به امریکای لاتین تمرکز بر جلوگیری از نفوذ اقتصادی، قدرت و توسعه کشورهای اروپایی بود و به جای آن شرکت‌های قدرتمند امریکایی در این کشورها رایج بودند. این اهداف “ اصول بدون انتقال” ( ۱۸۱۱) و دوکترین مونورو ( ۱۸۲۳) بیان می‌شود و رییس جمهور ترامپ آنها را فراخواند که به امریکا اجازه می‌دهد تا در هر کشوری جنوب مرزهای امریکا برای حفظ نفوذ امریکا دخالت کند. علاوه بر آن دخالت دولت خارجی یعنی امریکا امکان پذیر بود اگر در حیاط خلوت امریکا صورت میگرفت.

ولی این روزها دیگر تمام شدند و کشورهای امریکای لاتین به مانند دیگر کشورهای دنیا به خوبی از دخالت‌های آسیب آور نظامی و اقتصادی امریکا آگاه هستند( به خصوص در خاور میانه) و مردم هژمونی امریکا را قبول ندارند. بدون شک هژمونی ضد امریکایی در تمام دنیا در حال صورت گرفتن است.